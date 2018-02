Ein übererregtes »N’est ce pas?«

»Vogerl« im Käfig: Wunderpianistin Maria Theresia Paradis (Maria Dragus) bewältigt die Klavierordnung Foto: Christian Schulz

»Wie ein Vogerl gegen die Wände« stößt die junge Maria Theresia Paradis gegen Hindernisse. Das blinde Mädchen ist nur wenige Jahre jünger als Mozart und – zu jener Zeit – fast so berühmt wie der Superkomponist. Ein Grund dafür ist ihr Klavierspiel, ein anderer ihre vermeintliche Heilung durch ominöse Fluidumbehandlungen eines Wunderdoktors namens Franz Anton Mesmer. Das Mädchen kann plötzlich wieder sehen, wird zur medizinischen Sensation. Sogar am Kaiserhof soll es vorgezeigt werden, aber dazu kommt es nicht. Schlagartig verliert es sein Augenlicht wieder. So erzählt es Alissa Walsers wunderbarer Roman »Am Anfang war die Nacht Musik«. Und etwa so wird es wohl auch gewesen sein.

Barbara Albert, die den Roman fürs Kino adaptiert hat, interessiert sich weniger für den braven Arzt als für das »Vogerl«. Im Käfig des strengen Elternhauses zu Klavierspiel und Tanz abgerichtet, malträtiert von zahllosen Ärzten, erlebt Maria Theresia Paradis die sanfte Behandlung Mesmers mit Handauflegen und Streicheleinheiten als Wohltat. Nach Quecksilber- und Schwefelprozeduren sowie Stromstößen ins Auge nimmt sich der ruhige Herr Doktor, der während der Sitzungen mehr zuhört als redet, wie ein Befreier aus.

Bis heute ist nicht recht klar, ob er damit ungewollt eine Art Psychoanalyse betrieb oder ein glücklicher Scharlatan war. Zeitgenossen, insbesondere aus der Ärztezunft, zweifelten an der Existenz unsichtbarer Körpersäfte, die Mesmer mit Magnetkuren und seiner Aura in Wallung zu bringen vorgab. Dem Therapeuten wurde eine Affäre mit der Jungfer Paradis angedichtet, was deren strenger Vater trotz offenkundiger Therapieerfolge Mesmers nicht auf sich beruhen lassen konnte. Er nahm das Mädchen wieder mit nach Hause. Mit dem bekannten Ausgang.

Der Vater, gespielt von Lukas Miko, ist eine der reizvollsten Figuren des prächtigen Schauspielerdramas. Als affektierter Repräsentant des aufstiegsgierigen niederen Adels dressiert er sein Töchterlein, bis ihm für das blinde Geschöpf eine Apanage gewährt wird, die für das Auskommen der Familie nicht unwichtig ist. Ein übererregtes »N’est ce pas?« – nicht wahr? – am Satzende, ein enthusiastisches »Étonnant«, »Bravissimo« und »Désolé« markieren den Herrn Paradis als geckenhaften Hofplauderer.

Ganz anders spielt Maria Dragus die blinde Pianistin. Das Augenzittern und Kopfwackeln habe sie sich über Monate im Umgang mit Blinden abgeschaut, erklärte sie. Während Papa Paradis prahlt, er sei ein überzeugter Spermist, Talent werde ausschließlich vom Mann vererbt, plagt sie sich mit den Begriffen herum. Es ist das eine, ein Huhn zu ertasten und zu benennen. Es ist ein zweites, das Tier nun auch zu sehen und alles zusammenzubringen.

»Am Klavier weiß ich, wo alles ist, was ich brauch. Da hab’ ich eine Ordnung, die ich auch bewältigen kann«, sagte sie vor der Heilung. Nun irritieren sie das Schwarz und Weiß auf den Tasten. Die Ordnung ist abhanden gekommen. Das Klavierspiel leidet. Die Sehende, meist entstellt von einer grotesk aufgetürmten Perücke, will wieder blind sein.

Albert diskutiert mehr Themen als weibliche Emanzipation und den Preis künstlerischer Produktivität. In »Licht« geht es auch um Herrschaftsverhältnisse im allgemeinen. Um die Dienerin, die von ihrem Herrn begrabscht, geschwängert und aus dem Haus gejagt wird. Um das behinderte Kind einer Hausangestellten, das nicht am Klavier geschult, sondern gehänselt und schließlich von einer Kutsche überrollt wird.

Unter dem Puder und jenseits der kuriosen Heilungsgeschichte entwickelt sich so ein vielschichtiges, sensibles Frauenporträt. Zwischen den Ambitionen des Vaters und denen des Alternativmediziners Mesmer, für den Patienten in erster Linie Ausweis seines Könnens sind, klagt das Vögelchen: »Wer nicht sehen kann, der wird nicht gesehen. Wer nicht gesehen wird, der wird auch nicht gehört. Der lebt nicht.«

Ihre Kompositionen sind zum großen Teil verlorengegangen. Ihre Geschichte aber wurde bereits mehrfach verfilmt, nun noch einmal besonders eindringlich. Maria Theresia Paradis lebt.