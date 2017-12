Sonderrechte für Beamte im Zeugenstand

Der Hamburger Polizeisprecher Timo Zill am Montag bei der Präsentation von Fotos und Videoaufnahmen mutmaßlicher Gewalttäter und Plünderer beim G-20-Gipfel. Der Beamte behauptete, die Soko »Schwarzer Block« könne jedem Verdächtigen »konkrete Straftaten« zuordnen Foto: Georg Wendt/dpa

Fast ein halbes Jahr liegt der G-20-Gipfel in Hamburg zurück, doch er sorgt fast täglich für neue Schlagzeilen – vor allem wegen der fragwürdigen Mittel, mit denen Polizei und Justiz versuchen, vom Staatsversagen beim Gipfel abzulenken. Am Montag startete die Polizei die viel kritisierte Öffentlichkeitsfahndung gegen 104 Personen. Am Dienstag der nächste Skandal: Hessische Polizisten haben sich offenbar auf ihre Aussagen in einem Prozess gegen einen Gipfelgegner in Hamburg vorbereitet, indem sie die von Kollegen und Vernehmungsprotokolle lasen, so die Taz Hamburg am Dienstag abend in ihrer Onlineausgabe.

Ans Licht kam der Vorgang, weil sich ein Beamter im Verfahren gegen den russischen G-20-Gegner Konstantin P. verplapperte. Er gehört einer beim Treffen von Staats- und Regierungschefs Anfang Juli eingesetzten sogenannten Beweis- und Festnahmeeinheit (BFE) aus Hessen an. Darauf machten Prozessbeobachter aufmerksam. Sie berichteten der Taz, ein Polizist habe vor Gericht erklärt, er habe zur Vorbereitung auf seine Aussage in einem Ordner gelesen, in dem alle Vernehmungsprotokolle, Zeugenaussagen, Vorladungen und Anweisungen im Zusammenhang mit dem G-20-Einsatz gesammelt worden sein. Dieser Ordner in seiner Dienststelle sei für alle zugänglich. Ein zweiter Beamter derselben Einheit hatte im Verfahren ausgesagt, dass er sich einen eigenen Ordner angelegt habe. Darin sammele er Dokumente wie die Gerichtsvorladung, den Kontakt zur Zeugenbetreuung und das Protokoll seiner Vernehmung. Letztere habe er sich aus dem Ordner der Dienststelle herauskopiert. Die private Sammlung habe er unter seinen Kollegen herumgereicht. Ein Gerichtssprecher bestätigte diese Angaben der Beobachter vom »Außerparlamentarischen Untersuchungsausschuss G 20« weitgehend.

Matthias Wisbar vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein (RAV) kritisierte diesen »besonderen Service« scharf. Wenn Polizeibeamte gegenseitig ihre Aussagen lesen könnten, um sich auf ihre eigenen Statements vor Gericht vorzubereiten, könne man von einem »Aussagekomplott« sprechen. Auch der Anwalt von Konstantin P., Alexander Kienzle, monierte, auf diese Weise würden die Bemühungen »torpediert«, den »wahren Sachverhalt zu ermitteln«.

Auch die Öffentlichkeitsfahndung der Hamburger Soko »Schwarzer Block« sorgt weiterhin für Kritik. Am Mittwoch berichtete das Onlinemagazin Vice, der Mann, der sich am Dienstag als einer der 104 gesuchten Vedächtigen geoutet hatte (siehe jW vom Mittwoch), sei ein rechter Blogger. Er habe jedoch versichert, sich an keinerlei Straftaten beteiligt zu haben. Medienberichte über ein angebliches Schuldeingeständnis habe er auf Facebook als Lügen bezeichnet. Gegenüber der Polizei habe er sich zwar als der Gesuchte auf dem Fahndungsfoto zu erkennen gegeben, aber »nicht geplündert«. Am Montag hatte Polizeisprecher Timo Zill bei der Vorstellung der Onlinefahndung behauptet, jedem einzelnen der Verdächtigen könne die Soko »Straftaten zuordnen«.

Heribert Prantl von der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung hat die Polizeimaßnahmen am Dienstag als »Hilfssheriffisierung der Öffentlichkeit« gebrandmarkt. Bei den ins Netz gestellten Fotos und Videos sei nicht klar, ob die Abgebildeten Straftäter seien. Die Polizei könne das wegen einer »Nähe zu einem strafrechtlichen Geschehen« nur vermuten. Prantl bezweifelt, dass dies die in Paragraph 131 b der Strafprozessordnung genannten Bedingungen für eine öffentliche Fahndung erfüllt. Der besage nicht, dass »eine Art Massenscreening«, eine »gewaltige Schleppnetzfahndung«, ein angemessenes Mittel sei.