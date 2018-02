Das Unglück der Arapaho

Hausmannskost der oberen Mittelklasse: Nein, Nick Cave ist im Film nicht zu sehen, nur zu hören Foto: Wild Bunch Germany

Im Sommer 1883 besuchte ein Herr namens Chester A. Arthur den US-amerikanischen Bundesstaat Wyoming. Er war seines Zeichens der 24. Präsident der Vereinigten Staaten und galt als Bonvivant, der neben lustigen Koteletten an den Schläfen eine besondere Vorliebe für Schnaps und Steaks und Mode besaß. Das Besondere an seiner Stippvisite im Land der Grizzlybären, Bisons, Geysire und Kiefernwälder war, dass er sie nicht nur auf den einzigartigen Yellowstone Nationalpark oder die föderale Hauptstadt Cheyenne beschränkte. In der »Wind River Indian Reservation« traf er auf den Anführer der Östlichen Shoshonen, Chief Washakie, der den kugelbäuchigen Staatsmann in seinem Heim begrüßte.

Nach ein paar mehr Steaks und indigenen Volkstanzdarbietungen sprachen ihm auch noch die Arapaho-Häuptlinge Black Coal und Sharp Nose ihre Wertschätzung aus. Man erwartete sich zwar wenig von dem Snob aus New York, aber viel hatten die Ureinwohner eh nicht mehr zu verlieren. Das Land, das man ihnen »gnädigst« zugeteilt hatte, war zwar wunderschön und weitläufig, aber größtenteils landwirtschaftlich nicht zu bestellen und für jegliche industrielle Infrastruktur ungeeignet. Arthur nahm den ungezähmten Hengst an, dem sie ihm in Hoffnung auf Bergbau, Ölbohrung und Tourismus gaben. Zurück bekamen sie ein paar farbenfrohe Decken und sonst nichts.

Knapp 150 Jahre später sind die meisten Indianerreservate in den USA Flecken der Verelendung, die an Länder der sogenannten dritten Welt erinnern. Bei den Navajo in Utah und Arizona schwankt die Arbeitslosenquote konstant zwischen 40 und 45 Prozent, weshalb auch der Anteil von Familien unter der Armutsgrenze ungefähr den gleichen Wert aufweist. Im südneuenglischen Connecticut hingegen haben es ein paar Stammesfamilien der Mashantucket Pequot geschafft, durch Glücksspiel und Hotels zu respektablem Reichtum zu kommen. Doch den meisten Native Americans geht es wie denen in »Wind River« – sie wurden wieder und wieder und wieder von den Weißen beschissen. Deswegen bleiben ihnen nur noch der Schnaps und ein klein wenig kulturell anerzogene Würde.

Von dieser Tragödie berichtet das Regiedebüt »Wind River« des renommierten Drehbuchautors und Schauspielers Taylor Sheridan. Er zeichnete in der Vergangenheit für die Skripte von Denis Villeneuves intensivem Mafiathriller »Sicario« (2015) und David Mackenzies Neowestern »Hell or High Water« (2016) verantwortlich. Menschen in weiten Landschaften und gesellschaftliche Dramen in ungebändigter Natur, das sind die Themen des 47jährigen – hierfür eignet sich die unwirtliche Welt des im April noch immer hochwinterlichen Wyoming selbstredend perfekt. Kein Wunder, dass der Film besonders durch beeindruckende Naturaufnahmen und archaische Jagdszenen überzeugt. Seine dokumentarischen Qualitäten spielt »Wind River« über die vollen 107 Minuten seiner Laufzeit gekonnt aus, geht es ins Fiktionale, zeigen sich leichte bis deutliche Schwächen.

Ganz klassisch geht es in detektivischer Manier um einen rätselhaften Mordfall. Eine junge Arapaho-Frau wird auf dem Streifgang des Jägers und Fährtenlesers Cory Lambert (Jeremy Renner) im Wald leblos aufgefunden. Ihre Lungen sind geplatzt, sie muss mehrere Meilen in der Eiseskälte weggelaufen sein. Aber vor wem? Klären soll dies Elisabeth Olsen als unbedarfte, aber edelmütige FBI-Agentin Jane Banner, die eindeutig an Jodie Fosters Interpretation der Clarice Starling im Schweigen der Lämmer erinnert. Ein bisschen naiv, ein bisschen mädchenhaft, ein bisschen sexy, aber clever und das Herz am rechten Fleck. Auch Naturfreund Lambert ist ein Gerechtigkeitskämpfer erster Güte. Nicht nur, dass er einen halben Indianer als Nachkommen hat; er erzieht seinen Sohn auch bewusst im Geiste seines Muttervolks. Dass diese vermeintlichen Archetypen der Gutmenschlichkeit schon in ihrer Anlage abgegriffen sind, braucht nicht erwähnt zu werden, es liest sich wahrscheinlich schon kitschig genug.

Ohne den Ort seiner Geschehnisse wäre »Wind River« ein recht austauschbares Vergnügen geworden. Nick Cave und sein Bad-Seeds-Geiger Warren Ellis versuchen mit sphärisch-mystischem Soundtrack eine spiritistische Bedrohungskulisse zu zaubern, scheitern aber mit dem Ansatz von Zurückhaltung, da Sheridans Inszenierung über weite Strecken nicht mehr als durchschnittlichen Netflix-Stoff bietet. Allein gegen Ende, wenn sich der Film dem Archaischen eines unberührten Ökosystems auch auf der Handlungsebene nähert, funktioniert das Zusammenspiel von Caves beschwörendem Geflüster, Ellis knirschenden Violinfetzen und der physischen Brutalität des Sterbens und Gestorbenwerdens.

Vielleicht hätte der Film als halbdokumentarische Erzählung im Stile eines Werner Herzog besser funktioniert. Verwunderlich bei einem Drechbuchschreiber als Hauptverantwortlichem. Dem Zuschauer bleibt ein verträgliches, annehmbar inszeniertes Lehrstück über das Unglück in den desolaten Indian Reservations. Hausmannskost der oberen Mittelklasse, sieben Sterne von zehn, kann man sich zur Unterhaltung ansehen, muss man aber vor allem zur Bildung tun, um sich durch den Abspann noch einmal bewusst zu werden, wie sehr die Indianer seit Hunderten von Jahren von den Weißen beschissen werden.