Aufwärts mit Trump

Unter dem Titel »Trumps Aufschwung« behauptet Washington-Korrespondent Winand von Petersdorff in der FAZ vom Donnerstag: »für die nicht raren Gegner des amerikanischen Präsidenten Donald Trump wird es immer schwerer, die Fakten zu verstecken. Die Vereinigten Staaten erleben einen kräftigen Aufschwung, und der Präsident trägt sein Scherflein dazu bei.« Als Belege führt der Autor an: Der Index für wirtschaftlichen Optimismus nähert sich seinem Allzeithoch; die US-Bürger sind in bezug auf ihre finanziellen Verhältnisse so zuversichtlich wie seit 2004 nicht mehr; die Arbeitslosigkeit liegt bei 4,1 Prozent, was der US-Zentralbank als Vollbeschäftigung gilt; wahrscheinlich wuchs die US-Volkswirtschaft von Oktober bis Dezember 2017 um mehr als drei Prozent, das wäre das dritte aufeinanderfolgende Quartal mit einem solchen Plus.

Laut von Petersdorff zieht das Argument nicht, Trump ernte, was sein Amtsvorgänger Barack Obama gesät habe. Der habe zwar eine »entschlossene Bekämpfung« der Wirtschaftskrise zu Beginn seiner Präsidentschaft gezeigt, danach hätten die USA aber sieben Jahre lang »eine der blutärmsten Erholungsphasen« ihrer Geschichte erlebt. Trumps Versprechen historischer Steuersenkungen und Deregulierung sei durchgesetzt. Die Steuerreform von Dezember 2017 habe, so von Petersdorff, »ihre negativen Punkte, die Kritik an ihr ist aber maßlos«. So sei die Senkung der Einkommenssteuer anders als dargestellt »kein Programm, um Reiche reicher zu machen«. Sie habe nämlich laut dem Steuerkomitee des US-Kongresses »gar keine Verteilungswirkung« bis auf wenige Ausnahmen: Einkommensmillionäre zahlten zukünftig einen etwas höheren Teil des gesamten Steueraufkommens. Die Unternehmenssteuerreform vollziehe nur nach, was andere Industrienationen vorgemacht hätten und schaffe für Firmen Anreize, »gute Arbeitnehmer anzulocken und zu halten«. Womit geklärt wäre: Der Milliardär im Weißen Haus mag ein Freund seines eigenen Kontos und des Vermögens seiner Milliardärsfreunde sein, das ist aber positiv für die Arbeiterklasse. Manche Märchen haben kein Ende.

Trump wendet jedenfalls alles zum Guten. Das sah vor einem Jahr völlig anders aus. Die Freunde der wahrscheinlich von Hillary Clinton in den 1990er Jahren erfundenen »humanitären Interventionen«, also neuer Kolonialkriege des Westens, verdächtigten ihn, den Westen an Wladimir Putin verkaufen zu wollen. Sie phantasierten vom »Untergang des Westens« (Jakob Augstein), während die Feinde seiner Gegnerin eben das bejubelten. Beide politischen Lager irrten, also ist es höchste Zeit für eine Ehrenrettung Trumps auch auf dessen Lieblingsgebiet: mit rassistischen Sprüchen die Mainstreammedien aufmischen und bei den eigenen Wählern punkten. So legt also Marko Martin in der Welt vom Dienstag dar: Trumps Äußerung über »Scheißlochländer« sei zwar rassistisch, aber wahr. Martin fragt: »Doch was haben die sich empört zeigenden afrikanischen Staaten (und die ihnen eilfertig beispringenden UN) je getan, um ihren Bürgern ein menschenwürdiges Leben zu Hause zu garantieren? ›Nichts‹ wäre als Antwort noch ein Euphemismus, denn seit Jahrzehnten mästen sich all diese Potentaten am Elend ihrer Untertanen, deren himmelschreiendes Elend ihren eigenen Kleptokratenreichtum garantiert.« So ist er eben, der »Neger« – verelendet und auf der Flucht in EU oder USA oder regierender Ganove, der »tatsächlich ›shithole countries‹« herstellt.

Denn wer wirtschaftlich so erfolgreich ist wie Trump und sich rassistisch, aber wahr äußert, mit dem gewinnt die freie Welt neu Führungsstärke, geht sie geradezu durch die Decke. Trump fehlt im Grunde nur ein neuer Krieg – Seite an Seite mit deutschen Kämpfern gegen »tatsächliche Scheißlochstaaten«.