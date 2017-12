Bekenntnisse einer Revolutionärin

Foto: Gemeinfrei

Anlässlich ihres 200. Geburtstages ist im Frühjahr in der Bundesrepublik mit etlichen Tagungen und Veranstaltungen an die Märzrevolutionärin Mathilde Franziska Anneke erinnert worden. Die im Westfälischen Geborene war eine leidenschaftliche Teilnehmerin an der deutschen Revolution 1848/49 und nach ihrer Emigration eine herausragende Persönlichkeit der amerikanischen Demokratie- und Frauenbewegung (siehe auch jW vom 31.3.). Im Argument-Verlag sind anlässlich des Jubiläums Annekes Briefe an ihre Freundin und Cousine Franziska Hammacher und ihren Ehemann Friedrich, ein bürgerlicher Revolutionär, erschienen. Anneke schrieb sie 1860 bis 1865 während eines Aufenthaltes in der Schweiz und nach ihrer Rückkehr in die USA bis zu ihrem Tod 1884. Herausgeber Erhard Kiehnbaum ist durch zahlreiche Publikationen über die Frühgeschichte der Arbeiterbewegung und Akteure der Revolution 1848/49 bekannt. Darunter ist auch ein 2004 erschienener erster Band mit Briefen Annekes an Friedrich Hammacher, verfasst in den Jahren 1846 bis 1849.

Nach der Scheidung von ihrem gewalttätigen ersten Ehemann hatte Franziska den ehemaligen preußischen Artillerieoffizier Fritz Anneke geheiratet, der als Mitglied des Bundes der Kommunisten aus der Armee ausgeschlossen worden war. Mit ihm nahm sie von Mai bis Juli 1849 als Ordonnanzreiterin an den Kämpfen der badisch-pfälzischen Revolutionsarmee teil. Nach der Niederlage am 28./29. Juni unterhalb der Festung Rastatt flohen Mathilde und Fritz in die Vereinigten Staaten, wo sie sich zunächst in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin niederließen. Mathilde musste erleben, dass viele ihrer Ideale auch in den USA scheiterten. Die Sklaverei wurde nach dem Bürgerkrieg 1861 bis 1865 nur formell aufgehoben, die schwarze Bevölkerung erhielt keine volle staatsbürgerliche Gleichheit. Schon 1862 äußerte sie in einem Brief ihre Enttäuschung über Präsident Abraham Lincolns »fehlerhafte weichherzige Politik« und beklagte, er habe »die verrufenen Kerle der Korruption an die Spitze« gelassen. Ihre Worte: »Ich gestehe, die Herrschaft der fluchwürdigen ›Demokratie‹ dieses Landes macht mich betrübt«, hat Kiehnbaum zum Titel des Bandes gemacht.

Sie arbeitete dennoch unermüdlich, um Veränderungen zu bewirken. Im November 1865 berichtete sie über das von ihr zusammen mit der Schweizer Lehrerin Caecilie Kapp gegründete Mädcheninternat. Orientiert an Friedrich Fröbels Pädagogik vermittelten dessen Leiterinnen eine Lebenssicht, die die Schülerinnen aus den vorbestimmten Bahnen von »Kinder, Kirche, Küche« herausführen sollte. Das angesehene Institut zählte bis zu 65 Schülerinnen. In den Briefen schildert sie auch ihre Zusammenarbeit mit Susan Brownell Anthony, Aktivistin der US-Frauenrechtsbewegung, die sie »eine der größten Frauen unsers Jahrhunderts, meine geliebte und sehr verehrte Freundin« nennt, und mit der Bürgerrechtlerin Elizabeth Cady Stanton.

Die Verfasserin der Briefe äußert sich sachkundig, aus ihren Schilderungen sind bislang kaum bekannte Details zu erfahren. So zum Beispiel über Carl Schurz, Kampfgefährte aus der Revolutionsarmee. Er machte eine steile politische Karriere, war schließlich 1877 bis 1881 Innenminister. Des Lobes voll über den »Sprung eines talentvollen und kühnen Plebejers« vermerkt Mathilde auch kritisch, Schurz sei »seiner Lorbeeren schnell bar geworden«. Georg Herwegh – zu ihm und seiner Frau Emma hatte sie in den Schweizer Jahren engen Kontakt – nennt sie »einen sehr lieben Freund«, der für sie als »Poet dennoch so gewissenlos faul ist«, was sie darauf zurückführt, dass er ein »reiches Weib« geheiratet hat.