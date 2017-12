Fast schon kühle Genauigkeit

»Nazis Muder Jews« – Porträt einer antifaschistischen Demonstration von 1936 Foto: Alice Neel

Porträts von Freunden, Künstlern und politischen Aktivisten stehen im Zentrum des Werks von Alice Neel (1900-1984). Auch wenn die Malerin den Begriff »Porträt« verabscheute, nutzte sie das klassische Genre in sehr moderner Form, sie präsentiert ihre Figuren, die in sich zu ruhen scheinen, sehr individuell.

Nicht die übliche Repräsentation der Mächtigen malt Neel, sie lenkt den Blick auf nicht privilegierte Personen, auf schwarze Kindermädchen, Arbeiter, kommunistische Aktivisten und linke Intellektuelle, darunter auch einige Künstler aus Andy Warhols »Factory«.

Neels analytischer Blick hat eine ebenso so nüchterne wie realistische Körperdarstellung zur Folge. Das gilt auch für ihr spätes Selbstbildnis von 1980, mit dem sie ihren 80 Jahre alten Körper ungeschönt, aber in Würde zeigt. Eine große Ausnahme ist das berühmte und von Neel als programmatisch angelegte Porträt des linken Exzentrikers Joe Gould, den sie breitbeinig sitzend mit drei Penissen ausstattete und ihn auch noch von zwei Profilansichten seines Körpers einrahmte.

Hierzulande war sie so gut wie unbekannt, bis sie 1983 in der Westberliner Ausstellung »Das andere Amerika« über die Kultur der Arbeiterbewegung der USA gezeigt wurde. Dass Neel Mitglied der Kommunistischen Partei der USA war, galt im Westen lange Zeit als ein Makel, ebenso ihr beharrliches Festhalten an einer an Realismus und Expressionismus orientierten Malerei. Seit Ende der 1950er galt Figuration im Westen als überholt und rückwärtsgewandt. Dieses Verdikt traf sogar Künstler wie Edward Hopper, dessen Werk dann wie das von Neel völlig im Schatten des medial und institutionell gepushten Abstrakten Expressionismus stand.

So offen Alice Neels Blick für sozial, kulturell und auch sexuell ausgegrenzte Menschen war, so skeptisch begegnete ihr lange Zeit die Kuratorenkaste. Henry Geldzahler, ein einflussreicher Ausstellungsmacher des New Yorker Metropolitan Museums in den 1970er Jahren, ließ sich zwar von Neel porträtieren, qualifizierte ihre Malerei jedoch machohaft ab. Ihre Bilder seien von »hausgemachter und gestrickter Qualität«, schrieb er noch 1991 in einem Aufsatz, lobte aber im Widerspruch dazu ihre scharfe Intelligenz und Beobachtungsgabe.

Seit geraumer Zeit aber werden Neels Gemälde neu entdeckt. Nach Helsinki, Den Haag und Arles gastiert eine große Ausstellung in den Deichtorhallen in Hamburg. Dort wird Neels malerische Entwicklung nachgezeichnet, in der sich sowohl expressive und experimentelle Seiten finden wie auch völlig aus- und durchgearbeitete Werke mit einer fast schon kühlen Genauigkeit, die an die Neue Sachlichkeit von Christian Schad und Rudolf Schlichter erinnert.

Die Hamburger Ausstellung konzentriert sich vorwiegend auf die Porträts, es gibt auch ein spätes von Gus Hall (1910–2000), dem legendären Vorsitzenden der KP der USA. Desweiteren findet sich dort ein Bildnis des jüdisch-kommunistischen Autors Mike Gold (1894–1967), der für die Zeitschrift Masses und New Masses schrieb und mit seinem Roman über das arme jüdische Proletariat in der Lower East Side in den 1930er Jahren unter dem Titel »Jews without Money« Aufsehen erregte.

In Berlin erinnert die Galerie Aurel Scheibler sehr verdienstvoll an das Werk von Alice Neel und zeigt eine feine Präsentation ihrer deutlich politischen Gemälde. Eben dort ist auch Neels Bild »Nazis Murder Jews« von 1936 zu bestaunen, mit dem Neel eine von Kommunisten organisierte antifaschistische Demonstration verewigte und damit auf den drohenden Genozid an den Europäischen Juden hinwies.