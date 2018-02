Nachschlag: Mächtige Lügen

Kurden trauern um ihre getöteten Familienmitglieder (Afrin, 12. Februar 2018) Foto: Kyodo/dpa

In ihrer gestrigen Regierungserklärung war Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) der Angriff Ankaras auf Nordsyrien keine Silbe wert. Der türkische Vizeministerpräsident Bekir Bozdag behauptete laut Anadolu zudem am Donnerstag, ohne mit der Wimper zu zucken: »Bei den Operationen der türkischen Streitkräfte gab es bis heute keinen einzigen Zivilisten in der Region, dem auch nur die Nase geblutet hätte, geschweige denn dass Unbeteiligte ums Leben gekommen sind.« Etwas anderes hat Gerhard Trabert zu berichten. Der Sozialmediziner aus Mainz hat Nordsyrien kürzlich bereist und sagt im ZDF-Interview: »Die türkische Invasion ist ein Kriegsverbrechen«, es seien bereits mehr als 200 Zivilisten in den kurdischen Gebieten getötet worden, die Gesundheitsversorgung liege am Boden. Trabert ist wichtig zu betonen, was in bürgerlichen Medien gern unterschlagen wird: Es gibt eine basisdemokratische Struktur in Afrin, sie funktioniert tatsächlich. Und: »Wir müssen diese Region unterstützen!« (mme)