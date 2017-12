Zweierlei Maß in Sachen Onlinepranger

Während einer Pressekonferenz in Hamburg wurden sie ausgestellt und zugleich auf der Webseite der Polizei der Hansestadt veröffentlicht: Fotos von 104 Personen, die verdächtigt werden, an Ausschreitungen während des G-20-Gipfels im Juli beteiligt gewesen zu sein Foto: Georg Wendt/dpa

Die Soko »Schwarzer Block« der Hamburger Polizei dürfte zufrieden sein. Nach ihrer am Montag gestarteten Öffentlichkeitsfahndung nach 104 Verdächtigen erschienen reichlich Medienberichte, in denen die Proteste gegen den G-20-Gipfel im Juli als Orgie linker Gewalttäter dargestellt wurden. Dies war auch schon nach den Razzien gegen Gegner der Kungelrunden von Regierungschefs am 5. Dezember der Fall. Von der eigenen Verantwortung für die Eskalation in Hamburg lenkte die Polizei damit erneut erfolgreich ab.

Viele bürgerliche Medien veröffentlichten in ihren Dienstagausgaben zahlreiche Fotos und Videos von Ausschreitungen, die die Soko auf der Pressekonferenz im Polizeipräsidium präsentiert hatte. »104 Gesichter! Polizei jagt diese G-20-Verbrecher«, titelte Bild. Das Blatt hatte sich schon zuvor immer wieder als eine Art Hilfspolizei respektive Bürgerwehr geriert. Die Welt frohlockte: »Der anonyme Mob kann sie nicht schützen.« Der Radiosender NDR 90,3 jubelte, der »Fahndungsdruck« habe »umgehend Erfolge gezeigt«. Das Hamburger Abendblatt berichtete in seiner Onlineausgabe, bis zum Dienstag nachmittag seien bereits rund 80 Hinweise aus der Bevölkerung bei den Ermittlern eingegangen. Ein Tatverdächtiger habe sich gestellt und zugegeben, an einer Plünderung beteiligt gewesen zu sein.

Einhellig wurde der Onlinepranger dagegen von links kritisiert. So erklärte Heiko Lange vom Bundesvorstand der Roten Hilfe, es handle sich um einen »Aufruf zur Denunziation« und eine PR-Show, »um die Deutungshoheit über die Geschehnisse, insbesondere den Polizeiangriff auf die Demonstration am Rondenbarg, zurückzugewinnen«. Christiane Schneider von der Linksfrak­tion in der Hamburgischen Bürgerschaft wies darauf hin, dass aus den Fahndungsbildern nicht hervorgehe, welchen Tatbeitrag die abgebildeten Personen jeweils hätten. Damit würden sie »für alle dokumentierten Straftaten in dem jeweiligen Zusammenhang« verantwortlich gemacht. Sie frage sich, so Schneider, wie »ein solches Vorgehen durch ein Gericht abgesegnet werden konnte«. Das Hamburger »Antifa Enternasyonal Café« kritisierte in einer Erklärung, Demonstrierende würden »quasi zu Terroristen« erklärt. Die Jagd auf Linke sei »eröffnet, und gegen sie scheint jedes Mittel recht zu sein«.

Für hysterische Reaktionen im bürgerlichen Lager sorgte eine eher parodistische Aktion Berliner Linker, die in Reaktion auf die Öffentlichkeitsfahndung der Soko am Montag Fotos von Berliner Beamten ins Internet gestellt hatten, die an Häuserräumungen im Stadtteil Friedrichshain beteiligt gewesen sein sollen. Die B. Z. zitierte am Montag einen Berliner Polizeisprecher, der die Aktion in grotesker Verkehrung als »menschenverachtend« bezeichnete. Sie verletze Persönlichkeitsrechte, deshalb ermittle der Staatsschutz. Noch einen Schritt weiter ging Benjamin Jendro, Sprecher des Berliner Verbands der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Er nannte die kleine Retourkutsche auf die Onlinefahndung der Hamburger Soko »abscheulich« und »diffamierend«. Sie zeige »die ganze Gefahr, die von linksextremistischen Terroristen in diesem Land ausgeht«. In dieselbe Kerbe schlug der CDU-Politiker und hohe Polizeibeamte Armin Schuster am Dienstag im ZDF-»Morgenmagazin«. »Das ist der Beginn von Terror«, sagte er. Der Staat könne es sich nicht bieten lassen, »wenn Jagd gemacht wird auf Polizeibeamte«.

Unterdessen hat der Göttinger Anwalt Sven Adam im Auftrag zweier Brüder (27 und 30 Jahre alt) Anzeige erstattet, die am 5. Dezember bei der Razzia gegen G-20-Gegner im Roten Zentrum in Göttingen von Polizisten verletzt wurden. Der 27jährige sei »derart rabiat« auf dem Bauch liegend fixiert worden, dass er eine Thoraxprellung erlitt, zeitweise kaum atmen konnte und mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Sein Bruder sei ebenfalls grundlos von vier Beamten so brutal zu Boden gebracht worden, dass er eine Prellung und eine Schürfwunde am Kopf sowie ein geschwollenes Auge davontrug.