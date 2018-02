Vom Schärfen der Augengläser

Marxistische Identitätspolitik: Die Wiederaneignung afrikanischer Sprachen ist bei Ngugi wa Thiong’o universalistisch gedacht Foto: Daniel A. Anderson/University Communications/UNRASTVerlag

Wer Widerstand leistet, braucht den Bezug auf eine eigene Identität. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass die Identität sich verselbständigt und ein Selbstfindungsprozess die politische Durchsetzung von Interessen verdrängt. In Deutschland streiten sich nicht nur Linke, ob der frühe Nationalismus des Bürgertums bis ins 19. Jahrhundert hinein fortschrittlich und emanzipatorisch gewesen oder ob er von Beginn an aggressiv aufgetreten sei.

Wie deutsche Schriftsteller sich vor 250 Jahren gegen die Vorherrschaft der französischen Kultur wandten, so wenden sich heute manche afrikanische Schriftsteller gegen die Verwendung der ehemaligen Kolonialsprachen in der Literatur. Bereits 1986 hat Ngugi wa Thiong’o eine gründliche Abrechnung mit dem vorgelegt, was aus seiner Sicht kulturellen Neokolonialismus darstellte. Nun liegt der Text endlich auf deutsch vor.

Über weite Strecken entwickelt der 1938 geborene Ngugi seine Sicht anhand eigener Erfahrungen. Dem Vergnügen, das er als Kind beim Hören und Weitererzählen von Geschichten in seiner Muttersprache, dem Kikuyu, empfand, folgte in den kolonialen Bildungsinstitutionen die zwangsweise Hinwendung zum Englischen. Schüler, die eine afrikanische Sprache verwendeten, wurden geschlagen oder mussten ein Plakat mit der Aufschrift: »Ich bin doof«, tragen. An der Universität galt es dann schon als selbstverständlich, Englisch zu sprechen und sich auf den europäischen Bildungskanon zu beziehen. Das änderte sich auch nicht, nachdem Kenia 1963 unabhängig geworden war.

Mehr als ein Jahrzehnt schrieb Ngugi als junger Autor auf englisch. Das änderte sich erst, als der Dozent an der Universität Nairobi sich 1976 an einem kleinstädtischen Theaterprojekt beteiligte. Hier hatte er ein Publikum vor sich, das er auf englisch nicht erreichen konnte; hier diskutierte er mit Laienschauspielern, die energisch eine Verarbeitung ihrer Realität einforderten. Das Ergebnis war auf der Bühne und politisch ein großer Erfolg und brachte Ngugi ins Gefängnis. Politisch engagierte Literatur in der Sprache der Bevölkerung stellte aus Sicht der neokolonialen Regierung eine Bedrohung dar.

In der Haft entstand der erste Roman, den Ngugi auf Kikuyu verfasste. Der Autor verschweigt nicht die Schwierigkeiten. So musste er für die bedeutungstragenden Laute erst eine schriftliche Wiedergabe entwickeln, die inhaltlich eindeutig war. Kaum erwähnt er das ökonomische Problem, das bis heute viele Autoren und Autorinnen dazu bringt, auf englisch oder französisch zu schreiben: Nur so erzielen sie Auflagen, von denen sie und die Verlage existieren können. Ngugi will Literatur schreiben, die nicht nur eine kleine Oberschicht erreicht, und dies gelingt ihm, auch wenn er seit vielen Jahren im Exil leben muss.

Pragmatisch ist seine Sprachpolitik gut begründet. Ist sie nationalistisch? Dieser Begriff hilft hier schon deshalb nicht weiter, weil die nachkolonialen afrikanischen Staaten in der Regel vielsprachig sind. Ist sie chauvinistisch? Ngugi schildert Auseinandersetzungen an der Universität Nairobi. Es ging darum, einen Lehrplan zu verändern, der die europäische Kultur als Norm und afrikanische Beiträge allenfalls als Zutat vorstellte. Das Ziel von Ngugi und seinen Mitstreitern war dagegen, von einer afrikanischen Tradition und Widerstandsgeschichte auszugehen und erst in einem zweiten Schritt den Beitrag der Kolonialmächte zur Weltkultur – im Positiven wie im Negativen – zu behandeln.

Das bleibt universalistisch gedacht. Nirgends findet sich etwas, was dem Hass der deutschen Autoren des Sturm und Drang oder der Romantik aufs Französische vergleichbar wäre. Ohnehin ist Ngugi Marxist. Sein Bezugsrahmen ist nicht die Nation, sondern der Beitrag, den Bevölkerungen zu einem Kampf gegen den Neokolonialismus leisten. Diesen Kampf verknüpfte er in den 1980er Jahren noch mit dem Gegensatz zwischen dem sozialistischen und dem kapitalistischen Lager. Indem er sich auf seine Muttersprache bezog, nahm er Partei in einer weltweiten Auseinandersetzung.

Während Ngugi seine literarischen und politischen Erfahrungen ausführlich beschreibt, skizziert er seine Sprachtheorie nur auf wenigen Seiten. Ngugi unterscheidet drei Aspekte. Erstens nennt er »das, was Karl Marx als die Sprache des wirklichen Lebens bezeichnet hat«, nämlich »die Beziehungen, die Menschen untereinander im Arbeitsprozess eingehen«. Zweitens imitiere die Rede diese Sprache und stelle Wegweiser für das gemeinschaftliche Handeln auf. Als dritte Schicht trete – historisch viel später – die Schrift auf.

All dies zusammen sei Grundlage der Kulturentwicklung. Nun werden aber Ngugi zufolge Geschichte und Werte eines Volkes durch seine besondere Sprache vermittelt: »Werte sind die Grundlage der Identität eines Volkes, seines Gefühls der Besonderheit als Teil der Menschheit.« Die Sprachen der Kolonialmächte würden diese Identität zerstören, den Kolonisierten ihren Zugang zur Realität wegnehmen und darauf zielen, »die Sprache des wirklichen Lebens«, also die Produktion, zu kontrollieren. Das Denken zu dekolonisieren, wie es der Buchtitel fordert, hat also die Rückkehr zu den eigenen Sprachen zur Voraussetzung.

Ein wichtiger Punkt bleibt in dieser Theorie ungeklärt. Repräsentiert die Sprache Arbeitsprozesse (die in Gemeinschaften auf gleicher Entwicklungsstufe sehr ähnlich sind und ähnliche Werte ausbilden)? Oder bildet eine Sprache gemäß Ngugis Vergleich »einen Satz spiritueller Augengläser«, hat also jedes Volk einen ganz eigenen Blick auf die Welt? Das Verhältnis von Arbeit, Sprache und Denken fasst er hier nur ungenau. Ngugis antikoloniale Theorie weist eine offene Flanke für völkische Umdeutungen auf. Ihr Verfasser hat denn auch das Besondere mit Bedacht als Teil der Menschheit bestimmt. Er lobt die Übersetzung und hat selbst oft übersetzt. Dennoch droht die Verselbständigung des bloß Partikularen.

Der Verlag hat einen Schlussteil angefügt. Unter dem Titel »Von heute aus gesehen« blicken afrikanische Autoren und Autorinnen auf Ngugis Essay zurück. Dies zeigt, welche Gedanken aufgenommen werden und welche nicht. Nirgends findet sich die Verabsolutierung einzelner Völker. Manchmal findet sich ein Bezug auf den notwendigen Kampf gegen den Neokolonialismus. Nirgends aber findet sich die Verbindung zwischen Antikolonialismus und Sozialismus, die bei Ngugi wichtig war. Die Gedanken, warum in welcher Sprache zu schreiben ist, sind durchweg erhellend und durchaus praktisch. Der Bezug auf eine universale Befreiung scheint indessen verloren.