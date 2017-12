Einigung auf Zeitplan für Sondierungen

SPD-Vorsitzender und Ex-Kanzlerkandidat Martin Schulz trifft zu Verhandlungen über Sondierungsgespräche ein. Foto: Markus Schreiber/AP Photo

Das Spitzenpersonal von CDU, CSU, und SPD hat sich auf die weiteren Etappen auf dem Weg zur Bildung der nächsten Bundesregierung geeinigt. Am Mittwoch verhandelten die Vorsitzenden der drei Parteien sowie deren Fraktionschefs in Berlin über das weitere Vorgehen. Ziel des Treffens war die Festlegung weiterer Termine und der Themensetzung für Sondierungsgepräche. Am Nachmittag wurde bekanntgegeben, dass die Sondierungen am 7. Januar beginnen und bereits am 12. Januar abgeschlossen sein sollen.

Die Gewerkschaften bekräftigten derweil ihre Forderung nach einer schnellen Einigung auf Bedingungen für eine Neuauflage der großen Koalition. Seit die FDP die Verhandlungen zu einer Regierungskoalition mit Union und Grünen scheitern ließ, steht insbesondere die SPD diesbezüglich unter Druck. Parteichef und Spitzenkandidat hatten angesichts der massiven Verluste der Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl angekündigt, in die Opposition zu gehen und eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses mit der Union ausgeschlossen.

Für den 21. Januar ist ein weiterer Parteitag der SPD geplant, auf dem die Delegierten über die Aufnahme offizieller Koalitionsverhandlungen abstimmen sollen. Gegenüber dem ZDF sagte Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, er gehe davon aus, dass eine Regierung bis Ostern stehen könnte. Er zeigte sich überzeugt, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgrund des Zeitdrucks »sehr viel mehr« auf ihre Verhandlungspartner eingehen müsse, um eine »stabile Regierung« mit den Sozialdemokraten bilden zu können. Als Projekte, die die SPD noch durchsetzen will, benannte Schneider die Rückkehr zur paritätischen Krankenversicherung, also eines gleich hohen Anteils von Unternehmern und Beschäftigten an den Beiträgen, eine nicht näher erläuterte »Bildungsoffensive« sowie eine Reform der Europäischen Union. Kürzlich hatten die Sozialdemokraten noch auf einer Bürgerversicherung bestanden, in die auch Beamte und Unternehmer einzahlen sollten. (dpa/AFP/jW)