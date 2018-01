Versteckt in der Öffentlichkeit

»Ich wollte nicht, dass geklatscht wird, weil ich im KZ war, sondern weil ich Musik mache«: Coco Schumann Foto: Susann Welscher

Am Sonntag starb der Berliner Jazzgitarrist Coco Schumann im Alter von 93 Jahren. Er spielte auf Kreuzfahrtschiffen, auf Wahlkampftour für Willy Brandt, im Radio und er spielte am Tor von Auschwitz-Birkenau – »La Paloma«, wenn die Gefangenen zur Arbeit oder Kinder in die Gaskammern gingen. »Die Kinder (…) schauten mir direkt in die Augen, ich schaute nicht weg. Sie wussten genau, wohin sie gingen«, hat er 1997 in seiner Autobiographie »Der Ghetto-Swinger« geschrieben. In Sigrid Faltins Dokumentarfilm »La Paloma« (2008) sagt er, dass ihn dieses Lied nicht berühren würde, »sonst hätte ich es nicht spielen können«.

Schumann spielte es auch nach seiner Befreiung immer wieder, sein ganzes Leben lang. Doch vierzig Jahre lang konnte er nicht darüber sprechen. Erst 1986 hatte ihn der Journalist Paul Karalus davon überzeugt, für einen Dokumentarfilm über sein Leben zu erzählen. »Ich wollte nicht, dass geklatscht wird, weil ich im KZ war, sondern weil ich Musik mache, und das ein bisschen besser als viele andere«, erzählte er 2015 dem Spiegel als einer der letzten Holocaust-Überlebenden.

Heinz Jakob »Coco« Schumann wurde 1924 als Sohn christlich-jüdischer Eltern im Berliner Scheunenviertel geboren. Für die Nazis war er ein »Mischling zweiten Grades«. Das merkte er zum ersten Mal, als er in die Hitlerjugend eintreten wollte, aber nicht durfte. Statt dessen lernte er 1936 die Swing Kids neben einem Eiscafé in Charlottenburg kennen. Parallel dazu begann er zu boxen und haute HJlern, die ihn als »Juden« verhöhnten, auf die Mütze, wenn es nicht zu viele waren. Das erste »Swing tanzen verboten«-Schild in einer Bar sah er 1938. In Berliner Bars wurde mehr Swing gespielt, als man heute annehmen würde. Coco Schumann lernte Gitarre und spielte ab 1940 mit. Den Judenstern trug er in der Tasche.

»Mein Versteck war die Öffentlichkeit«, schreibt er in seiner Autobiografie und trieb so »sorglos und leichtfertig durch eine immer apokalyptischere Umgebung«, bis die Nazis auf ihn aufmerksam wurden, weil einer seiner Cousins zur Widerstandsgruppe um Herbert Baum gehörte.

1943 wurde er nach Theresienstadt deportiert, das die Nazis dem Roten Kreuz als eine Art Vorzeigeghetto verkaufen wollten, mit Kaffeehaus und Kulturprogramm als Fassaden für Enge, Elend und Barbarei. Sobald Schumann Musik machte, vergaß er seine Umgebung. Er spielte das Schlagzeug bei den Ghetto-Swingers. Von der Big Band überlebten außer ihm nur zwei Mitglieder.

Ende 1944 kam er nach Auschwitz und konnte auch da weiter Musik machen, für die Lagerältesten, meistens »Berufsverbrecher«, und für die SS-Leute, die am liebsten »La Paloma« hörten. »Wir machten in der Hölle Musik«, schreibt er, »zum Überleben.« Schumann wurde in ein Nebenlager von Dachau gebracht und auf den Todesmarsch geschickt. In letzter Sekunde wurde er von der US-Army befreit.

Als er in Berlin seine alten Freunde in der Ronny-Bar wiedersah, wurde es still. Sie dachten, er wäre ein Geist. Wenn er gefragt wurde, was ihm passiert war, sagte er: »Theresienstadt, Auschwitz, Dachau. – Das glaubst du mir sowieso nicht.« Als er Jahrzehnte später in der Süddeutschen Zeitung dann doch davon erzählte, wurde der Münchner Musiker und DJ Kalle Laar auf ihn aufmerksam. Er hatte beim Trikont-Label 1995 einen Sampler mit diversen Versionen von »La Paloma«, vermutlich dem meistaufgenommenen Lied der Welt, veröffentlicht. Er fragte Schumann, ob dieser den Schrecken und Wahnsinn dieses Stücks für den nächsten Sampler nicht noch einmal spielen könnte. Schumann tat es und erzählt davon im Booklet.

Als Laar ihm in Berlin eine CD vorbeibrachte, zeigte ihm Schumann sein Archiv mit alten Schellacks und Bändern. Daraus wurden drei CDs bei Trikont: »Coco Double« (1997), »Coco Now!« (1999) und »Rex Casino« (2008). Das erstaunliche daran war, dass Schumann vorher noch nie ein Album unter seinem Namen herausgebracht hatte. Er hatte nach dem Krieg eine der ersten E-Gitarren in Deutschland und spielte mit Helmut Zacharias hierzulande den ersten Bebop, begleitete Stars wie Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald oder Stan Kenton. Er saß auch in den Jurys der Talentwettbewerbe, bei denen Manuela, Drafi Deutscher und Marianne Rosenberg entdeckt wurden. Und wenn er zu Hause war, dann hatten er und seine Frau Gertraud, die auch in Theresienstadt gewesen war, immer diesen kleinen Koffer gepackt, im Kopf und im Schrank.