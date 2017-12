Ohne Untertöne

Die Jusos waren zu langweilig: Transparent einer Solidaritätsdemo mit den Angeklagten im MG-Verfahren in Berlin 2009 Foto: Klaus-Dietmar Gabbert dpa/lbn

Kaum hatte Frank Brunner »Mit aller Härte« veröffentlicht, zürnte es in der linken Szene. »Ein Buch über die ›Militante Gruppe‹ (Eigenschreibweise, jW), veröffentlicht im Arzt-Roman-Verlag Bastei Lübbe«, ärgerte sich ein anonymer Rezensent im linken Internetportal Indymedia und kritisierte, dass Brunners Hauptfigur Oliver Rast nicht darauf bestanden habe, »dass die Geschichte der mg in einem linken Verlag veröffentlicht wird«. Weshalb linke, gar linksradikale Historie nicht in einem großen Verlag stattfinden soll, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt, bleibt offen. Vermutlich auch deshalb, weil es kein vernünftiges Argument dagegen gibt.

Tatsächlich ist es dem Journalisten Brunner gelungen, ein Stück jüngster autonomer Geschichte breitenwirksam und ohne die für einen Publikumsverlag wie Bastei Lübbe erwartbaren Beißreflexe gegen Linke aufzubereiten. Letzteres hängt auch mit der journalistischen Vergangenheit Brunners zusammen, der unter anderem einige Jahre für diese Zeitung wirkte.

Für das vorliegende Buch arbeitete Brunner eng mit dem Protagonisten seiner Story zusammen. »Dies ist die Geschichte von Oliver Rast«, heißt es demgemäß auf den ersten Seiten. Und dieser sei ein Mann, »der vom Feindbild aller braven Bürger zum Liebling des Establishments avancierte«. Denn Rast, den die Gerichte 2009 wegen versuchter Brandstiftung an Bundeswehr-Fahrzeugen und wegen »Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung« zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt hatten, machte im vergangenen Jahr erneut Schlagzeilen. Als Gründungsmitglied der Gefangenengewerkschaft/Bundesweite Organisation erhielt er den Menschenrechtspreis der Humanistischen Union Deutschlands. Es folgten Medienberichte und Einladungen zu Diskussionsveranstaltungen. Radiostationen und Zeitungen brachten Porträts über den Linksradikalen, der seine Haft genutzt hatte, um neue und noch dazu legale Politikfelder zu finden.

Frank Brunner geht in seinem Buch aber einen Schritt zurück und schildert die Geschichte jener Organisation, der Oliver Rast laut Gerichtsurteil vor Jahren angehört hat. Im September 1996 war in der linksradikalen Zeitschrift Interim ein Text erschienen, in dem eine neue Gruppe Ideen für militante Aktionen formulierte. Dafür interessierte sich sofort der Verfassungsschutz. Kleinere Anschläge in den folgenden Jahren – etwa auf eine Autohaus in Berlin – wurden mit den Verfassern des Textes in Verbindung gebracht. Doch erst 2001 trat schließlich eine Organisation mit dem Namen »militante gruppe« an die Öffentlichkeit. Diese verschickte Patronen an Politiker und Wirtschaftsvertreter, die im Zuge der Debatte über die Entschädigung von Zwangsarbeitern während der NS-Diktatur nach einer Einigung über Geldbeträge von einem »Schlussstrich« sprachen. Die »mg« forderte dagegen »180 Milliarden DM für ehemalige ZwangsarbeiterInnen und Angehörige« und dass »Täter von gestern und heute zur Rechenschaft« gezogen werden.

Es blieb jedoch nicht bei Drohschreiben. Mehr als zwei Dutzend Brandanschläge auf Bundeswehr-Fahrzeuge, Behörden oder Niederlassungen von Unternehmen werden der Gruppe zugeschrieben. Sie war stets darauf bedacht, keine Menschenleben zu gefährden. Als bei einem nächtlichen Anschlag auf einen Neubau des Lebensmittel-Discounters Lidl ein Bauarbeiter beinahe verletzt wird, entschuldigt man sich. 2007 werden schließlich drei Tatverdächtige festgenommen – einer von ihnen ist Oliver Rast. Während des folgenden Prozesses fehlen indes die Beweise. Verfassungsschutz und Polizei überwachten jahrelang ein knappes Dutzend Personen teilweise rund um die Uhr, führten Razzien in linken Einrichtungen durch und beauftragten Spitzel. Am Ende führte ein Zufall die Behörden zu den letztlich Verurteilten, gegen die die Staatsanwaltschaft aber nur Indizien in der Hand hatte.

Zwischen die Schilderung der Ermittlungen flicht Brunner den Werdegang von Oliver Rast. Sozialisiert in einem sozialdemokratischen Elternhaus, wurden ihm die Jusos bald zu langweilig. Wohler wird ihm bei den Demos der Westberliner Autonomen. Fasziniert von der RAF ist er bei diesen Kundgebungen stets vorne dabei. Am Ende steht die Verurteilung wegen Mitgliedschaft in der »militanten gruppe«.

Trotz seines weithin anerkannten Engagements für die Gefangenengewerkschaft sieht sich Rast nach eigenem Bekunden weiterhin als Linksradikaler. Die weit interessantere Frage als jene nach der Wahl des Verlagshauses durch den Autor ist deshalb, weshalb sich Rast auf das Buchprojekt eingelassen hat. Er kenne Frank Brunner seit den »mg«-Prozessen, erläutert Rast seine Motive im Gespräch mit dieser Zeitung. Brunner »kannte das Material, hat den Prozess begleitet, die Akten studiert«. Und als er vor etwa anderthalb Jahren mit der Idee an ihn herangetreten war, die Verfolgung der »mg« als »True Crime«-Geschichte einem potentiellen Massenpublikum zu erzählen, sagte er seine Mitarbeit zu. Das Thema als »staubtrockenes Fachbuch« und »ganz klinisch ideen- und organisationsgeschichtlich« abzuhandeln, hätte ihn nicht interessiert, meint Rast. Zudem war es ihm durchaus ein Anliegen auszuloten, »ob es möglich ist, das Thema ›klandestine Militanz‹ populär zu machen«.

Dem widerspricht der Autor. Weder dem Verlag noch ihm selbst sei es darum gegangen, »linke Militanz zu legitimieren«, so Brunner gegenüber jW: »Ich mache mich weder zum Sprachrohr der ›militanten gruppe‹, noch zum Vertreter des Staatsschutzes. Ich erzähle eine Geschichte. Möglichst spannend und anschaulich, sauber recherchiert und belegt. Mehr nicht.«

Journalistisches Handwerk also – und Brunner beherrscht sein Handwerk. Er treibt die Handlung mit schnellen Schauplatzwechseln voran, erhöht die Spannung mit Cliffhangern an jedem Kapitelende und deckt immer genau soviel auf, wie nötig ist, um den Leser bei der Stange zu halten. Das Ergebnis ist eine journalistische Arbeit, die in der Bundesrepublik wohl ziemlich einzigartig ist. Brunner erzählt ein Kapitel linksradikaler Geschichte wie einen spannenden Thriller. Damit zielt er auf ein Massenpublikum und dessen Unterhaltungsbedürfnisse und kommt dennoch ohne moralische Untertöne aus.