»Thälmann sollte wieder studiert werden«

Sohn seiner Klasse: Die mittlerweile abgerissene Thälmann-Gedenkstätte in der Ortschaft Ziegenhals bei Berlin Foto: Christian-Ditsch.de

Am kommenden Sonntag lädt der Freundeskreis »Ernst-Thälmann-Gedenkstätte« e. V. zu einer Matinee anlässlich des 85. Jahrestages der illegalen Tagung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands, KPD. Warum ist diese Tagung so bedeutsam?

Acht Tage nach der Machtübertragung an die Nazis trafen sich konspirativ führende Genossinnen und Genossen der KPD – das Politbüro, Mitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees, Bezirkssekretäre aus dem gesamten Reichsgebiet, Leiter von Massenorganisationen und Chefredakteure kommunistischer Zeitungen. Das zentrale Referat, die »Ziegenhalser Rede«, hielt der KPD-Vorsitzende Ernst Thälmann. Die Bedeutung liegt darin, dass erstens die KPD mit dem 7.2.1933 den Beginn des organisierten Widerstands gegen das Naziregime einleitete und damit bewies, dass es eine starke Kraft gab, die alles daran setzte, die Einheit aller antifaschistischen Kräfte zum Sturz des Faschismus herzustellen.

Zweitens liegt sie in der Rede Thälmanns. Sie gab der gesamten Partei die Richtung, bestimmte den Kurs des antifaschistischen Widerstandskampfes. Dieser Kurs, der auf den KPD-Tagungen und dem VII. Weltkongress der Kommunistischen Internationale weiterentwickelt wurde, mündete in zahlreichen großen und kleinen Aktionen des Widerstands, mündete im »Schwur von Buchenwald«, und letztlich in der Gründung eines antifaschistisch-demokratischen Staates auf deutschem Boden.

Ihre Matinee steht unter das Motto: »… der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.« Warum haben Sie sich für diesen Veranstaltungstitel entschieden?

Zunächst einmal war die Prägnanz dieses Brecht-Zitats ausschlaggebend. Wichtiger ist jedoch: Wo bleibt der Aufschrei über Anschläge auf Flüchtlinge, Gewerkschafter, Linke? Wo bleibt die Aufklärung der NSU-Morde? Wann stehen endlich die Mörder Oury Jallohs vor Gericht? Statt dessen werden die G-20-Proteste genutzt, um gegen Antifaschisten und Linke vorzugehen, um ihre Organisationen zu kriminalisieren. Diese Schlaglichter lassen uns zu dem Schluss kommen: Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das Nazipack kroch.

Halten Sie die politischen Verhältnisse vor 85 Jahren für vergleichbar mit der heutigen Situation?

Wir halten vor allem die Eigentumsverhältnisse für vergleichbar. Die deutschen Banken und Konzerne – Daimler, Deutsche Bank usw. – sowie die Oligarchenfamilien – wie Siemens, Porsche, Quandt – halten seit mehr oder weniger 100 Jahren Deutschland im Würgegriff ihrer Profitinteressen. Um ihre Konkurrenten weltweit aus dem Feld zu schlagen, haben diese Kräfte bereits zwei Weltkriege begonnen und dieses Land an den Abgrund gebracht. Unsere Gegner sind also noch dieselben, teils firmieren sie unten den gleichen Namen.

Wie gehen Sie eigentlich mit dem Phänomen um, dass die AfD im vergangenen Bundestagswahlkampf in mehreren ostdeutschen Bundesländern mit dem Konterfei des ehemaligen Vorsitzenden der KPD, Ernst Thälmann, warb? Damals waren Plakate aufgetaucht, auf denen die Rechten behaupteten: »Ernst Thälmann würde AfD wählen«.

Kann sein, dass die AfD hier geschnallt hat, wie beliebt Ernst Thälmann bei ehemaligen DDR-Bürgern immer noch ist. Im Kern haben aber solche Manöver die Hitlerbanden bereits vorgemacht, und ihre politischen Erben machen es ihnen nach: Klauen von Symbolen, Liedern, Fahnen usw. beim politischen Gegner, bei der Arbeiterbewegung, bei den Antifaschisten. Alles andere bewegt sich sonst zwischen Provokation und Dummheit.

Bereits am letzten Sonntag hat Ihre Initiative eine Gedenkkundgebung in Ziegenhals zu Ehren der »Ziegenhalser Tagung« abgehalten. Wie aktuell ist das politische Wirken des einstigen KPD-Chefs heutzutage noch?

Ob Antifaschismus, Gewerkschaftsarbeit oder Fragen von Reform und Revolution – Thälmann sollte wieder studiert werden. Vor allem gilt es, aus seiner Praxis zu lernen: Raus aus den linken Nischen, hinein in die Proteste, Demonstrationen und Streiks. Wir müssen unsere Ideen wieder unter die Menschen bringen.