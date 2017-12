Großkunden versus Kartell

Riesiger Absatzmarkt, Kartellbildung inklusive: Lastkraftwagen auf einem Parkplatz des Daimler-Werks im rheinland-pfälzischen Wörth Foto: Uli Deck/dpa

Sie haben in Hinterzimmern gemauschelt, was das Zeug hält: Die Konzerne Daimler, Iveco, DAF, MAN und Volvo/Renault hatten sich mehr als 14 Jahre lang kartellrechtswidrig bei den Preisen ihrer Lastkraftwagen abgesprochen. So gerieten sie bereits im Jahr 2011 ins Visier der EU-Kommission, was beispielsweise Daimler eine Strafe von über einer Milliarde Euro aus Brüssel einbrachte. Nun droht dem Kartell neues Ungemach von anderer Seite.

Wie am Mittwoch zunächst die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtete, klagen seit gestern mehr als 40 Großkunden der Lkw-Hersteller, angeführt von der Deutschen Bahn AG, vor dem Landgericht München auf Schadenersatzzahlungen. »Mit den illegalen Preisabsprachen wurde uns und den anderen Geschädigten ein enormer Schaden zugefügt«, begründete DB-Personalvorstand Ulrich Weber am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AFP das gemeinsame Vorgehen der Unternehmen. Die Bahn klagt dabei stellvertretend für weitere Firmen, die ihre Ansprüche an den staatlichen Konzern abgetreten haben. Darunter befinden sich den Angaben zufolge die Betreibergesellschaften der deutschen Flughäfen sowie große Handels- und Logistikunternehmen. Auch die Bundeswehr gehört zum Kreis der von der Bahn vertretenen Kläger. Mit der konzertierten Aktion solle auch eine mögliche Verjährung der Ansprüche verhindert werden, so die SZ unter Berufung auf Unternehmenskreise.

Auf jeden Fall dürfte es sich um eine der größten Kartellklagen in der Geschichte der Bundesrepublik handeln. So geht es immerhin um den Kauf von 35.000 Lastkraftwagen und ein Einkaufsvolumen in Höhe von insgesamt zwei Milliarden Euro. Allein die Bundeswehr soll mit bis zu 10.000 Fahrzeugen betroffen sein. Wie hoch der Schadenersatz nach ihren Vorstellungen ausfallen solle, ließen die Kläger zunächst offen. Laut SZ gehen Kartellexperten davon aus, dass die Kaufpreise um bis zu 20 Prozent zu hoch ausgefallen sein dürften. Dies würde Forderungen von mehreren hundert Millionen Euro bedeuten. Ein Daimler-Sprecher sagte hierzu lediglich, man werde die Ansprüche sorgfältig prüfen, sehe diese aber grundsätzlich kritisch und werde sich zu Details nicht weiter äußern.

Nach den bisherigen Ermittlungen der EU-Kommission hatten die am Kartell beteiligten Lkw-Hersteller zwischen 1997 und 2011 nicht nur Absprachen zu Verkaufspreisen getroffen. Sie sollen sich ebenso im geheimen darüber verständigt haben, Umwelttechnologien erst später einzuführen und die dafür notwendigen Kosten an die Kunden weiterzugeben. Auch Mitglieder der höchsten Führungsebene der Konzerne sollen in die Mauscheleien verwickelt gewesen sein. Nachdem das Ganze 2011 aufgeflogen war, leiteten die Brüsseler Wettbewerbshüter ein kartellrechtliches Verfahren ein, durchsuchten die Geschäftsräume mehrerer Unternehmen und verhängten anschließend Rekordgeldbußen von insgesamt 3,8 Milliarden Euro. Während die anderen Kartellmitglieder Strafen zahlen mussten, kam MAN ungeschoren davon. Der Münchner Lkw-Bauer hatte sich rechtzeitig bei der EU-Kommission als Kronzeuge angedient.

Dass nun insbesondere die Deutsche Bahn AG und die Bundeswehr rechtliche Schritte gegen das Lkw-Kartell einleiten, kommt indes nicht überraschend. So zählen das deutsche Militär und das Bahn-Tochterunternehmen DB Schenker zu den größten Kunden der Lkw-Hersteller in der Bundesrepublik. Außerdem sind die beiden gut miteinander vernetzt. Die SZ wies am Mittwoch auf die »öffentlich weitgehend unbekannten« Kooperationen zwischen ihnen im Fahrzeugbereich hin. So betreibe die Bahn zusammen mit der Bundeswehr ein gemeinsames Fuhrparkunternehmen. Auch der Einkauf von Fahrzeugen wurde bereits kooperativ gehandhabt. Darüber hinaus habe zumindest die Bahn bereits große Erfahrung beim Vorgehen gegen Kartelle. In den vergangenen Jahren prüfte sie 100 Kartellfälle und verklagte etwa 50 Beteiligte vor Gericht.