Unter der Überschrift »In Syrien wird der Westen zum ohnmächtigen Zuschauer« entdeckt der Welt-Korrespondent für Politik und Gesellschaft, Richard Herzinger, am Donnerstag in einem Text auf Welt online das Leid der Syrer: »In der Region Ost-Ghuta haben Putins Russland und sein mörderisches Marionettenregime in Damaskus mit einer Vernichtungs- und Vertreibungsoffensive gegen die eingeschlossene Bevölkerung begonnen, die selbst das Grauen von Aleppo in den Schatten stellen könnte.« Das entspricht den Vorgaben des deutschen Regierungssprechers Steffen Seibert, der am Mittwoch erklärt hatte: »Was das Assad-Regime mit seiner jüngsten Offensive in Ost-Ghuta durchführt, das ist kein Kampf gegen Terroristen, das ist ein Feldzug gegen die eigene Bevölkerung.« Seibert fällt sein Urteil mit solcher Klarheit, dass vermutet werden kann, die Bundesregierung habe Erkenntnisse aus eigenen Quellen vor Ort – ähnlich wie in Ost-Aleppo im Herbst 2016. Damals argumentierte Seibert ebenso: Es gibt nur den Krieg Assads gegen die Bevölkerung. Ergo: Keinen dschihadistischen Terror, keine Terroristen. Erst als die syrische Regierung Anfang Dezember 2016 die Namen westlicher Offiziere bekanntgab, die dort herrschende Banden mit Nachschub jeder Art versorgten, fand binnen Stunden eine geschlossene Sitzung des UN-Sicherheitsrats statt, wurde der Abzug der westlichen Emissäre und ihrer einheimischen Schützlinge vereinbart.

Ein Kontrastprogramm zu Seiberts Gewissheiten war am 22. Januar in der Bundespressekonferenz zu erleben: Zwei Tage nach Beginn des türkischen Überfalls auf Syrien, als Bilder von Leopard-Panzern längst um die Welt gingen, würgte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes Maria Adebahr etwas von »kein vollständiges Lagebild« hervor.

Wie gut, dass im Fall Ost-Ghuta alles vollständig vorliegt. Ein Gespann wie Seibert und Herzinger lässt in einem solchen Fall jedenfalls frei nach Karl Kraus »Bomben, die nie geworfen wurden, nur dadurch, dass sie (vom Duo Seibert/Herzinger) gemeldet wurden, zum Platzen kommen«. Richtig ist, in Ost-Ghuta fallen Bomben. Um die geht es aber weder Seibert noch seinem Nachschreiber. Das belegt ein Herzinger-Satz wie dieser: »Die Räumung Aleppos im Dezember 2016 nach monatelangen Bombardierungen mit Tausenden von Toten ist von der UN im März 2017 als Kriegsverbrechen Russlands und des Assad-Regimes eingestuft worden.« Immerhin hatte der UN-Menschenrechtsrat auch den Dschihadisten Verbrechen vorgeworfen. Wer allerdings wie der Franziskanerpater Ibrahim Alsabagh die Geiselhaft der Bevölkerung von Aleppo unmittelbar erlebte, kennt offenbar, anders als das UN-Gremium oder Seibert/Herzinger, Schuldige nur auf seiten der Banden – nachzulesen in Alsabaghs 2017 auf deutsch erschienenem Buch »Hoffnung in der Hölle«.

Seibert oder Herzinger ficht auch ein christlicher Zeuge nicht an. Der Welt-Autor behauptet vielmehr, »die Herrschaft Assads und sein Anspruch, ganz Syrien unter seine Knute zurückzuzwingen, bleiben die Quelle aller kriegerischen Verwicklungen im Land, die daher auch nach der Zerschlagung des IS nicht abnehmen.« Weil sich der Westen um jeden Preis aus dem Krieg habe heraushalten wollen, sei es nun zu spät für eine Eindämmung. Dazu sei hier zitiert, was der Hamburger Staatsrechtler Reinhard Merkel am 2. August 2013 in der FAZ zur Rolle des Westens im syrischen Krieg notiert hat: Die Intervenierenden übernähmen dort »die vermeintliche und absurde Rolle von Unschuldigen« und bedienten sich der Aufständischen. So lasse sich »offenbar eine Aura des Moralischen erschleichen«. Rätselhaft sei, »dass dies ohne nennenswerten Widerspruch« gelinge. Den gegen den totalitären Kriegskonsens nicht aufkommen zu lassen, ist als fester Bestandteil des Angriffskrieges das Geschäft der Seibert, Herzinger usw.