Nachschlag: Bitter nötig

An Zeitschriften scheint in Deutschland kein Mangel zu bestehen. Nur eines könnte in den Auslagen bald fehlen: ein »Magazin für Gegenkultur« Foto: Marcus Brandt/dpa

Geschätzte 12.000 Zeitschriften gibt es in Deutschland. Kommt es bei einer solch hohen Zahl darauf an, wenn ein Titel von den Kiosken verschwindet? Allerdings, so Deutschlandfunk-Redakteur Martin Böttcher. Wenn es sich nämlich um die Melodie & Rhythmus handelt. Gegründet 1957 in der DDR als Fachblatt für Tanz- und U-Musik, war sie eine der beliebtesten Zeitschriften des sozialistischen Landes. Nach 1989 mehrfach fast aufgegeben, wurde sie 2014 vom Verlag 8. Mai, der auch die junge Welt herausgibt, neu gestartet und zuletzt zum »Magazin für Gegenkultur« erweitert. Doch nun droht ihr mangels Geld und Ressourcen endgültig das Aus. M&R-Chefredakteurin Susann Witt-Stahl schildert im Gespräch, wie die Zielvorgaben der Zeitschrift immer politischer und ehrgeiziger wurden – und ihr Team am Ende unter der Last der Arbeit fast zusammenbrach. Gleichzeitig stellt die gelungene Hommage klar: Angesichts des schwindelerregenden Rechtsrucks wäre der Erhalt dieser unangepassten Stimme bitter nötig. (jt)