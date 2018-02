Narren vorgeführt

Foto: REUTERS/Ricardo Moraes

Die Sambaschule Paraíso do Tuiuti ließ Dienstag nacht bei den traditionsreichen Umzügen vorbei an den Tribünen des Sambódromo von Rio de Janeiro die Marionetten des Kapitals tanzen. Im Nationaltrikot und mit der Narrenkappe auf dem Kopf schlugen sie auf Kochtöpfe. Eine Karikatur der Demonstranten, die sich von den reichen Eliten und den Medien hatten manipulieren lassen. Hoch auf dem Wagen tanzte eine Figur mit einem riesigen Kragen aus Dollarscheinen, was den Globo-Kommentatoren während der Liveübertragung der Show die Sprache verschlug. Der »neoliberale Vampir« zeigte niemand anderen als Präsident Temer. Die einen an Fäden, die anderen in Ketten: Die beeindruckende Show der Schule unter dem Titel »Mein Gott! Ist die Sklaverei abgeschafft?« erzählte von Ungleichheit und Unterdrückung in Geschichte und Gegenwart. Sambaschritte als Schlag ins Gesicht der Herrschenden. (pst)