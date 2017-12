Adolf Hitler – Tag für Tag

Der Führer fuhr viel, man erfährt nichts. Jedes Mal, wenn Hitler eine Autofahrt unternahm, wird in dem Itinerar jeder größere Ort, den er passiert, mit einer eigenen Zeile aufgeführt (Blick durch die Frontscheibe des Wagens, in dem Hitler nach seiner Ernennung zum Reichskanzler am 30.1.1933 entlang der Wilhelmstraße zu seinem Quartier im Hotel Kaiserhof fährt) Foto: picture alliance/ullstein bild

Vor mehr als drei Jahrzehnten rief ich in München beim Institut für Zeitgeschichte an und wollte wissen, was Adolf Hitler am Samstag, den 25. Juni 1932, gemacht hatte. Für diesen Tag gebe es keinen Eintrag, erfuhr ich. Das half mir schon ein wenig weiter – er konnte also noch zu Hause in München gewesen sein und um 16.30 Uhr zwei Gäste empfangen und so die Zukunft Deutschlands gestaltet haben. Am Vorabend immerhin, das wusste ich aus dem Völkischen Beobachter, hatte er eine Kundgebung im Zirkus Krone abgehalten, und ein Jahrzehnt nach meinem Anruf, 1996, erschien Band V, Teil 1 der vom IfZ herausgegebenen »Reden, Schriften, Anordnungen« Hitlers, in dem sein Zirkusvortrag vollständig abgedruckt war. Eine Kostprobe: »Glaubt man, wir seien solche Schweinehunde, dass wir mit Parteien zusammengehen, um ihre Politik fortzusetzen? Wir nehmen die« – ach ja – »Verantwortung sofort. Sie sollen uns doch an die Macht lassen. Wegen ein paar Ministern geben wir nicht den Sieg der Idee auf! Wir sind zur Verantwortung bereit. Wir streben nach Verantwortung.« Zwanzig Stunden später, fünf Wochen vor der Reichstagswahl vom 31. Juli 1932, hatte er sie. Insgeheim. Davon gleich mehr.

Als ich 1985/86 mein Buch über die I. G. Farben (»… und heute die ganze Welt«) schrieb, besorgte mir mein Lektor aus einem DDR-Archiv die Kopie eines Manuskripts, das zwar im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess gegen die Interessengemeinschaft Farben eine kleine Rolle gespielt hatte, nun aber längst vergessen war: den Bericht vom Besuch zweier I. G.-Direktoren – Heinrich Bütefisch und Heinrich Gattineau – bei Hitler in München. Zeitangaben: »… ein schöner Sommertag im Juni 1932«, »Der Reichstag war wieder einmal aufgelöst«, »Der Führer hatte am Abend zuvor in einer Wahlversammlung in München gesprochen.« Nach meinen Recherchen konnte das nur der 25. Juni gewesen sein. Im Nürnberger Prozess aber hatte der Angeklagte Gattineau unversehens den November ins Spiel gebracht. In seinen Memoiren sprach er vom »Herbst«. Diese Version setzte sich in der I. G.-Literatur weitgehend durch, nur der I. G.-Spezialist Peter Hayes bestätigte ausdrücklich den von mir gefundenen Termin.

Und der war entscheidend. Die I. G.-Führung war zerstritten. Seit 1926 wurde in Leuna in der Hoffnung auf steigende Ölpreise synthetisches Benzin produziert. Doch 1932 waren die Produktionskosten für Leuna-Benzin dreimal so hoch wie der Weltmarktpreis für Öl. Die Pleite stand vor der Tür. Eine I. G.-Gruppe um den Aufsichtsratsvorsitzenden Carl Duisberg wollte die Leuna-Produktion sofort einstellen, die andere um den Vorstandsvorsitzenden Carl Bosch – Gattineau war sein Vertrauter und Bütefisch der Chef der Leuna-Produktion – hoffte auf bessere Zeiten. Im Juli – nach dem Besuch bei Hitler – beschloss die I. G.-Führung, die Produktion fortzusetzen. Denn der Führer hatte, acht Monate bevor ihm am 30. Januar 1933 die Verantwortung übergeben wurde, laut Bütefisch »klar und überzeugend« entschieden: »Die Wirtschaft in einem Deutschland, das politisch unabhängig bleiben will, ist heute ohne Öl nicht denkbar. Der deutsche Treibstoff muss daher selbst unter Opfern verwirklicht werden.« In seinem Manuskript – der Text war für das Jubiläum »25 Jahre Leuna« 1941 bestimmt, das wegen des anhaltenden Krieges nicht stattfand, schrieb Bütefisch über das Ergebnis des 25. Juni 1932: »Wir fuhren zurück in dem stolzen Bewusstsein, einen tiefen Blick in den Zusammenhang des großen geschichtlichen Werdens« – den Vierjahresplan für den kommenden Krieg – »getan und von dem kommenden Führer des ganzen deutschen Volkes bestätigt erhalten zu haben, dass unser Ziel richtig und unsere Arbeit von größter Bedeutung war.«

Das alles zeigt, wie wichtig eine genaue Bestimmung dessen ist, was Hitler Tag für Tag tat. Hätte der Besuch beim Führer erst im November stattgefunden, dann hätte die I. G.-Führung im Juli verantwortungslos in eine unsichere Zukunft geplant, mit einiger Sicherheit hätte sie die überteuerte Benzinproduktion eingestellt. Endgültig klären könnte das nur ein zuverlässiges Itinerar, das exakt Tag für Tag aufzeichnet, was Hitler getan, mit wem er gesprochen hat und wohin er gereist war.

Der Höhepunkt spekulativen Denkens

Im Mittelalter war Itinerar die Bezeichnung für den Reiseweg der im Grunde obdachlosen Herrscher, die von einer Pfalz, von einer Burg zur anderen ziehen mussten, um regieren zu können. Aber es gibt auch andere Erklärungen. Die Mitarbeiter des Münchner Instituts für Zeitgeschichte haben, soweit bekannt, nie den Berg Alverna bei Arezzo erklettert. Der große Philosoph Bonaventura machte das 1259 und schrieb danach sein »Itinerarium mentis in Deum«, seinen »Reisebericht des Geistes zu Gott«. Er fand danach, dass eine Nichtexistenz Gottes »denkunmöglich« sei. Nun ist zwar – wie vergangenen Samstag hier dokumentiert – Adolf Hitler nach neuerer verfassungsrichterlicher Erkenntnis kein Gott, sondern nur ein Dämon gewesen. Aber es ist gut nachzuvollziehen, dass das Institut für Zeitgeschichte gern ein Itinerar Adolf Hitlers gehabt hätte – den hat es ja mutmaßlich gegeben. Bonaventuras ­Itinerarium gilt als ein Höhepunkt spekulativen Denkens im christlichen Abendland. Verständlich, dass die IfZ-Menschen auch gern so einen Orgasmus gehabt hätten – aber mit Hitler war das nicht unproblematisch.

Denn dem – in welcher Form auch immer – galt von Anfang an die ganze Leidenschaft des Instituts, in dessen erstem »Wissenschaftlichen Beirat« vom 28. Februar 1949 auch schon ein echter Hitler-General, Hans Speidel, saß, bald auch Berater Konrad Adenauers bei der entscheidenden Lebensfrage, wie es denn nun weitergehen soll mit unserer alten Wehrmacht, ob man da ein neues Label draufkleben müsse. Speidel wurde Generalinspekteur der Bundeswehr. Auch SS-Führer Theodor Eschenburg hätte seine Erfahrungen beim Arisieren jüdischen Eigentums als Herausgeber der institutseigenen Vierteljahrhefte für Zeitgeschichte (VjZ) bequem publik machen können. Und sein Herausgeberkollege, der langjährige Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats Hans Rothfels, hätte doch auch mal ein spannendes Kolloquium darüber veranstalten können, wie die Nazis ihn, den fanatischen Vorkämpfer für das Deutschtum im Osten, nur wegen ein paar Tropfen falschen Blutes aus der Universität Königsberg in die Emigration zu treiben vermocht hatten – seine Anhänger vom Nationalsozialistischen Studentenbund weinten ihm ehrliche und bittere Tränen nach. Auf Rothfels’ ausdrücklichen Wunsch wurde anstelle des Sozialdemokraten Hermann Brill – zu politisch – sein Königsberger Schüler Werner Conze (1933 SA, 1937 NSDAP) als Dritter in das VjZ-Herausgebergremium berufen. Conze hatte sich 1940 für die »Entjudung der Städte und Marktflecken« im besetzten Polen stark gemacht und auch sonst spannende Programme für die Ausbreitung des Deutschtums bis in die Tiefen der Sowjetunion hinein entworfen.

Aber Gerhard Ritter, ein urkonservativer Hardliner gegen Hitler, wusste 1950 genau: »Das deutsche Volk, das zwölf Jahre lang immer nur die dröhnenden Lautsprecher der Hitlerpropaganda gehört hat, sehnt sich seit langem danach, die ruhige, reine Stimme der geschichtlichen Wahrheit, objektiver historischer Wissenschaft zu vernehmen.« Und gegen Hitlers »Dämonie der Macht« sprach er sich auch schon aus. Er hatte die erste Publikation des damals noch »Deutsches Institut für Geschichte der nationalsozialistischen Zeit« genannten IfZ zu verantworten, nämlich »Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier«, die er mit pompöser Einleitung versah.

1991 begann die Herausgabe der vielbändigen IfZ-Edition »Hitler. Reden, Schriften, Anordnungen« von Clemens Vollnhals. Im Vorwort kündigte Vollnhals dort für das Institut für Zeitgeschichte an: »Eine Nachweisung von Unterredungen, Verhandlungen und sonstigen Aktivitäten Hitlers wird, verbunden mit der Erstellung eines detaillierten Itinerars, nach Abschluss der Edition in einem späteren Arbeitsschritt aber erfolgen.« Das sind genau 25 Jahre her. Erschienen ist bisher nichts. So ein Itinerar setzt natürlich manchmal auch unbequeme Archivarbeit voraus. Die ist nicht jedem zumutbar. Da gaben beispielsweise 1988 zwei IfZ-Mitarbeiter ein »Biographisches Lexikon zur Weimarer Republik« heraus. Dort steht – verfasst vom langjährigen Redakteur der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte und späteren IfZ-Bibliothekschef Hellmuth Auerbach – über die Zeit, die der bedeutende Mitvater des Grundgesetzes und erste Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hermann Höpker-Aschoff, im »Dritten Reich« verbrachte, dieser einzige Satz: »1933–45 lebte er in Bielefeld und trieb private Studien.« Am Ende der Eintragung über diesen ehemaligen preußischen Finanzminister (1925–1931) steht als Hinweis über den Verbleib seines Nachlasses: Bundesarchiv, Koblenz.

Das hätte sich, wenn man wollte, von München damals noch im IC in fünf Stunden erreichen lassen, die jedes IfZ-Mitglied nutzbringend mit der Lektüre eines Propädeutikums zur Quellenkunde hätte verbringen können. Wer telefonisch vorbestellt hätte, dem wären nach weiteren zehn Minuten Busfahrt (Linie 2) im Bundesarchiv die dicken Nachlassakten »NL 129 Höpker-Aschoff« ausgehändigt worden. Schon nach kurzem Blättern hätte sogar ein Mitarbeiter des Instituts für Zeitgeschichte bemerken dürfen, dass er sich aus dem Bestand »R 144« weitere Akten der Haupttreuhandstelle Ost bestellen müsste, die die Plünderung polnischen und jüdischen Eigentums betrieb. Insbesondere die Akte »R 144/319« mit den Protokollen der Treuhand-Leitersitzungen, auf denen ein gewisser Hermann Höpker-Aschoff – eben der, der nach Angabe der Zeitgeschichtler zu der Zeit im fernen Bielefeld »private Studien« trieb – die Verschleppung von zwei Millionen Polen als Zwangsarbeiter ins großdeutsche Reich forderte. Und schließlich wäre er dort auch noch auf die Persilscheine gestoßen, die sich Höpker-Aschoff und seine Mitarbeiter nach 1945 gegenseitig ausstellten. Aber ohne die Reise nach Koblenz war dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland sicherlich mehr gedient.

Hat der Führer kein Anliegen?

Unter solchen Umständen konnte bisher aus dem vor einem Vierteljahrhundert versprochenen Hitler-Itinerar aus dem Institut für Zeitgeschichte nichts werden. Dort konzentrierte man alle Kräfte auf eine Prachtausgabe von »Mein Kampf«, um rechtsradikalen Verlegern nach der Freigabe dieses Hitler-Opus das Wasser abzugraben. Ein Itinerar, das ein Coburger Kaufmann namens Harald Sandner in seiner Freizeit begonnen hatte und von dem Teile auch schon im Institut für Zeitgeschichte gelegen haben sollen, wurde vom Berliner Story-Verlag zu vier großen Bänden aufgeblasen und wird zusammen mit einer CD seit April letzten Jahres für einen halben Tausender angeboten. Das ließ den schon immer auf Alt- und Neonazis spezialisierten Verlag Druffel und Vowinckel nicht ruhen – er warf Anfang dieses Jahres die 448seitige »Hitler-Chronik 1889–1945. Daten, Zahlen, Fakten« auf den Markt. Warum aber das Story-Itinerar so dick und so teuer ist, lässt sich leicht erklären – eine Schwindelpackung: Jedesmal, wenn Hitler mit dem Auto irgendwohin fährt, und er fuhr viel, ist jeder größere Ort, den er passiert, mit einer eigenen Zeile aufgeführt. Das sieht dann für eine Autofahrt (AF) vom Obersalzberg nach München so aus:

»Mo 04.07.1927 Obersalzberg

AF/Berchtesgaden

AF/Bischofswiesen

AF/Bayerisch Gmain

AF/Bad Reichenhall

AF/Aufham

AF/Anger

AF/Teisendorf

AF/Traunstein

AF/Seebruck

»Und nun, meine Herren, an die Kasse.« Drei Wochen nach der Machtübergabe an Hitler lud Reichstagspräsident Hermann Göring die Creme der Industrie zum Spendentreffen in sein Palais. Der Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht (Bildmitte) gab den Animateur (Aufnahme einer Unterredung 1936) Foto: Bundesarchiv, CC-BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

AF/Lambach

AF/Endorf

AF/Rosenheim

AF/Bad Aibling

AF/Feldkirchen

AF/Peiß

AF/Höhenkirchen

AF/Ottobrunn

AF/Neubiberg

AF/München Treffen mit dem Ruhrindustriellen Emil Kirdorf im Haus Bruckmann. In Berlin erscheint die von Goebbels herausgegebene Monatszeitung Der Angriff.«

Diese Aufzählung, diesmal mit einem bemerkenswerten Ende, beginnt auf Seite 543 im letzten Drittel und endet auf Seite 544 mit dem ersten Drittel. Hin und zurück sind das jedesmal eine ganze und eine drittel Seite. Das allein generiert schon mal fast einen halben Band bei den insgesamt weit mehr als hundert Fahrten hin und zurück von München zum Obersalzberg. Und der Mann fuhr ja ständig durch ganz Deutschland. Ohne die vielen durchfahrenen Orte hätten 500 Seiten für dieses Itinerar genügt – jetzt sind es 2.430. So lässt sich viel Papier mit wenigen Buchstaben bedrucken. Hitler beziehungsweise sein Chauffeur fährt, und man erfährt trotzdem fast nichts. Und wie ist das, wenn der Führer nach den jeweils durchfahrenen Orten mal anhält und Pipi muss oder gar ein größeres Anliegen zu verrichten hat? Das Itinerar hat, obwohl sich daraus noch ein weiterer Band hätte produzieren lassen, derlei nie verzeichnet.

Aber wir sind nun einmal über so viele Stationen in München angekommen, wobei offenbleibt, warum der eine Ort auf dem Weg genannt wird und mancher andere nicht. Was erfahren wir nun über Hitlers Aufenthalt in der Hauptstadt der Bewegung? Dass er sich im Salon des Verlegers Bruckmann mit dem Ruhrindustriellen Kirdorf getroffen hat, im Druffel-Itinerar wird noch zusätzlich informiert, dass Kirdorf von der Gelsenkirchener Bergwerks-AG kommt (die 1926 in den Vereinigten Stahlwerken aufgegangen war) und Geheimrat ist.

Das ist nun wirklich alles, und es wäre doch so viel zu berichten über das Rendezvous zwischen dem Nationalsozialisten und dem Industriekapitän. Hitlers Vorstellungen beeindruckten den Mann von der Ruhr so sehr, dass dieser jenen bat, alles einmal aufzuschreiben, damit Gastgeber Bruckmann es – vertraulich – in Kleinstauflage drucken konnte für Kirdorfs Freunde im Kapital. Darüber verrät dieses Itinerar nichts. Und das ist Methode in diesem Werk der Hitler-Wissenschaft: Zwanzig Zeilen wurden verschwendet für den Weg vom Obersalzberg nach München zu Kirdorf. Und kein einziges Wort über das Ergebnis: »Der Weg zum Wiederaufstieg«. So hieß die 22-Seiten-Geheimschrift Adolf Hitlers, in der er auf Bitten Kirdorfs seine abendlichen Ausführungen zusammenfasste.

Und das bedeutet: Im Oktober geht Hitler wieder einmal auf eine AF, eine vielgliedrige Autofahrt von München nach Mülheim an der Ruhr. Sie beginnt am 25. Oktober 1927 im ersten Drittel der Seite 561 in München und endet nach 26 AFs – auch durch Ochsenfurt, Würzburg, Marktheidenfeld, die vielen schönen Weindörfchen dazwischen unterschlägt der sonst gewissenhafte Itineratiker – unten auf der Seite mit einer »SR« – einer »Schiffsreise« von Bad Godesberg zwecks »Übernachtung im Hotel Dreesen«. Am nächsten Tag fährt er mit acht AFs weiter über das erste Drittel der Seite 562 bis AF Mülheim-Saarn und ist endlich am Ziel, das knappe vier Zeilen umfasst: »Vortrag vor 14 Unternehmern im Haus (Streithof) des Großindustriellen Emil Kirdorf im Streithofweg 5 (heute Freundhofweg 25) im Broicher Wald«, wobei wir immerhin auch die gegenwärtige Adresse und Hausnummer erfahren – doch zum Stinkbombenwerfen ist es heute zu spät. Nach einer ganzen Seite über den Weg von München nach Mülheim war kein einziger Buchstabe mehr übrig für den »Weg zum Wiederaufstieg«, den Kirdorf als raren Liebhaberdruck vom Verleger Bruckmann hatte herstellen lassen – für die reichsten und mächtigsten Industriellen, die in seinem Haus auf Hitler warteten wie auf einen Erlöser, der den falschen Weg zerstört: »Anstelle des Volks- und Rassenwertes huldigen Millionen Menschen unseres Volkes heute dem Gedanken der Internationalität. Anstatt der Kraft und der Genialität der Persönlichkeit setzt man nach dem Wesen einer widersinnigen Demokratie die Majorität der Zahl, also hauptsächlich Schwäche und Dummheit. Und anstatt die Notwendigkeit des Kampfes zu erkennen und zu bejahen, predigt man die Theorie des Pazifismus, der Völkerversöhnung und des ewigen Weltfriedens.« So Hitler im »Wiederaufstieg«. Aber davon erfahren wir im Itinerar nichts. Die überschwengliche Ausführlichkeit bei der Beschreibung des Weges dient der Diskretion bei der Ankunft.

Mit verhetzten Schichten gerungen

Auf Seite 813 verzeichnet das Itinerar »Sa 24.01.1931 Erklärung«. Sonst nichts. Erklärung? Dahinter steht eine Offenbarung. Der Junker und Großgrundbesitzer Friedrich Fürst zu Eulenburg-Hertefeld suchte an diesem Tag Hitler in München auf und beanstandete, dass das NSDAP-Programm die unentgeltliche Enteignung von Grund und Boden für gemeinnützige Zwecke vorsehe, daher eine Mitarbeit in der NSDAP unmöglich sei. Hitler stellte richtig: »Hier muss ich weiter ausholen. Worauf kam es denn in erster Linie an? Auf das Sammeln der breiten Masse! Meine Hauptaufgabe war es, sie dem Marxismus zu entreißen, sie wieder nationalen Gedanken zugänglich zu machen. Ich bin in diese vom Marxismus verhetzten Schichten hineingestiegen und habe mit ihnen gerungen. Auf den Erfolg kam es mir an, nicht auf die Methode, die mir immer wieder von den Gegnern, nicht zum wenigsten von Rechtsstehenden, zum Vorwurf gemacht wird. Sollen doch die Herren, die meine Methode bekritteln, in die Industriezentren gehen und den durch den Marxismus rasend gemachten Massen auf ihre Methode beizukommen suchen! Ich bin in die Industriezentren gegangen, weil ich diese Arbeitermassen zur Entthronung des Marxismus nicht entbehren kann. Jetzt sitzen 107 Nationalsozialisten im Reichstag …«

Der Fürst war beruhigt und schickte Hitlers Äußerungen mit dessen Autorisierung an andere Großagrarier sowie an den abgedankten Kaiser Wilhelm II. nach Doorn in Holland. Uns aber schenkt das Itinerar nur das nichtssagende Wort »Erklärung«.

Tatsächlich hat Hitler Wort gehalten und die Großgrundbesitzer nicht enteignet, sondern, wie er bei dieser Gelegenheit schon ankündigte, für die deutschen Siedler »entsprechenden Raum« im Osten geschaffen – durch die Vertreibung und Vernichtung von Polen und Russen.

Das Druffel-Itinerar, das sich in der Regel der gleichen Diskretion bei Industriekontakten befleißigt wie die vier dicken Bände vom Story-Verlag, einmal flippt es doch aus. Drei Wochen nach der Machtübergabe an Hitler lädt Reichstagspräsident Hermann Göring die Creme der Industrie zum Spendentreffen in sein Palais. Hitler spricht, und Banker Hjalmar Schacht animiert: »Und nun, meine Herren, an die Kasse.«

Das Itinerar bleibt mit drei kurzen Zeilen diskret: »Rede vor Industriellen im Reichspräsidentenpalais in der Wilhelmstraße 73. Diese spenden drei Millionen Reichsmark für die NSDAP.« Die Druffel-Konkurrenz aber kann auf eineinhalb Seiten das Glück für Hitler kaum fassen: »Er erläutert den Nutzen der Industrieführer aus einem Sieg der NSDAP, nämlich politische Stabilität und die vollkommene Verdrängung der kommunistischen Gefahr, die Deutschland drohe.« Und dann werden all die Namen derer genannt, die zum Zahlen gekommen waren und die das dicke Itinerar verschwiegen hat, Krupp, Vögler, Stinnes, Opel, Flick und einige andere mehr. Abends, so verzeichnet nur Druffel noch, besuchte Hitler mit Dr. Goebbels in der Staatsoper das »Liebesverbot« von Richard Strauß.

Ja, und nun wäre es wirklich nach einem Vierteljahrhundert Zeit, dass das Institut für Zeitgeschichte das versprochene Itinerar erarbeitet – eines, das über den langen Weg nicht das Ziel aus den Augen verliert, das Hitler Tag für Tag erreichte, bis er sich selbst am 30. April 1945 sein Ende setzte.