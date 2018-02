»Attraktiver Journalismus braucht anständige Löhne«

Höhere Löhne für Journalisten: Gestiegener Druck muss besser vergütet werden Foto: Marijan Murat/dpa

An diesem Dienstag wird erneut über das Gehalt von rund 13.000 Tageszeitungsjournalisten verhandelt. Die Gewerkschaft fordert 4,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber eine Erhöhung um 200 Euro. Was haben Sie dazu von den Verlegern gehört, als man Ende Januar zum ersten Mal zusammen kam?

In der ersten Verhandlungsrunde haben wir zunächst ausführlich unsere Forderungen begründet. Die Journalistinnen und Journalisten stehen immer stärker unter Druck, das gilt für Freie ebenso wie für Festangestellte. Ihnen wird auferlegt, immer mehr Kanäle zu bespielen, die Tageszeitung auch auf digitalen Plattformen zu präsentieren. Sind sie unterwegs, sehen sie sich vermehrt Anfeindungen ausgesetzt. Die Vertreter des Bundesverbands Deutscher Tageszeitungsverlage haben dann ihre Sicht der Dinge dargelegt – und die passt ziemlich gut zu dem, was wir geschildert haben. Der Zeitungsmarkt, so die Verleger, verändere sich: weg vom klassischen Print-, hin zum Onlineprodukt. Damit verbunden seien Veränderungen des Berufsbildes. Zu unseren Forderungen haben sich die Verleger noch nicht geäußert. Wir gehen aber davon aus, dass uns in der zweiten Runde ein materielles Angebot vorgelegt wird.

Viele Blätter leiden unter Auflagenschwund, einige reagieren darauf mit Stellenvernichtung. Ist unter den Bedingungen ein guter Tarifvertrag noch durchsetzbar?

Ich sehe gar keine Alternative zu ihm. Eine Tageszeitung, die attraktiven Journalismus anbieten will, muss anständige Löhne zahlen. Genau diese Pressearbeit brauchen auch die Bürger, um das, was um sie herum passiert, einordnen und verstehen zu können. Derzeit erleben wir, wie gerade junge Leute in andere Bereiche abwandern und beispielsweise in den Pressestellen großer Unternehmen anfangen. Sie sind oft mit viel Engagement in den Journalismus eingestiegen, merken aber bald, dass sie von Idealismus allein die Miete nicht zahlen können. Sie suchen sich dann Stellen, bei denen die Bezahlung besser und noch dazu der Druck weniger groß ist. Wer in diesem Wettbewerb um Fachkräfte bestehen will, tut gut dran, ordentliche Tarifverträge abzuschließen.

Der Flächentarifvertrag sieht Einstiegsgehälter für ausgebildete Journalisten von 3.253 Euro im Monat vor. Muss man angesichts solcher Beträge nicht auch am Berufsethos zweifeln, wenn Kollegen wegen zu geringer Bezahlung in die PR wechseln?

Nein. Man muss auch die gestiegene Belastung berücksichtigen. Wer in der Redaktion einer Lokalzeitung arbeitet und am Abend noch zur Gemeindesitzung geht, kann nicht einfach in aller Ruhe am nächsten Tag schreiben, so dass es noch einen Tag später im Blatt steht. Es wird erwartet, dass der Bericht schon am selben Abend online erscheint. Für die Kolleginnen und Kollegen ist das auch okay. Doch dieser Druck muss entsprechend vergütet werden. Dazu kommt, dass die Kolleginnen und Kollegen wirtschaftlich abgesichert sein müssen, um auf dieser Ebene unangreifbar zu sein.

Aber für etliche Blätter gilt entweder keine Regelung oder ein schwächerer Haustarifvertrag, wie etwa beim Neuen Deutschland oder auch bei der jungen Welt. Wie stark ist der Flächentarif also noch?

Er dürfte noch für mehr als 50 Prozent der Redaktionen gelten. Dabei können wir beobachten, dass die Frage der Tarifbindung und die Qualität eines Blatts zusammengehören. Und ein Blatt, für das der Tarif gilt, hat gegenüber einer ungebundenen Zeitung die eindeutig besseren Chancen, Volontäre zu halten.

Was werden Sie tun, wenn sich die Verleger morgen und in weiteren Verhandlungen querstellen?

Seit 2011 gab es in jeder Tarifrunde auch Streikauseinandersetzungen, an denen zum Teil in ganz Deutschland 2.000 Beschäftigte teilnahmen. In Redaktionen von NRW über Baden-Württemberg bis nach Bayern war das spürbar. Auch in diesem Jahr sind die Kolleginnen und Kollegen bereit, mit Aktionen und Arbeitsniederlegungen ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Das werden wir auch am Verhandlungstisch deutlich machen – und das hilft auch.