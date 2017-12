Attacke auf Lohnabhängige

Im Wahlkampf sozialdemagogisch, in der Regierung beschäftigtenfeindlich: Die rechte FPÖ und ihr »Obmann« Heinz-Christian Strache Foto: Dominic Ebenbichler/Reuters

Es ist ein angekündigter Angriff. Die am Montag in Österreich vereidigte rechtskonservative Koalitionsregierung aus Volkspartei (ÖVP) und Freiheitlicher Partei (FPÖ) wird ein Programm umsetzen, das ganz den Wünschen von Industriellenvereinigung und Unternehmerverbänden entspricht. Bereits vor zwei Wochen erklärten der neue Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen Vize Heinz-Christian Strache (FPÖ), dass sie sich auf eine »Flexibilisierung« der Arbeitszeit und andere Weichenstellungen im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik geeinigt hätten.

Künftig soll es Unternehmern möglich sein, Beschäftigte bis zu zwölf Stunden täglich und 60 Stunden pro Woche arbeiten zu lassen. Erarbeitete »Zeitguthaben« können jahrelang bestehen bleiben, bevor Unternehmer Überstundenzuschläge auszahlen müssen. Die Ausweitung der Arbeitszeit muss zudem auf Betriebsebene ausgehandelt werden. Sofern es keinen Betriebsrat gibt, soll dies direkt zwischen Beschäftigten und Unternehmern passieren, was die Verhandlungsmacht der Angestellten schwächt und kollektive Regelungen aushöhlt.

FPÖ-Chef Strache war nach Bekanntgabe dieser Pläne in sozialen Medien im Internet von den eigenen Anhängern heftig kritisiert worden. Viele FPÖ-Wähler bewerten die Attacke auf die Arbeitenden als »Verrat« der Rechten, die sich stets als Vertreter der »kleinen Leute« darstellen. Allerdings hatte FPÖ-Chef Strache schon im Wahlkampf angekündigt, sich für eine »Flexibilisierung« der Arbeitszeit einzusetzen. Auch in dem wenige Wochen vor der Abstimmung vorgestellten wirtschaftspolitischen Programm der FPÖ waren derartige Überlegungen zentral. Die ÖVP warb ebenfalls mit der Aufweichung arbeitsrechtlicher Bestimmungen um Stimmen und wurde von vielen gewählt, die nun mit den Auswirkungen dieser unternehmerfreundlichen Politik konfrontiert sein werden.

Zudem hat die künftige Rechtsregierung der Kammer für Arbeiter und Angestellte, einer der wichtigsten Beschäftigtenvertretungen in Österreich, den Kampf angesagt. Dabei geht es vor allem um die automatische Mitgliedschaft aller Lohnabhängigen in dieser Einrichtung, die als Informationsstelle und Rechtsvertretung agiert. Die FPÖ wollte die automatische Mitgliedschaft abschaffen, was einem Ende der Arbeiterkammer (AK) gleichgekommen wäre. Da die AK allerdings auch innerhalb des Systems der Sozialpartnerschaft eine wichtige Rolle spielt, gab es in dieser Frage Widerstände von Teilen der ÖVP. Denn ein Ende der automatischen AK-Mitgliedschaft hätte dasselbe für die Wirtschaftskammer (WKO), das Pendant zur AK auf der Unternehmerseite, bedeutet. Diese Institution wiederum ist nicht nur eine wichtige Lobbyorganisation des Kapitals, sondern auch ein Machtfaktor innerhalb der ÖVP. Ein Ende der WKO-Pflichtmitgliedschaft für Selbständige hätte einen Flügel der konservativen Partei geschwächt.

Details des Regierungsprogramms sind seit dem Wochenende bekannt. Die Stoßrichtung von ÖVP und FPÖ ist allerdings bereits im Wahlkampf und während der Koalitionsverhandlungen deutlich geworden. Neben konkreten Verschlechterungen für Arbeitende und Bezieher von Sozialleistungen geht es den beiden Parteien um längerfristige Weichenstellungen und darum, bestimmte Entwicklungen festzuschreiben. Dies wird insbesondere bei der »Arbeitszeitflexibilisierung« deutlich. Bereits jetzt gibt es viele Möglichkeiten für Unternehmer, die Arbeitszeit in Zeiten hoher Auftragszahlen auszuweiten. Die nun geplante generelle »Flexibilisierung« dient dazu, den Zwölfstundentag zu normalisieren und auf längere Sicht Überstundenzuschläge abzuschaffen.