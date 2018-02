Beförderung nach Terroranschlag

Berlin, Breitscheidplatz, 20. 12. 2016: Schneise der Verwüstung am Ort des Attentats mit einem Lkw am Vortag Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Während seine Ermittler mit der Beobachtung von »Gefährdern« wie Anis Amri überlastet waren, hat sich der Leiter des Dezernats »Islamismus« im Berliner Landeskriminalamt offenbar trotzdem Zeit für Nebenjobs genommen. Das geht nach einem Bericht von Zeit Online aus Dokumenten hervor, die der Redaktion vorliegen. Der damalige Dezernatsleiter Axel B. habe im Jahr 2016 an 36 Tagen eine Nebentätigkeit ausgeübt, unter anderem als Seminarleiter für eine private Sicherheitsakademie. Die Pressestelle der Polizei Berlin bestätigte dies dem Bericht zufolge. Bei dem Lkw-Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz waren am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen getötet und 70 verletzt worden. Der vier Tage später in Italien von der Polizei erschossene Anis Amri gilt als Haupttäter.

Mehrere Mitarbeiter des für ihn Zuständigen im Berliner LKA hatten Ende 2015 und Anfang 2016 sogenannte Überlastungsanzeigen geschrieben, weil sie ihre Arbeit nicht mehr erledigen konnten, wie es in dem Bericht heißt. Die Dezernatsleitung sei oft nicht greifbar gewesen, um Absprachen im Fall Amri zu treffen, sagte demnach ein hochrangiger Ermittler aus Nordrhein-Westfalen im Untersuchungsausschuss »Terroranschlag Breitscheidplatz« des Berliner Abgeordnetenhauses.

Die Nebentätigkeit sei aber genehmigt gewesen – das habe die Pressestelle der Polizei Berlin auf Nachfrage mitgeteilt. Axel B. habe »alle Dienstpflichten uneingeschränkt erfüllt«, hieß es. Kritisch äußert sich dazu Marcel Luthe, Berliner Innenexperte der FDP: »Wenn Teile eines Dezernats überlastet sind, muss sich der Leiter darauf konzentrieren, dass das Problem behoben wird, wenn er seine Dienstpflicht erfüllen will.«

Auch Martina Renner, designierte Obfrau der Linken im Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestages, sagte: »Die Dienstvorgesetzten von B. müssen sich fragen lassen, warum dem Leiter des Islamismusdezernats ein Freibrief für Nebentätigkeiten ausgestellt wurde, obwohl die Überlastung dieses Dezernats bei der LKA-Leitung bekannt war.«

Mittlerweile sei B. nicht mehr Dezernatsleiter, hieß es – nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt sei er befördert worden. Statt des Islamismusdezernats leitet der Kriminaldirektor inzwischen die renommierte Abteilung 1 des Landeskriminalamts, die für Kapitalverbrechen zuständig ist. (jW)