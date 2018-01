Man weiß ja nie

Das House of Blues ist in der Bluesstadt nicht so wichtig wie man dort meint Foto: Timothy Neesam/CC BY-ND 2.0

Diesen Januar reist der Schriftsteller Peter Wawerzinek von Berlin nach Chicago. Dort lehrte er schon einmal drei Monate lang am College zum Thema »Wer hat Angst vorm weißen Blatt Papier?« Jetzt möchte er wissen: Wie ist die Stimmung in der Bluesstadt im Trumpland? (jW)

Mein Gang führt mich zur Bank. Ich will dort ein Konto auflösen. Das habe ich damals einrichten müssen, um als Writer in resistence mein Gehalt für drei Monate vom College in Oberlin, so hieß der Ort nahe Cleveland wirklich, überwiesen zu bekommen. Wir suchen wie verrückt nach der Bank, finden sie nicht, beginnen an Demenz zu glauben. In drei Geldinstituten frage ich nach. In der dritten Filiale heißt es, First-Merit ist nun Huntington wie damals Raider einfach in Twix umgetauft wurde. Meine Kreditkarte gilt nach einigem Hin und Her noch. Mir sind rückwirkend wegen der Bankübernahme monatliche Gebühren abgezogen worden. Der finanzielle Verlust hält sich in Grenzen. Aber wenn man das mit allen säumigen Kunden so gehandhabt hat, sollte denen da in der Bank ein grundsolides Zugeld, wie meine Großmutter das immer genannt hat, erwachsen sein. Jedenfalls bin ich ganz ruhig und wirke entspannt, als würde ich nicht in meinen beiden Hosentaschen doppelt die Daumen drücken und flehen, dass ich fett Cash mache.

Lassen Sie sich einladen, dieser Mann ist nun very rich, scherzt die freundliche Bankfrau, die schon überall in Deutschland war: München, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, denken Sie an, nur nicht in Berlin, und Berlin soll ja so aufregend sein. Ist es. Fliegen Sie hin, bevor das vorbei ist, sagen wir. Und rauschen rasch ab mit dem Geld in der Jackeninnentasche sicher verstaut, ehe man sich anders besinnt und uns aufhält.

Durch eine der vielen Einkaufsmeilen zum Fluss hin, zu den zwei runden Turmkratzern, die sie hier Maiskolben nennen, weil die so aussehen. Ein Foto schieße ich von Franka, das wir obergagig finden. Da steht sie mit erhobenen Armen und versucht die Maiskolben auseinander zu schieben. Die unteren Körner sind Blechkarren im Parkhaus, die oberen werden familiär bewohnt. Keine Büros, beide Türme sind Sozialbauten.

Das House of Blues ist noch geschlossen. Huldigt eher den Blues Brothers, als dass es den wahren Blues pflegt. Da müssen wir also nicht hin, das ist damit abgehakt. Interessanter sind da die ehrwürdigen Gemäuer des Tribune Towers. Egal, was immer die echte Geschichte ist, wir nehmen einfach frech einen Mann an, der sein Leben lang überall in der Welt Steine stibitzt hat, die nach seinem Tod bei ihm aufgefunden worden sind. Von der Pyramide, aus dem Petersdom, der Chinesischen Mauer sogar. Big Horn, Venedig, Stockholm. Die Brücke in Remagen, Pearl Harbor, der Reichstag, die alte Post in Wisconsin, selbst die Felsenstadt Petra, alle wurden sie einen Stein an ihn los, steinreich ist der Mann dadurch geworden.

Die Frage wird gewesen sein, wohin nur mit ihnen? Zurückgeben ist nicht. Dann fällt der Raub erst auf und andere Räubereien auch. Also hat man in die Grundmauern des Gebäudes eckige Löcher gesägt, die unterschiedlichen Steine schön eingepasst und säuberlich mit dem Herkunftsort beschriftet. Man weiß ja nie, wer Regressforderungen stellen könnte. Um den steinbestückten Tower herum sind wir gelaufen, haben zahlreiche Brocken fotografiert. Und dann sind wir auf der Michigan Ave weiter, nach Old Town zum Blues unterwegs.