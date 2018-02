Kommen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge?

Protest vor dem Bundesverkehrsministerium (Berlin, 2. August 2017) Foto: Kay Nietfeld/dpa

Der Deutsche Städtetag hat den sanften Umgang der Bundesregierung mit der Autoindustrie kritisiert. Die bisher getroffenen Maßnahmen für eine Verbesserung der Luft in Innenstädten, die vor allem durch Dieselfahrzeuge verschmutzt werde, reichten nicht. »Wir wissen bis heute nicht, wie wirksam die Software-Updates wirklich sind. Die Bundesregierung muss mit der Autoindustrie deutlicher sprechen als bisher«, sagte Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, der Deutschen Presse-Agentur laut deren Meldung vom Sonntag. »Die Bundesregierung, zumindest das Verkehrsministerium, scheint das Thema auszusitzen. Das landet im Ergebnis dann in unseren Rathäusern, und da gehört es nicht hin.«

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt am 22. Februar über die Frage, ob Dieselfahrverbote rechtlich zulässig sind. Dedy sagte, nach den Vorinstanzen könne es gut sein, dass das Bundesverwaltungsgericht Fahrverbote nach geltender Rechtslage für zulässig erkläre. »Wir wollen keine Fahrverbote. Aber wenn die Länder sie in Luftreinhaltepläne aufnehmen müssen, weil Gerichte das sagen, dann müssen wir in den betroffenen Städten handeln können. Doch nach jetzigem Stand lassen sich Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge überhaupt nicht wirksam kontrollieren.« Falls Leipzig Fahrverbote für zulässig erklärt, werde es eine politische Debatte über die Einführung einer »blauen Plakette« geben. »Industriepolitisch wäre es klug, das zu machen, weil dann getrennt werden könnte zwischen neuer Technik und alten Diesel-Autos.«

Falls es keine Umrüstung der Hardware gebe, seien Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in mindestens zehn deutschen Großstädten wahrscheinlich, so der Wissenschaftler Ferdinand Dudenhöffer. In München, Stuttgart, Köln, Reutlingen, Hamburg, Heilbronn, Kiel, Düsseldorf, Darmstadt und Ludwigsburg müssten die Gefährte stehenbleiben, wie am Wochenende von Dudenhöffer veröffentlichte Berechnungen des CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen ergaben. (dpa/AFP/jW)