Zurückhaltend kritisch

Mit dem Tragen grün-rot-gelber Tücher, wie es diese Teilnehmerin einer Demo am 27. Januar auf dem Kopf hatte, wollte die Linksfraktion im Bundestag ihre Solidarität mit den Kurden in Afrin demonstrieren Foto: Marius Becker/dpa

Auf Verlangen der Linksfraktion befasste sich der Bundestag am Donnerstag nachmittag in einer aktuellen Stunde mit der Haltung der Bundesregierung zum Einmarsch türkischer Streitkräfte in Syrien mit Panzern aus deutscher Produktion. Katja Kipping (Die Linke) eröffnete für ihre Fraktion die Debatte und erklärte, dass sie vor allem das Schweigen der Bundesregierung zu »Erdogans Angriffskrieg« und den getöteten Zivilisten wütend mache. Das Fehlen einer klaren Distanzierung wertete Kipping als »Kniefall« der Bundesregierung vor dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Notwendig sei das sofortige Ende des AWACS-Programms der Bundeswehr, so Kipping, da die Aufklärungsflüge den türkischen Truppen eine wichtige Grundlage für deren Militäroperationen liefern würden.

Eine Mehrzahl der Abgeordneten der Linksfraktion trug grün-rot-gelbe Halstücher, die Farben der kurdischen Volksverteidigungseinheiten. Roderich Kiesewetter (CDU), der nach Kipping zum Plenum sprach, wollte vom Bundestagspräsidium festgestellt wissen, ob die demonstrative Halsbekleidung als Uniformierung gelten kann. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP), der diesen Teil des Sitzungstages leitete, wertete das Tragen der kurdischen Tücher als unzulässige Demonstration. Er verwies unter anderem auf »die Geschichte auch dieses Hauses« und bat um den Verzicht auf eine Uniformierung. Die meisten Abgeordneten der Linksfraktion legten daraufhin ihre bunten Stofftücher ab.

Das »türkische Vorgehen« wertete Kiesewetter als unangemessen. Das »Verhalten der Türkei« sei als völkerrechtswidrig zu bewerten. Einen Zusammenprall türkischer mit US-amerikanischen Truppen gelte es nach Ansicht des CDU-Politikers zu verhindern. Für die SPD mahnte Dagmar Freitag in der Debatte ein »mäßigendes Einwirken« auf die Türkei an.

Von den Regierungsfraktionen war insgesamt zu vernehmen, dass die Absage an das türkische Militär, die von Deutschland gelieferten »Leopard-2«-Panzer – anders als vereinbart – modernisieren zu lassen, der wichtigste politische Schritt gewesen sei. Grund für die zurückhaltende Kritik aus den Regierungsparteien dürfte auch die mit der Türkei getroffene Vereinbarung zur Verteilung von Asylsuchenden sein.