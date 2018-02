Gehen, Können und Co.

Es gibt kaum Ärmeres als den Jargon der Sportkommentatoren. Das ganze Elend offenbart sich schon in der meist gedoppelten reißerischen Frage »Geht da noch was? Geht da noch was?« und komplettiert sich in der aus gleichem Mund zügig folgenden, brausenden Bestätigung »Da geht noch was! Da geht noch was!« Was da im einzelnen »geht« beziehungsweise »noch geht«, spielt keine Rolle; hier dreht sich alles um künstlich herbeigeführte Spannung, um eine Stimmung, als deren Aufheller der Kommentator sich unerbeten versteht, sehr zum Leidwesen der Zuhörer, die tatsächlich zuhören.

Der Sportsprech ist ein Zwilling des Werbegargels, und beide haben es seit Jahren bis tief in die Alltagssprache geschafft. Als bei einem Abendessen im Restaurant eine Flasche Burgunder dekantiert wurde, fragte einer der Tischlinge: »Und? Kann der was?« Ich schämte mich bis in die Füße für ihn, fragte mich aber auch, was ein Wein »können« muss.

Zum Löschen des Durstes gibt es andere Flüssigkeiten; muss der Wein also altmodisch »munden«? Für mineralische Frische des Gaumens oder für entspannende, anfangs leichte, dann sukzessive schwerer werdende Wirkungen sorgen? Beschwipst machen, sogar duhn, sentimental und melancholisch? Oder sonst zurückhaltende Menschen in wüste Zecher verwandeln?

Muss der Wein dem Weinbesteller Gelegenheit verschaffen, über Aromen von Ata bis Zwirbelkiefer und Noten von Büffelleder bis Pumakäfig zu dozieren, nachdem er connaisseurhaft an einem Schlückchen Wein herumgeschmackert und geschmeckleckert hat? Oder muss er ein »guter«, »exzellenter Begleiter« sein zu »Pasta, Pizza & Co.«? Also der Kompagnon eines Kompagnons, ein Konsorte eines Konsorten, eine Art Escort-Service für Mitglieder der Company oder Kompagnie?

»& Co« sagen macht aus »Da geht was« und »Kann der was?« einen Drilling des Doofen. Ich wünsche mir, Teil des Konsortiums »Niemand & Co.« zu sein, in dem kein Wein etwas »können« muss, und ich bin einigermaßen sicher, dass immer dann, wenn angeblich »noch was geht«, im Gegenteil manch Schönes ginge.