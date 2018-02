»Bilaterale Klärung« der »Einzelfälle«

Ein Soldatenfriedhof im Gebiet Wolgograd, auf dem zahlreiche Angehörige der Roten Armee begraben sind (Januar 2018) Foto: Claudia Thaler/dpa

Die von der Linke-Abgeordneten Sevim Dagdelen initiierte kleine Anfrage »Gedenken an den 75. Jahrestag des Sieges der Roten Armee über die Wehrmacht« (Bundestagsdrucksache 19/302) und die Forderung der Regierung nach »Einzelfallprüfung« bei Verbrechen im Rahmen des »rassenideologischen Vernichtungskrieges« gegen die Sowjetunion war Thema der Regierungspressekonferenz vom 24. Januar. jW dokumentiert Auszüge:

Frage: Ich möchte die entsprechende Frage kurz wiederholen: »Inwieweit sind nach Auffassung der Bundesregierung militärische Handlungen der Wehrmacht im Rahmen des »unprovozierten Angriffskrieg[es] des ›Dritten Reiches‹« und »rassenideologischen Vernichtungskrieg[es]« wie gegen die Sowjetunion (Bundestagsdrucksache 18/8532) grundsätzlich als verbrecherisch einzustufen?« Die Antwort der Bundesregierung (…) lautet: »Die Einordnung damaliger militärischer Handlungen der Wehrmacht als verbrecherisch im strafrechtlichen Sinne ist einzelfallbezogen vorzunehmen.«

Heißt das, (...) die Bundesregierung leugnet den verbrecherischen Gesamtcharakter des rassenideologischen Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion und verweist deshalb statt dessen auf eine Handhabung der Einordnung in Einzelfällen?

Maria Adebahr (Vizesprecherin Auswärtiges Amt): Ich kann dazu vielleicht sagen, dass unsere Haltung zu Handlungen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg – die Anfrage bezog sich auf Stalingrad – ganz klar ist: Der Überfall des Dritten Reiches auf die Sowjetunion war ein unprovozierter Angriffskrieg, der von Deutschland ausging und rassistisch motiviert war. Dieser Krieg brachte unermessliche Grausamkeit und Zerstörung, und Deutschland hat in der Sowjetunion und damit auch in Stalingrad unendliches Leid verursacht. Es ist unsere Pflicht, die Erinnerung daran wach zu halten. Zu Ihrer konkreten Frage kann ich diese grundsätzliche Einordnung und diese Stellungnahme nur noch einmal wiederholen und hier in aller Deutlichkeit die Haltung der Bundesregierung zu diesen Geschehnissen zum Ausdruck bringen.

Ulrike Demmer (stellvertretende Regierungssprecherin): Ich kann mich den Worten von Frau Adebahr nur vollumfänglich anschließen.

Zusatzfrage: Dementsprechend sind Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, mit den Errungenschaften des Nürnberger Prozesses am Ende der 40er Jahre einer Meinung, dass das ein verbrecherischer Akt war? Gilt da insgesamt trotzdem die Einzelfallprüfung?

Maria Adebahr: (...) Ich möchte für die Bundesregierung noch einmal ganz klar machen, dass aus Sicht der Bundesregierung der Überfall des Dritten Reiches auf die Sowjetunion ein unprovozierter Angriffskrieg war, der von Deutschland ausging und rassistisch motiviert war. (…) Wenn Sie nähere Nachfragen zu der kleinen Anfrage haben, dann können wir das gern noch einmal bilateral klären. (…)