Soll man sich zwischen Leidenschaft und Vernunft entscheiden? Foto: NGF/LBF

Der österreichische Film und Teddy-Anwärter »L’ Animale« läuft sowohl in der Sektion Generation als auch im Panorama. Regisseurin Katharina Mueckstein erzählt in ihrem zweiten langen Spielfilm von Mati, einer Maturantin (so heißen Abiturientinnen in Österreich), die in ihrem Heimatdorf mit einer Jungsclique herumzieht, weil sie dort einen Freund hat. Ihr bisheriges Leben gerät ins Wanken, als sie sich in die junge, selbstbewusste Kassiererin eines Supermarkts verliebt. »Emanzipation ist möglich«, will die Regisseurin dem Zuschauer mit auf den Weg geben. Auch, wenn bei Heranwachsenden die Frage der sexuellen Identität einen besonderen Stellenwert hat, so betrifft sie doch Angehörige aller Generationen. Da erzählt eine Nebenhandlung von Matis Vater, der seine homophilen Neigungen heimlich auslebt. Auch er wird vor die Frage gestellt, wie er zwischen Leidenschaft und Vernunft leben soll, denn er liebt auch seine Frau.

So, wie Mati in Österreich geht es dem etwa gleichaltrigen Pedro im brasilianischen Porto Allegre in dem Film »Tinta Bruta«, der im Panorama läuft. Er verdient sein Geld als nackter, mit Farbe bemalter Neonboy in Chatrooms und trifft in Porto Allegre den Gleichgesinnten Leo, der mit der gleichen Masche auftritt. Sie finden Gefallen aneinander und arbeiten nun gemeinsam. Erst, als Pedro Leo verliert, schafft er es, sich aus der selbstgewählten Isolation zu befreien. Als Zeichen dessen beginnt er am Ende erstmals zu tanzen. Diese Weltpremiere im Wettbewerb um den Teddy schuf das seit 2011 erfolgreiche Regieduo Filipe Matzembacher und Marcio Reolon.