Frauenhäuser schlagen Alarm

Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Eine Finissage in Potsdam bot kürzlich dem Netzwerk der brandenburgischen Frauenhäuser (NbF) die Gelegenheit, quasi eine Überlastungsanzeige abzusetzen. Die in den Räumen des brandenburgischen Finanzministeriums gezeigte Wanderausstellung »rosaROT« wurde im Beisein von Staatssekretärin Daniela Trochowski (Die Linke) feierlich beendet, wie die Märkische Oderzeitung (MOZ) vergangenen Freitag berichtete. Wie in der gleichnamigen NbF-Kampagne geht es in der Schau darum, Menschen für Gewalt in der Familie zu sensibilisieren und sie zu motivieren, genauer hinzuschauen, und auf praktische Möglichkeiten des Eingreifens, der Prävention und Hilfe hinzuweisen.

Es ist eine traurige Tatsache, dass häusliche Gewalt nicht ab-, sondern zunimmt. Denn laut Polizeistatistik hat sich die Zahl der Fälle in Brandenburg auf zuletzt 4.000 pro Jahr verdoppelt. Das ist laut Polizei unter anderem auf den Zuzug Geflüchteter zurückzuführen. Der wachsende Bedarf an Hilfsangeboten führt dazu, dass jede der hauptberuflich in Frauenhäusern und Beratungsstellen Engagierten vermutlich im Umfang von nahezu zwei Vollzeitjobs beschäftigt ist. Catrin Seeger, Sprecherin des NbF und Leiterin des Beratungs- und Krisenzentrums für Frauen in Rathenow, schilderte die Lage in Potsdam eindringlich: Pro Einrichtungen kümmerten sich gerade mal zwei Leute sowohl um die schutzsuchenden Frauen und Kinder als auch um die gesamten Abläufe im Haus und erledigten darüber hinaus sämtliche Korrespondenz, Gespräche und Telefonate mit der Polizei und anderen Behörden.

Das NbF hat deshalb von der Landesregierung von SPD und Linkspartei mehr Geld für die Einrichtung verlangt und angekündigt, das bei Bedarf auch vor Gericht einzufordern. Die Möglichkeit dazu ist seit Inkrafttreten der »Istanbul-Konvention«, des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, in der BRD am 1. Februar dieses Jahres gegeben. Und vermutlich wird der Dachverband der 17 Frauenhäuser in Brandenburg sie nutzen. Denn Staatssekretärin Trochowski konnte keine schnelle Hilfe versprechen. Sie verwies auf den Bund, der sich künftig an der Finanzierung der Einrichtungen beteiligen müsse. Tatsächlich fordern die Sozialverbände und der Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe seit vielen Jahren eine bundeseinheitliche Regelung zur Finanzierung der Einrichtungen sowie eine Beteiligung des Bundes daran. Denn bislang ist sie meist Aufgabe der Kommunen, wo sie zu den sogenannten freiwilligen sozialen Leistungen gehört.

Nichtsdestotrotz bestünde die Möglichkeit, dass die Länder hier vorangehen. Das tun sie aber nicht mal halbherzig. So wurde in Bayern eine Landtagsdebatte zur angestrebten Erhöhung der Zahl der Frauenhäuser verschoben, wie der Bayerische Rundfunk am 1. Februar berichtete. Zwar haben sich alle Parteien im Münchener Parlament für das Vorhaben ausgesprochen. Allerdings hieß es nun von seiten der CSU, es müsse erst der genaue Bedarf ermittelt werden. Dabei liegt laut BR seit fast zwei Jahren eine sogenannte Bedarfsermittlungsstudie vor. Vertreter der Opposition sprachen deshalb auch von »Verzögerungstaktik« der Staatsregierung.

Für Niedersachsen liegen dagegen auch aktuelle Zahlen zur Dimension des Mangels vor. Wie der NDR vergangenen Sonntag berichtete, mussten die Zufluchtseinrichtungen in dem Bundesland im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 2.600mal Frauen und ihre Kinder abweisen, es fehlen geschätzt 400 Plätze. Dies habe eine Umfrage des NDR-Regionalmagazins »Hallo Niedersachsen« unter den 40 Frauenhäusern ergeben. Die Betreiberinnen der Einrichtungen wiesen gegenüber dem Sender darauf hin, dass der Mangel an bezahlbarem Wohnraum die Lage verschärft. Manche Frauen müssten deshalb bis zu einem Jahr in einer Schutzeinrichtung bleiben – und blockierten so unfreiwillig den Platz für andere.