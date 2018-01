Pflästerchen statt Politikwechsel

Immer wieder fordern Geflüchtete auf der Straße ihr Recht auf Familie ein (hier am 8. November 2017). Für Dienstag sind weitere Aktionen geplant Foto: Silas Stein/dpa

Viele Themen standen am Montag bei den Koalitionsgesprächen zwischen Vertretern von CDU, CSU und SPD auf der Agenda. Verhandelt wurde unter anderem über Gesundheits-, Haushalts- und Sozialpolitik. In der Frage des sogenannten Familiennachzugs für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus schien derweil nach der Sitzung der Unterhändler in der Nacht zum Montag bereits eine Einigung in Sicht zu sein. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) sollte zum Thema noch am Montag ein Eckpunktepapier für eine gesetzliche Neuregelung vereinbart werden. Derzeit ist den betroffenen Kriegsflüchtlingen das Nachholen ihrer Angehörigen nicht erlaubt.

Der Kompromissvorschlag sieht laut dpa das vor, was schon in den Sondierungen festgelegt worden war: Lediglich 1.000 Personen pro Monat soll die Einreise nach Deutschland zu ihren bereits hier lebenden Angehörigen erlaubt werden. Die im Aufenthaltsgesetz existierende Härtefallregelung könnte einige wenige zusätzliche Nachzüge ermöglichen. Derweil stellte CDU-Vizechef Volker Bouffier klar, dass es bei der im Sondierungspapier vereinbarten Obergrenze von 180.000 bis 200.000 Geflüchteten pro Jahr bleiben müsse. Sprich: inklusive derjenigen, die als Familienangehörige nachkommen.

Derweil betonten Rechtsexperten unter anderem des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) in einer Anhörung zum Thema Familiennachzug und Aufenthaltsgesetz im Hauptausschuss des Bundestages am Montag in Berlin, die geplanten Restriktionen stünden nicht im Einklang mit geltendem internationalem Recht.

Linksparteichef Bernd Riexinger kritisierte am Montag, die Vorhaben von CDU, CSU und SPD hätten nichts mit einem Politikwechsel zu tun. Insbesondere mit Blick auf den Plan, gerade mal 8.000 neue Pflegekräfte einzustellen, sagte der Politiker, hier würden lediglich »Pflästerchen geklebt«. Derzeit fehlten in der Krankenpflege 100.000 und in der Altenpflege 40.000 Fachkräfte, so Riexinger. (mit Agenturen)