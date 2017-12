Die Tomate und das Hörnla

»Mein ganzes kurzes Leben lang habe ich nach der Richtigen gesucht«, sprach das Hörnla beschwörend weiter, »aber Sie glauben ja nicht, was sich einem so alles als Tomate anbietet!« Foto: Uwe Anspach/dpa/lsw

Eine etwas kurios, aber nicht unattraktiv geformte Kartoffel – es handelte sich um ein Bamberger Hörnla – hatte sich unsterblich in eine sizilianische Tomate verliebt. Schließlich fasste sich das Hörnla ein Herz und sprach die Tomate an: »Darf ich Ihnen, verehrte Signorina, mitteilen, was ich für Sie empfinde?« Ohne ihre Antwort abzuwarten, fuhr das Hörnla hastig fort: »Sie sind so sonnig, so prall, so süß, Ihr Duft ist hinreißend – kurz: Sie sind die Wonne und das Entzücken meines Lebens!«

Die Tomate, nach allen Regeln von Zucht und Ordnung großgezogen, wäre tief errötet, wenn sie das nicht schon gewesen wäre. »Aber mein Herr...!«, antwortete sie mit gespielter leichter Empörung, denn sie wäre keine sizilianische Tomate gewesen, wenn charmante, leidenschaftliche und feurige Komplimente nicht ihr Gefallen gefunden hätten.

»Mein ganzes kurzes Leben lang habe ich nach der Richtigen gesucht«, sprach das Hörnla beschwörend weiter, »aber Sie glauben ja nicht, was sich einem so alles als Tomate anbietet! Steinhart, unzerstörbar, trittfest, nach drei Monaten noch von selbem Aussehen und immergleich, ohne jeden Geschmack! Manche kleben sich Rispen an, um echt auszusehen! Das sind doch keine Tomaten, die haben kein Herz! Sie dagegen ...« Dem Hörnla versagten die Worte, und so blieb ihm nur, die Angebetete stumm anzuhimmeln.

Die Tomate war bis ins Mark berührt, und alsbald bestieg das junge Liebespaar eine Kutsche nach Sestri Levante, um dort heimlich zu heiraten. Unterwegs stieg eine Schattenmorelle hinzu, die sich als so geschwätzig wie neugierig erwies, bis dem Hörnla, das von Natur aus gutmütig war, der Geduldsfaden riss. »Sie mögen eine Schattenmorelle sein, meine Dame, aber das macht Sie nicht zu einem Nachtschattengewächs. Bitte hören Sie auf, uns nach unseren Zielen und Plänen auszufragen.«

Die Schattenmorelle schnappte ein und verließ die Kutsche wortlos bei nächster Gelegenheit. Sie sann aber auf Rache, und da sie dies und das aufgeschnappt hatte, heckte sie einen Plan aus, eilte im Schutz der Nacht davon und machte sich an ihr Flüsterwerk.

Als die Kutsche am nächsten Tag vor Einbruch der Dunkelheit eine Herberge erreichte und das Liebespaar die Strapazen und Mühen der Reise bei einer guten Mahlzeit, einem guten Trunk und vor allem in einem Himmelbett vergessen wollte, wartete vor der Herberge bereits ein dicker, vor Wut violett angelaufener Aubergin. Flankiert wurde er von vier Papriken in rot, orange, gelb und grün, die bedrohlich wie eine Prätorianergarde links und rechts neben dem Aubergin paradierten. Als persönlichen Leibwächter hatte er einen gemeinen Stechapfel gedungen und sich ihn gefügig gemacht; im Hintergrund rollte die intrigante Schattenmorelle herum.

»Die Tomate gehört mir!«, donnerte das violette Aubergin-Ungetüm herrisch. »Ich habe ältere Rechte an ihr. Ihr Vater hat sie mir zur Frau versprochen, als sie noch so klein war wie ein Cocktailtomätchen.« Er grinste anzüglich. »Cocktailtomätchen, lecker Tomätchen«, lachte er böse, und die Papriken hielten sich pflichtschuldigst die Bäuche.

Der Tomate zitterte die Stimme, als sie sagte: »Lassen Sie mich in Ruhe, Sie Scheusal! Was Sie mit meinem Vater ausgekungelt haben, gilt nicht für mich!« Der Aubergin tat, als hätte er gar nichts gehört. »Mätchen«, knurrte er, »du bist doch meine Bella Donna. Wir reisen jetzt schön zusammen zu mir, in meinen Palazzo, und dann wirst du schon sehen, wie herrlich wir es haben können.«

Das Hörnla, das bisher nur fassungslos zugesehen und zugehört hatte, geriet in heiligen Zorn. »Sie haben doch gehört, dass die Dame nichts von Ihnen wissen will! Also benehmen Sie sich, und gehen Sie Ihrer Wege!«

Der Aubergin traute seinen Ohren nicht. Dann brüllte er los: »Du wagst es, mich fortzuschicken? Du? Ein mickriger Krümmling? Ein Nichts?« Er wandte sich seiner Eskorte zu und befahl: »Packt ihn! Und setzt einen Topf mit Wasser aufs Feuer. Den Kerl koche ich vor den Augen dieser Tomate hier zu Brei!«

Die Schergen machten Anstalten, dem Befehl Folge zu leisten, als die Geräusche eines heranjapsenden, keuchenden Pferdes zu hören waren. Es war ein Tier, wie es zur Arbeit auf dem Feld eingesetzt wird, und in einem einfachen Sattel saß eine Tomate, die alle Zeichen des Alters trug. Es war der Vater der Braut. Außer Atem stiess er hervor: »Der Aubergin lügt! Er hat mich damals erpresst!«

Der Aubergin lachte gehässig. »Erpresst? Nein, zerpressen werde ich dich!« Er riss den alten Tomaterich vom Pferd und wälzte sich so lange auf ihm, bis nur noch eine Lache seines Herzbluts zu sehen war. Dass der Aubergin dabei auch seine Informantin, die Schattenmorelle, zerquetschte, die sich schaulustig und sensationsgierig genähert hatte, machte ihm nicht das Geringste aus.

Bedrohlich und siegesgewiss näherte der Aubergin sich der Tomate, deren Vater er soeben ermordet hatte. Die Tomate zitterte vor Angst und Zorn zugleich. Das Hörnla stellte sich entschlossen neben sie, aber beide waren unbewaffnet, und die Übermacht war viel zu groß.

Urplötzlich trat ein Mann zwischen den Aubergin und seine Truppen auf der einen und die Tomate und das Hörnla auf der anderen Seite. Er war auf eine kraftvolle Art groß und schlank und dabei tadellos gekleidet; sein in verschiedenen Braunschattierungen schimmernder Anzug war aus feinsten Materialien von einem Könner nach Maß gearbeitet worden.

»Gestatten, Tabak«, sagte er mit einer elegant angedeuteten Verbeugung. »Da auch ich, wie Sie alle hier, zu den Geschöpfen der nächtlichen Schatten gehöre, hielt ich es für angebracht, einige begütigende Worte zu ihrem kleinen« – er lächelte dezent – »Disput hier beizusteuern. Falls Sie gestatten.«

Der Aubergin war außer sich vor blinder Wut. »Weg mit dem Lackaffen!«, brüllte er, und die Paprika-Söldner und der Stechapfel setzten sich stracks in Marsch. »Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun«, sprach der Fremde warnend. Wie aus dem Nichts tauchte ein Stockdegen auf, aus dem er ein gefährlich blitzendes Rapier zog. »Nur einen Schritt weiter, meine Herren«, warf er dem Paprika-Quartett hin, »und Sie werden so fein zerlegt, wie das kein Meisterkoch könnte. Und der Stechapfel kommt sowieso auf den Mist.«

Er lachte. »Außerdem bin ich das einzige Nachtschattengewächs, das sich selbst rauchen kann.« Sprach’s und stand – wusch! – in guter Glut, aus der kleine, wohlriechende Rauchwölkchen aufstiegen.

Der kleine Trick flößte dem Gefolge des Aubergins noch mehr Furcht ein als seine verwegenen Worte. Der aber grollte noch immer und wollte sich nicht geschlagen geben. Ehrerbietig trat der wehrhafte Fremde auf ihn zu und sagte beinahe galant: »Als Satisfikation für Ihren kleinen Verzicht – denn verzichten werden Sie doch?« fragte er mit durchdringendem, bestimmendem Blick – »darf ich Ihnen diesen Korb mit den köstlichsten Kirschen überreichen, die es gibt. Jede einzelne handverlesen, das Beste vom Besten.« Und zog, abermals wie aus dem Nirgendwo, einen kunstvoll geflochtenen Weidenkorb hervor, randvoll mit verführerisch leuchtenden Kirschen.

»Und ihr zwei Verliebten« – er wandte sich der Tomate und dem Hörnla zu –, »werdet Hochzeit halten, auf meinem Schloss. Ich bin ein Graf, manche nennen mich Montechristo, aber ich habe viele Namen. Und für die Romeos und Julietas dieser Welt gibt es immer einen Platz in meinem Herzen.«

So trennte man sich, und schon nach wenigen Schritten begann der Aubergin die Kirschen aus seinem Korb in sich hineinzuschlingen. »Warum habt Ihr diesem Tyrannen auch noch Kirschen geschenkt?« wollten die Tomate und das Hörnla von ihrem Retter wissen. »Weil es Tollkirschen sind«, alraunte der Graf den beiden zwinkernd zu und lächelte. »So wie dieser Gierschlund reinhaut, wird er die Nacht nicht überleben.«

Dann wurde der alte Tomaterich in allen Ehren begraben und, nach angemessener Frist, wie versprochen prächtig Hochzeit gemacht. Engelstrompeten ertönten, und die Tomate und das Hörnlain lebten kurz, aber glücklich und vergnügt bis an ihr Lebensende und leben bis heute in ihren Kindern und Kindeskindern weiter.