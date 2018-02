Mehr Geld im öffentlichen Dienst

Der Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske (Berlin, 8. Februar) Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes fordern für die 2,1 Millionen Angestellten der Kommunen und 150.000 Beschäftigten des Bundes sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 200 Euro mehr im Monat. Darauf haben sich die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, der DBB-Beamtenbund, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie die Gewerkschaft der Polizei (GdP) verständigt, teilte der Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske am Donnerstag in Berlin mit.

Zu den weiteren Forderungen gehört eine Angleichung von Sonderzahlungen wie das Urlaubsgeld im Tarifgebiet Ost an das Westniveau, um die ungleiche Bezahlung zu beenden. Insgesamt liege das Volumen der Gesamtforderung bei sieben Prozent, sagte Bsirske. Die Vorschrift, Auszubildende nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung zu übernehmen, will Verdi wieder in Kraft setzen. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll zwölf Monate betragen.

Die Angestellten des Bundes und der Kommunen wollten an der »Festtagsstimmung in der Wirtschaft teilhaben, nicht nur die Aktionäre«, sagte Bsirske weiter. Der Bund habe 3,1 Milliarden Euro Steuereinnahmen erzielt, die Gemeinden wiesen einen Überschuss von 9,9 Milliarden Euro auf – »Tendenz steigend«, so Bsirske.

Seit dem Jahr 2000 seien die Gehälter im öffentlichen Dienst weniger stark gestiegen als in der Gesamtwirtschaft. Die Lücke betrage etwa vier Prozent. Durch das günstige wirtschaftliche Umfeld wachse das Bruttoinlandsprodukt im neunten Jahr in Folge, das ermögliche 2018 kräftige Lohnzuwächse, so Bsirske. Diese seien auch notwendig, um den öffentlichen Dienst für

dringend notwendiges Fachpersonal attraktiv zu machen. In diesem Jahr würden 400.000, im nächsten Jahr 300.000 neue Jobs in Deutschland erwartet. Hinzu komme eine auf 1,8 Prozent anziehende Preissteigerungsrate.

Die Tarifrunde beginnt am 26. Februar in Potsdam. Für den 12. und 13. März sowie den 15. und 16. April sind zwei weitere Verhandlungsrunden geplant. 2016 hatten die Gewerkschaften ein Plus von sechs Prozent gefordert und eine Lohnsteigerung in zwei Stufen um 2,4 Prozent zum März 2016 und um 2,35 Prozent zum Februar 2017 ausgehandelt. (AFP/jW)