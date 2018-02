Rotlicht: Große Koalition

Wettstreit suspendiert. Zum Wohle des Landes, versteht sich – Willy Brandt (SPD) und Kurt Georg Kiesinger (CDU) 1966 Foto: Wolfgang Weihs/dpa

Von Karl Marx wissen wir, dass große Ereignisse sich zuerst als Drama und bei Wiederholung als Farce darstellen. Über das dritte und vierte Mal schweigt der Philosoph sich leider aus: Wird die Reihe der Wiederholungen zum Beispiel als verstörend-irrelevante von Chris Dercon inszenierte Tanzperformance fortgesetzt, oder als Beckettscher, pointenloser Dauermonolog? Die Phantasie der (mitunter gehässigen) historischen Vernunft scheint, wie die Verhandlungen zur zukünftigen Zusammensetzung des Geschäftsausschusses der bundesrepublikanischen Bourgeoisie zeigen, in dieser Hinsicht geradezu erstaunlich.

Die parlamentarische Demokratie ist unter anderem eine geeignete Form der bürgerlichen Herrschaftsorganisation, weil sie die konkurrierenden Kapitalfraktionen zwingt, dynamisch-veränderliche Interessenkoalitionen zu bilden, die eine Einbindung der Masse der Bevölkerung und eine fortschreitende Modernisierung der Produktion erlauben, die durch die Monopolisierung des Machtanspruchs durch bestimmte Kapitalfraktionen verhindert würden. Diese sich verändernden Interessenkoalitionen finden im parlamentarischen Betrieb ihr Abbild in der Koalitionsbildung zwischen verschiedenen Parteien, die sich darauf einigen, die Interessen ihrer jeweiligen Klientel als Gemeininteresse zu verwalten, bis sich eine bessere Möglichkeit bietet – was der Opposition den tröstlichen Eindruck vermittelt, zumindest als warmgehaltene Ersatzverbündete nicht gänzlich außen vor zu sein.

Auch deshalb war die erste »Große Koalition« zwischen CDU und SPD in den Jahren 1966 bis 1969 ein solcher Schock – demonstrierte sie doch, dass das Vaterland, wie schon Kaiser Wilhelm II. verkündet hatte, im Zweifels- oder Krisenfall keinen Wettstreit der Parteien kennt, oder besser gesagt: ihn trotz seiner ideologischen Funktion durchaus auch suspendieren könnte. Der dadurch von seinen parlamentarischen Bandagen befreite soziale und politische »68er«-Konflikt war Drama genug, dass ähnliches in der BRD fast vierzig Jahre lang nicht wiederholt wurde. Nach der abgeschlossenen Entsorgung der historischen Sozialdemokratie verkündeten 2005 aber alle Parteien, mit der PDS/Die Linke auf keinen Fall zusammenarbeiten zu wollen und stellten damit klar, dass sie gegen eine linkssozialdemokratische Opposition de facto bereits zu einem Interessenblock zusammengeschlossen waren. Die Geschäftsführung dieses Blocks den beiden größten Parteien zu überlassen, war, wie auch nach kurzem Schwarz-Gelbem Intermezzo 2013, so selbstverständlich, dass man den Eindruck hatte, die Beteiligten zierten sich vor allem aus Unterhaltungsgründen, das einzugestehen.

Seit der Bundestagswahl 2017 sind wir nun Zeugen der dritten Wiederholung: Die SPD hat, nachdem sie in den vergangenen Legislaturperioden deutlich gemacht hatte, an der Organisation eines Widerparts gegen das konservativ-liberale Lager kein Interesse zu haben, nun auch nicht mehr die Möglichkeit dazu. Die FDP, nachdem sie hatte entdecken müssen, dass die CDU auf die Einbindung der Interessen der Hotelbetreiber verzichten kann, hat als neuen Markenkern die kulturindustriell verbrämte Geste des rebellischen postpubertären Jugendlichen für sich entdeckt und steht deshalb vorübergehend für den Geschäftsausschuss nicht zur Verfügung. Die Grünen alleine reichen nicht als Partner und sind damit, egal wie sehr sie sich strecken und recken, für die Koalitionsbildung uninteressant. Und so muss die SPD, weil kein anderer will, als Strafe dafür, dass sie keine Opposition organisieren wollte, jetzt doch mitregieren und eine Koalition mittragen, deren Mehrheit so schmal ist wie dazumal die der »kleinen« Koalitionen. Auch deswegen nennt man diese Koalition wohl inzwischen eher »GroKo« – ein Name, bei dem man nicht zufällig an das Handpuppenkrokodil denkt, dass im Kasperletheater das Publikum nur begeistert, wenn es eins auf die Mütze bekommt.