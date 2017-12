Schweizer Arbeitskampfkultur: Bauarbeiter bei einer Streikkundgebung der Gewerkschaft Unia in Bern (Oktober 2007) Foto: Pascal Lauener/Reuters

Vor 70 Jahren war die Schweiz normaler, als sie es heute ist. »Bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts lag die Streikbereitschaft der hiesigen Arbeiterinnen und Arbeiter durchaus im europäischen Durchschnitt«, weiß Andreas Rieger, zwischen 2007 und 2012 Kopräsident der größten Schweizer Gewerkschaft Unia. Noch gegen Ende des Zweiten Weltkriegs hätten Zehntausende für mehr Lohn und die Anerkennung von Tarifverträgen gekämpft. Ein Blick auf die Daten des Staatssekretariats für Wirtschaft bestätigt das: Zwischen 1944 und 1948 streikten die Schweizer 33mal im Jahr, statistisch gesehen nahmen von 1.000 Beschäftigten vier am Arbeitskampf teil. So viele sollten es nie wieder werden. Die Streikbereitschaft im Alpenland nahm in der Folge drastisch ab, erreichte in den 80er Jahren ihren Tiefpunkt: Gerade zwei Ausstände im Jahr leisteten sich die Arbeiter; wo vormals vier von 1.000 aktiv wurden, waren es nun noch 0,07. Erst in der Zeit nach der Jahrtausendwende gab es eine abermalige Wende. Bauarbeiter setzten mit Streiks erfolgreich einen früheren Renteneintritt für sich durch, Auslagerungen und Lohnkürzungen wurden bei wenigen, aber bedeutenden Unternehmen verhindert. »Mit diesen Bewegungen festigte sich die Renaissance der Arbeitskämpfe in der Schweiz und ein neuer Streikzyklus begann«, resümiert der Gewerkschafter Rieger. Tatsächlich: Heute sind es statistisch immerhin 1,8 Beschäftigte von 1.000, die jährlich in den Ausstand treten.

Diese und weitere Zahlen sind in »Streik im 21. Jahrhundert« zu finden. Damit haben der frühere Präsident der Unia, Andreas Rieger, und die jetzige Gewerkschaftschefin Vania Alleva ein bemerkenswertes Buch vorgelegt. Der Band stellt insgesamt 13 bedeutende Ausstände in der Schweiz seit der Jahrtausendwende vor. Aus den Schilderungen geht hervor, wie die Arbeiterbewegung zu einer Neuorientierung auf Streiks kam.

»Am 4. November (2002, jW) legten 15.000 Bauarbeiter den Pickel weg. Es war ein historisches Datum. Seit mehr als fünfzig Jahren hatte es auf dem Bau keinen gesamtschweizerischen branchenweiten Streik mehr gegeben«, heißt es im Buch. Der Arbeitskampf für ein früheres Renteneintrittsalter sollte in der Folge zu einem der bedeutendsten des Landes werden; in der Branche ist er noch immer präsent. Bereits zuvor hatte es kleinere Ausstände gegeben – die von den Unternehmern mit dem Einsatz von Streikbrechern beantwortet wurden. Doch am 4. November ging das nicht mehr: Die Arbeiter besetzten den Bareggtunnel, einen Verkehrsknotenpunkt der Schweiz. Am Ende hatten sich die Autos zu einer 20 Kilometer langen Kette gestaut. »Schon einen Tag nach dem Streik saßen die Gewerkschaften und der Baumeisterverband (SBV, jW) wieder am Verhandlungstisch. Der Widerstand des SBV war gebrochen.« Es folgte die bis heute gültige Regelung zur Frühpensionierung auf dem Bau mit 60 – ein Konzept, auf das andere Branchen Bezug nehmen sollten.

Dieser und anderen Auseinandersetzungen war eine Phase der Schwäche der Schweizer Gewerkschaften vorangegangen. Im Buch spricht der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB), Paul Rechsteiner, diesbezüglich von der »Krise der 1990er Jahre«. In wenigen Jahren hatten die Verbände Zehntausende ihrer Mitglieder verloren. Und nicht nur das: Die Angriffe der Unternehmer auf die Tarifverträge hätten zugenommen, gesetzliche Initiativen seien in der Zeit selten zugunsten der Gewerkschaften ausgefallen. Woran das lag, deutet Rechsteiner an einer Stelle an: »Solange es darum ging, den Regimes des Ostblocks Lektionen in Sachen Freiheit zu erteilen, war das Streikrecht als grundlegende demokratische Errungenschaft auch für die Arbeitgeberseite nicht antastbar.«

Ende der 90er Jahre gelang den Gewerkschaften dennoch ein Erfolg. Bei einer Überarbeitung der Schweizer Verfassung – sie war notwendig geworden, um höchstrichterliche Rechtsprechung zu kodifizieren – gelang es dem SGB die Aufnahme des Streikrechts in das Dokument durchzusetzen.

In einer im Buch vorgenommenen Analyse der 90er Jahre heißt es, in der Zeit seien die Unternehmer vermehrt in die Offensive gegangen. »Gleichzeitig ist aber auch die Konfliktbereitschaft der Gewerkschaften gewachsen.« Dennoch widerspricht Unia-Präsidentin Alleva der These, ihr Verband treibe Beschäftigte in den Streik. Fast immer seien die Ausstände eine Reaktion auf als unzumutbar erlebte Arbeitsbedingungen und Verschlechterungen. Die Gewerkschaft stehe dann selbstverständlich an der Seite der Beschäftigten.