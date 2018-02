Regierungserklärung im Bundestag

Die großen Fragen: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über Europa und Aufrüstung (22.2.2018) Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will EU-Hilfsfonds für strukturschwache Regionen als Druckmittel für eine gleichmäßigere Verteilung von Geflüchteten in der EU nutzen. Die Kriterien sollten »das Engagement vieler Regionen und Kommunen bei der Aufnahme und Integration von Migranten widerspiegeln«, sagte Merkel am Donnerstag im Bundestag bei ihrer Regierungserklärung zum informellen EU-Gipfel in Brüssel. Das europäische Asylsystem müsse »krisenfest und endlich auch solidarisch sein, gerade auch was die faire Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU angeht«, sagte Merkel. Dies sei bisher »das bei weitem unbefriedigendste Kapitel der europäischen Flüchtlingspolitik«. Länder wie Ungarn, Polen und die Slowakei sträuben sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen. Einen gleichlautenden Vorschlag des damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz hatte die Kanzlerin noch abgelehnt.

AfD-Fraktionschef Alexander Gauland nannte Merkels Vorstoß »politische Erpressung«. Die osteuropä­ischen Länder ließen sich in ihrer Haltung zur Verteilung Geflüchteter kaum umstimmen, sagte er voraus. SPD und Linke beklagten insbesondere die Ungleichheit der Lebensverhältnisse in Europa. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch warf der Bundesregierung vor, durch ihr Zögern und durch Austeritätspolitik die soziale Lage in den Krisenländern verschlimmert zu haben. » ›Haushalte vor Menschen‹ ist Ihre Herangehensweise«, warf er insbesondere Merkel vor.

Darüber hinaus hat die Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung am Donnerstag ein Ende der Debatte um die in der NATO vereinbarten Rüstungsausgaben gefordert. Das Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Rüstung auszugeben, könne angesichts der beklagten Mängel bei der Bundeswehr nicht infrage gestellt werden. In dem von Union und SPD vereinbarten Koalitionsvertrag heißt es: »Wir wollen die vereinbarten NATO-Fähigkeitsziele erreichen und Fähigkeitslücken schließen.« Im Wahlkampf hatte sich die SPD wiederholt gegen die Erfüllung des Zwei-Prozent-Ziels ausgesprochen. (dpa/AFP/jW)