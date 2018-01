»Ich würde es ›Theater der Teilhabe‹ nennen«

Szene aus »Bonno­poly – Das WCCB, die Stadt und ihr Ausverkauf« am Theater Bonn (Kammerspiele) – Regie: Volker Lösch. Die Uraufführung fand am 9. September 2017 statt Foto: Thilo Beu

Volker Lösch, in Ihrer Theaterinszenierung »Bonnopoly« am Stadttheater Bonn befassen Sie sich mit einer konkreten Erscheinung der städtischen Gesellschaft. Ausgangspunkt war eine Recherche. Was haben Sie herausgefunden?

Zunächst einmal hat ein Journalist etwas herausgefunden. Das, was der aufgedeckt hat, war ein kleiner Watergate-Skandal. Das wurde mit der Zeit dann auch richtig gefährlich für bestimmte Politiker und Entscheidungsträger in dieser Stadt. Viele haben gemerkt: Das ist ein Riesenthema, das geht in alle Bereiche hinein.

Es geht um das WCCB, ein gigantomanisches Bauprojekt.

Ein Autor, Ulf Schmidt aus Berlin, hat das ganze Material zu diesem Komplex gesichtet. Schmidt hat vier Monate lang nur E-Mail-Wechsel gelesen von Behörden. Daraus hat er dann ein Stück entworfen, in dem er die Figuren alle auftreten lässt. Nicht mit Namen, sondern chiffriert. B 1 und B 2 entsprechen Beamter 1 und Beamter 2. Am Abend landen das Bauprojekt und die dazugehörige politische Führung zwischenzeitlich im Schlammbecken. Ja, und der Abend fängt lustig an. Es beginnt mit diesem geistigen Stillstand, und zwar in einer alten Kneipe in Bonn, in der man immer noch diesem Traum nachhängt, wichtig zu sein, bedeutend zu sein als Bonnerin, als Bonner. Dann haut irgendwann jemand auf den Tisch wie Roman Herzog und sagt, das geht so nicht weiter.

Der Bundespräsident, der in den Neunzigern raunte, es müsse »ein Ruck durch Deutschland gehen«.

Ja, man müsse irgendwie innovativer werden, sich am eigenen Schopf aus dem Mist ziehen. Ihm folgt eine Figur, Schröderblair.

Bekannt aus dem neoliberalen Manifest, dem Schröder-Blair-Papier.

Bei uns ist das eine Figur, die Texte aus diesem neoliberalen Pamphlet spricht. Sinngemäß: Wir fangen jetzt an, das Eigenverantwortliche zu stärken, und dieser ganze Quatsch mit der »Agenda 2010«. Im Zuge des neoliberalen Projektes versucht man, diesen Geist auch in die Stadt zu bringen. Das wird über den Standortwettbewerb ins Werk gesetzt. Die Städte werden untereinander verglichen. Und diese Situation bereitet das Feld für eine Farce: Die Stadt geht einem Betrüger auf den Leim.

Dann kommt ein neuer Retter.

Nachdem der Skandal aufgeflogen und die Stadt hoch verschuldet ist, kommt ein neuer SPD-Oberbürgermeister, der den Leuten erzählt: »Arme Stadt, reiche Stadt« – reich an Kultur, reich an Humor, reich an Engagement, reich an was auch immer. Das Ehrenamt wird gepriesen, also die unbezahlte Arbeit, die Bundespräsident Steinmeier zuletzt auch in der Weihnachtsansprache beschwor. Wenn kein Geld da ist, sollen die Leute eben ohne zurecht kommen? Jedenfalls ist das Geld weg oder anderweitig eingesetzt worden. Bei uns listet der SPD-Oberbürgermeister auf, wofür die Stadt jetzt alles aufkommen muss. Wohlgemerkt, es handelt sich bei Bonn um die zweitreichste Stadt Deutschlands, was das Steueraufkommen und die Vermögen betrifft. Aber sie müssen eben die Schulden abbezahlen von dieser Schweinerei mit dem WCCB, dem Kongresszentrum. Es sind natürlich nur soziale Dinge, bei denen gespart wird.

Die Stadt wird »fit für die Zukunft« gemacht?

Die Stadt wird umgebaut, ÖPPs werden reingelassen, also öffentlich-private Partnerschaften. Man privatisiert die Stadt immer mehr, nachdem man zuvor ganz offensichtlich in Betrugsgeschichten Mist gebaut hat. Das Geld versucht man sich dann von den Leuten zurückzuholen.

Das erinnert im kleinen etwa an die Korruptionsruine »Stuttgart 21« und im großen an die sogenannte Bankenkrise. Danach geht es auch noch um exorbitante Mieterhöhungen. Es kommt beispielsweise eine Frau auf die Bühne, die 1.100 Euro Rente erhält und berichtet, dass sie statt 550 jetzt 750 Euro Miete zahlen soll. Ein lebendiges Viertel mit bezahlbaren Wohnungen soll einem »ökologischen Einkaufszentrum« geopfert, Schwimmbäder sollen zusammengelegt oder ganz geschlossen werden – und schließlich steht wieder Ihr Chor, quasi als Vertretung der Leute, als bestimmtes Subjekt, an dem all das die ganze Zeit vorbeigelaufen ist. Diesmal sind es 100 Choristen. Wie haben Sie die Frauen und Männer gefunden und wie die Texte generiert?

Die Chöre haben wir zusammengeführt aus der Initiative »Recht auf Stadt« mittels eines Fragebogens, den wir dort monatelang verteilt haben: Was habt ihr zu kritisieren an der Stadtpolitik? Wie stellt Ihr euch euer Leben in Bonn vor? Was ist akzeptabel, was ist überhaupt nicht akzeptabel? Inwieweit wollt ihr euch als Bürger da einbringen? Am Ende des Abends mündet es in das, was ich »Theater der Teilhabe« nennen würde: Auf der Bühne werden live Forderungen formuliert. Bei der Premiere hat das dazu geführt, dass zwei Drittel der Zuschauer kollektiv aufgestanden sind und applaudiert haben. Ein Drittel blieb sitzen. Das letzte Drittel ist der Ansicht, dass ein städtisches Unternehmen wie das Theater nicht dazu da ist, städtische Strukturen zu kritisieren. Der Oberbürgermeister zum Beispiel von der CDU hat sehr matt applaudiert. Der war vom Intendanten genötigt worden, sich das anzusehen – und hat das dann immerhin auch gemacht.

Der Sprechchor der Stadtbewohner galt lange als antiquiert, dabei ist es das wesentliche Moment der griechischen Tragödie und des Theaters der Antike. Wie sind Sie zu den Lösch-Chören gekommen, die Sie ja populär gemacht haben?

Die Entwicklung begann damit, dass es einen Punkt von Verzweiflung gab. Ich war ein junger Schauspieler und war – im nachhinein könnte man das als Vorteil beschreiben – an einer ganz unbedeutenden und schlecht ausgestatteten Schule ausgebildet worden, einer privaten Schauspielschule. Insofern wurde ich nur halb ausgebildet.

Ich hatte davor schon vieles andere gemacht im Leben. Und durch Zufall diese Welt des Theaters entdeckt, fand die faszinierend, wollte Schauspieler werden und bin es dann auch geworden. Ich hatte aber keine Vorbildung dahingehend, dass ich gewusst hätte, wie man das machen kann – oder was andere bereits so gemacht haben. Es gab keine Vorprägung vom Elternhaus. Ich konnte mir Kenntnisse anlesen, was ich auch intensiv gemacht habe. Ich kam dann an mein erstes Theater, das war das Deutsche Theater in Göttingen. Ich war glücklich, als einer von solch einer schlechten Schule gleich einen Zweijahresvertrag zu bekommen. Mit erstarrtem Erstaunen und auch einer Form der Empörung erfuhr ich dort, was für Dinge an einem solchen Staatstheater produziert werden. Ich verstand nicht, wie man sich so abschotten kann von dem, was draußen stattfindet. Dort verstand ich dieses bürgerliche Modell der repräsentativen Kunstausübung. Das geschah erst, als ich es am eigenen Leib erfuhr. Ich war ja junger Schauspieler, der in unbedeutenden Inszenierungen spielte.

Das wollten Sie ändern?

Ich war wirklich überrascht, dass man in der Mitte der Stadt einen Ort hält, das Stadttheater, das also auch noch die Stadt im Namen trägt, und das dann gar nichts mit den Leuten zu tun hat. Es ist eine Art Kunstblase, die unheimliche Langweile und sich selbst genügende Dinge produziert. In der Mitte der Stadt, das heißt für mich für die Stadt, von der Stadt, die Stadt beschreiben, die Stadt vertreten. Eine moralische Anstalt? Auch das nicht mehr, in keiner Weise. Man muss dazusagen, als ich anfing, wurde das Wort »politisches Theater« nicht ausgesprochen. Kapitalismuskritik, den Begriff überhaupt nur zu erwähnen, hätte zu einem Ausschluss von einer Probe geführt. Anfang der Neunziger war ja das große Zeitalter der Ironie. Überall wurde herumgewitzelt. Zugleich war man mitten in dieser bleiernen Kohl-Zeit, in der es angeblich allen gutging. Es gab vermeintlich nichts zu kritisieren.

Gab es einen Lichtblick?

Es gab in der Zeit einen, der es geschafft hat, auf eine etwas andere Art zu arbeiten, das war ein Tänzer namens Johann Kresnik, der auch an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz war. Kresnik hat damals in Bremen Tanztheater gemacht. Und da sind wir, auch aus Verzweiflung, als junge Schauspieler am Wochenende immer von Göttingen nach Bremen gefahren, wenn wir mal frei hatten und haben uns dessen Stücke und Inszenierungen »Ulrike Meinhof«, »Wendewut« und McBeth angesehen. Das war immer hochpolitisch. Es war gewalttätig, es war sinnlich, es war pralles Theater, Tanztheater. Aber im Sprechtheater gab es so etwas nicht. Das war die Zeit, in der man angefangen hat, über Castorf zu reden.

Jetzt könnte die Geschichte zu Ende sein.

Dann kam irgendwann Einar Schleef dazu. Schleef hatte das chorische Element auch schon eingesetzt, es hat mich aufgrund der Wucht, der Energie, der Kraft, der Frechheit interessiert. Schleef hat Inhalte mit einem radikalen Verfremdungselement präsentiert, welches per se gewalttätig rüberkam. Es gab damals ein gutgemeintes, das heißt also schlechtes, Stück von Rolf Hochhuth: »Wessis in Weimar«.

Ein Stück des Dramatikers und Mitbesitzers des Berliner Ensembles.

Das Stück konnte man nicht spielen, wie es aufgeschrieben stand, weil es zu bieder war. Bei meinem zweiten Engagement war ich dann am Nationaltheater in Weimar, als erster Westschauspieler im Osten bei Leander Haußmann, dort hatte der Hochhuth mal eine Lesung dieses Stückes angehalten. Und dann sehe ich dasselbe Stück mit Großchören, »Wessis in Weimar«, und war total geflasht, weil ich dachte, das ist es! So vermeintlich spröden Text mit solch einer Wucht und theatralischen Kraft verhandelbar zu machen auf einer Bühne: So, dass der Funke wirklich überspringt; so, dass es Streit gibt im Publikum; so, dass die Leute sich anschreien!

Die Hölle los ...

Das waren legendäre Aufführungen, bei denen Leute regelrecht geflohen sind. Die, die drin blieben, haben dann kollektiv gejubelt und herumgebrüllt.

Ein exklusiver Streit?

Nein, Theater. Der entscheidende Unterschied zum Schleefschen Theaterkosmos ist, meine ich, der, dass ich in meinen Ensembles angefangen habe, soziale Fragen konkret anhand von Beteiligten, die einer sozialen Gruppe angehören, zu verhandeln. Das hat Schleef nicht gemacht. Schleef blieb auf einem sehr abstrakten, künstlichen Niveau.

Die Sprechchöre so zu verwenden, wie Sie es machen, war dann schon eine originäre Erfindung. Chöre waren verschwunden im bürgerlichen Theater, haben sich inzwischen aber wieder durchgesetzt.

Ja, endlich ist es normal geworden, und das ist auch eine substantielle Veränderung. Chöre sind Denk, Lebens- und Spieleinheiten, die für einen überblickbaren Zeitraum zusammenkommen, weil sie über ein Thema gebunden werden. Deshalb sind sie immer sehr unterschiedlich. Es ist ein Theatermittel, dessen man sich bedienen kann im Rahmen der vielen Möglichkeiten, die man im Theater hat. Als wir begannen, große Chöre einzusetzen, sind wir beschimpft worden von allen möglichen Seiten. »Ihr könnt doch kein chorlastiges Stück machen!« Theater ist doch das Individuum, dachte man, einzelne, die einander gegenüberstehen, Texte spielen und Szenen beschreiben.

Die Chöre stehen ja auch in einem Gegensatz zur Tendenz in der neoliberalen Epoche, das Subjekt aufzulösen, das Ich, politische Entitäten, die Arbeiterklasse. Der französische Philosoph Lyotard nannte in einem seiner jüngsten Texte den Menschen ein »Interface«. Offenbar scheint das Ziel eine Art Übergang zu einer ultrakapitalistischen Zen-Lebensform zu sein, die Abstand davon nimmt, Zuweisungen zu treffen, was einer ist und was nicht. Lyotard richtet sich, so gelesen, als linker Poststrukturalist gegen das »bestimmte Subjekt«, also auch die bestimmte Stadtgemeinde oder die bestimmte Arbeiterklasse.

Darin findet sich der große Widerspruch der scheinbaren Individualität und die Fragmentierung des Ichs, aber gefangen in ganz großen Kollektiven, unsichtbaren Kollektiven. Ich würde diese selbstoptimierende Kollektive nennen. Die Facebook-Gruppe, serielle Kaufgruppen, die bestimmte Produkte kaufen und die sich darüber zusammentun. Bestimmte Leute, die bestimmte Arbeitsformen ausüben.

Man tut das ja alles für sich?

Man denke an die Coworking Spaces, die unter anderem seit 2005 im Berliner Café »Sankt Oberholz« angefangen haben.

Da arbeitet man ja auch irgendwie zusammen?

Eher nebeneinander her. Ich wusste gar nicht, wie viele Räume dafür inzwischen in Berlin zur Verfügung gestellt werden. In diesen Towers am Potsdamer Platz und am Tiergarten kostet das dann für vier Leute 1.400 Euro Miete im Monat. Das müssen die sich dann teilen. Sie sitzen zusammen an einem Tisch, jeder krokelt und klickt für sich. Diese Form von scheinbarer Individualisierung, Atomisierung in Kopräsenz, folgt trotzdem einem großen kollektiven Begriff. Es geht um die Aufrechterhaltung bzw. Spezifizierung des Systems, aber eben nicht um Kritik des Systems.

Solange der Bildschirm leuchtet, können sie das Licht sehen. Sie hegen große Hoffnungen und leben in der Regel als Aufstocker. Das Privileg der Bürgerlichkeit ist schnelles Internet, ansonsten ist man ärmer als ein Arbeiter in den Fünfzigern.

Trotzdem glaube ich nicht, dass man das in ein Entweder-Oder spalten kann. Entweder sind wir alle vollkommen individualisiert, oder wir sind dann doch in großen Kollektiven zusammengefasst. Es findet immer beides gleichzeitig statt, und deswegen ist es auch am Theater so schwer zu beschreiben. Denn die Sehnsucht der meisten Theaterzuschauer und -macher geht doch letztlich immer dahin, das Persönliche zu bearbeiten anhand von lebenden Figuren. Und deshalb wurde mir ja auch öfter mal vorgeworfen: »Das sind ja gar keine Menschen, die du da zeigst, das sind ja Funktionsträger, Leute, die ein Prinzip vertreten.« Dadurch wurde ein Spielstil, der formal oder verfremdend ist, falsch angegriffen. Man möchte das realistisch sehen, manche möchten lieber das Kammerspiel, eine moderne Ingmar-Bergman-Geschichte sehen: »Ich habe so viel Müll und Dreck um mich herum den ganzen Tag lang. Ich möchte ein Theater, in dem ich nicht auch noch mit diesen Sachen konfrontiert werde.«

Kommen wir auf Berlin zu sprechen. Wieso waren die Besetzer der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz so leise und verzagt, immerhin haben sie die Besetzung des Pariser Odéon-Theaters zum Vorbild im Mai 1968? Der Intendant Chris Dercon, gegen dessen Reformen von Programm und Betriebsstruktur sich die Proteste richten, sagte ja in der Neuen Zürcher Zeitung: »Ich nehme meine Gegner nicht ernst«.

Er würde wahrscheinlich sagen: »Habe ich doch gemacht, indem ich euch den Grünen Salon angeboten habe.« Es gab ja das Gerücht, dass die Besetzung einfach ein großer Coup von Dercon zur Spielzeiteröffnung sei. Aber vermutlich hätten sich die Besetzer auch nicht instrumentalisieren lassen. Die sind ja nicht doof. Die größere Frage, die sich daraus ergibt, ist doch die Frage nach der politischen Verantwortlichkeit. Man müsste über den reden, der für das Engagement Dercons verantwortlich ist. Und das ist Tim Renner. Wenn diese Sucht nicht da wäre von solchen Leuten, solche Posten spektakulär zu besetzen und es nur um einen spektakulären Coup geht, damit das dann überall steht und man sagt: »Das ist ja mal eine tolle Idee.« Ohne wahrscheinlich eine Theaterfindungskommission gehört zu haben.

Es ging offenbar nicht darum, eine allseits akzeptierte, ausgewogene, vielleicht auch kritikable Entscheidung zu treffen, aus mehreren Angeboten eine Auswahl zu treffen. Es war eine bewusste Übersprungshandlung. Der Kulturstaatssekretär Renner wollte also selbst als Künstler handeln.

Eventisierung also. Die Haltung, »ich muss einen Coup präsentieren«, ist ja schon falsch. Ein Politiker müsste doch sagen, ich muss die bestmögliche Wahl treffen, um – zumindest auf irgendeine Art – die Tradition dieses Theaters fortzuführen. Wenn man von Theater überhaupt keine Ahnung hat, muss man eben eine Findungskommission einsetzen, Fachleute. Man kann auch eine Ausschreibung machen. Das Hebbel am Ufer füllt über das ganze Jahr mit dieser Art Produktionen in vier ständigen Spielstätten ein Programm. Und es gibt viele weitere Spielstätten und Festivals dieser Art. Die Volksbühne aber war ein Sprechtheater, das mit einem Ensemble und einem vergleichsweise sehr jungen Publikum weit in die Stadt hineingewirkt hat und darüber hinaus unbestritten anerkannt war. Es hat eine Gründungsgeschichte als Arbeiter- und Avantgardetheater. Und es ist in diesem Sinne angemessen zu besetzen – Ende, aus.