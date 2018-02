In Düsseldorf ist Pizza Gott

»Stets sie selbst«: Tom Friedman, ohne Titel (Pizza), 2013 Foto: NRW-Forum Düsseldorf

Das globalisierte Plagiat der neapolitanischen Pizza, die jüngst in die Liste der immateriellen Güter des Weltkulturerbes aufgenommen wurde, ist in aller Munde. The Kinks besangen einst die Pizza in ihrem Song »Maximum Consumption«; sie ist Teil der musikalischen Folklore Kölns (Höhner: »Ich esse jän en Pizza«) und Düsseldorfs (Der Plan: »Draußen am Bahnhof liegt ne alte Pizza«; Antilopen Gang: »Jeder Revolutionär braucht nur Pizza und Gewehr«), und wie es in Freiburg eine »Beatzzeria« gibt, existiert auch ein House-Track zur Lobpreisung der Teigscheibe – vom niederländischen DJ Martin Garrix. Der US-amerikanische »Kevin – Allein zu Haus«-Darsteller Macaulay Carson Culkin nannte seine Comedy-Rock-Band »The Pizza Underground«. Diese parodierte diverse Songs von Velvet Underground, mit Titeln wie »All Pizza Parties«, »Pizza Gal« oder »Take a Bite of the Wild Slice«. Culkin ist nun in einer Videoarbeit des australischen Künstlers Simon M. Benedict zu sehen, die im Rahmen der internationalen Gruppenausstellung »Pizza is God« im NRW-Forum Düsseldorf gezeigt wird.

Gibt es in der Bibel neben dem alttestamentarischen Bilderverbot eine Vielfalt von Gottesbildern, von Namen, Metaphern und Narrativen, so zeigt sich in der Ausstellung, dass die Pizza nur ein Bild kennt, auf ihrer Singularität beharrt und als mit sich selbst identische Ikone wahrgenommen werden möchte. Nichts und niemand soll über sie hinausweisen. Es ist schnurzpiepe, ob uns eine vor sich hin gammelnde Echtpizza von Paul Barsch von einer TV-Halterung aus ansieht, ob John Baldessari eine Pizza neben einer Uhr auf einer Tapete vervielfältigt, ob John Bock sie auf eine schwarze Hose druckt, ob Tom Friedman sie als riesige Styropor-Blow-Up-Version an die Wand bringt oder ob Martin Kippenberger sie als Holz-Multiple präsentiert – die Pizza bleibt stets sie selbst, sie duldet nicht mal eine Abstraktion von und neben sich. Bei Kippenberger zeugt, wie so oft, wenigstens der Titel seiner Arbeit davon, dass er sein künstlerisches Realisat auf die Schippe nimmt und kippt: »Schlecht belegte Studentenpizza gepollockt (Ganz)«.

Wird die Pizza nicht als Pizza dargeboten, dann ist es der Karton, in dem sie gemeinhin von einer Pizzeria geliefert wird. Aber auch der Pizzakarton möchte offenbar als solcher naturgetreu wahrgenommen werden, ob er nun aufgeklappt und bunt bemalt, in Metall gearbeitet, gestapelt oder wie von dem italienischen Künstler Marco Bruzzone in einen Pizzawärmer aus grauer Wolle gesteckt wird.

In dem zur Ausstellung publizierten, 368 Seiten starken Katalogbuch (Verlag Kettler) heißt es, als erste bildliche Darstellung der Pizza dürfe wohl das zwischen 1770 und 1780 entstandene Gemälde »Colazione di campagna« von Francesco Celebrano (1729–1814) gelten. Und zur Historie wird im Vorwort ausgeführt: »Die erste echte Pizza Margherita soll im Jahr 1889 in Neapel gebacken worden sein. Danach verbreitete sie sich gegen Ende des Jahrhunderts als pragmatisches Ernährungskonzept der Arbeiter durch italienische Auswanderer schnell bis in die USA. Im Nachkriegsamerika der 1950er Jahre ist sie zum popkulturellen Mythos und sozialen Katalysator aufgestiegen.« Der Autor dieser Ausstellungskritik aß seine erste Pizza in den 1960er Jahren in einer Bude, die bis heute unweit einer Wohnsiedlung für Soldaten der US Air Force auf der Bierstadter Höhe zu Wiesbaden existiert. Verwunderung löste damals der Name der Pizzabude aus: »Pizza Togo«. Pizza, soviel wussten wir, kam aus Italien, und Togo war ein Land in Afrika. Des Rätsels Lösung lautete: Der Schildermaler hatte das »to« zu eng an das »go« gerückt.

In seinem profunden Katalogbeitrag »Das Geheimnis der Pizza Margherita« schreibt Zachary Nowak die Geschichte von der »Erfindung« der Pizza Margherita in den Farben der italienischen Trikolore im Neapel des Jahres 1889 der Presseagentur Agenzia Stefani zu und verweist sie in den Bereich der Fakelore bzw. Folklure (erfundene Folklore). Zur Geschichte der Pizza erläutert Christopher Preston Thompson in seinem Beitrag »Pizza, Oper und Hybridität«: »Pizza lässt sich in den verschiedensten Formvarianten und Landstrichen bis in die Antike zurückverfolgen. Die alten Griechen und Griechinnen bestrichen Brote mit Ölen, Kräutern und Käse – eine Vorläuferin der modernen Pizza – und ›pitta‹ war jahrhundertelang ein Basiselement der südosteuropäischen Küche. Nachweislich tritt das Wort Pizza erstmals in einer lateinischen Handschrift auf, die im 10. Jahrhundert in Süditalien verfasst wurde. Seine Verbindung zum selben Wortstamm, aus dem sich auch das althochdeutsche ›bizzo‹ oder ›pizzo‹ (Bissen) herleitet, liegt auf der Hand.«

Ergänzend erfahren wir aus Udo Pinis »Gourmethandbuch«, dass die Simpelidee, einen Teigboden mit allerlei zu belegen, diverse Völker für sich reklamieren. Danach »wären Pizzen eine armenische Erfindung (mit Hammelstücken belegt) und eine Parallelentwicklung sowohl in Frankreich (›Pissaladière‹) als auch auf Mallorca (›Coca mallorquina‹).« Zu verweisen wäre zur Vervollständigung der Ausführungen Thompsons noch auf »Lahmacun«, auch »türkische Pizza« genannt. Es wird angenommen, dass Assyrer schon im 2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung ein ähnliches Gericht kannten und griechische Kaufleute es nach Griechenland brachten. Die Assyrer erfanden eine Technik, die es ermöglichte, den Teig hauchdünn zu formen. Die neapolitanischen Pizzaioli beeindruckt dies nicht, sie bevorzugen einen dickeren Teigboden für ihre Weltkulturerbe-Pizza.