Nachschlag: Unvermeidliche Realität

Wer ist die mysteriöse »Paula«? Die Ermittler Grosz und Falke glauben nicht, dass die Antifa etwas mit dem vermeintlichen Anschlag auf die Chefin der Rechtspartei zu hat Foto: NDR/Christine Schroeder

Für einen »Tatort« war die Folge »Dunkle Zeit« überraschend gut – so lässt sich der Sonntag abend im TV zusammenfassen. Dass die ARD sich der Machenschaften einer rechten Partei annimmt und deren Verstrickungen ins extrem rechte Milieu zeigt, ist nicht nur verdienstvoll, sondern sogar endlich mal in einem spannenden Krimi gelungen – und erschreckend aktuell. Um es in Anlehnung an Böll zu sagen: Sollten sich bei der Schilderung gewisser Praktiken Ähnlichkeiten mit der AfD ergeben, so sind diese weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich. An anderer Stelle orientierten sich die »Tatort«-Macher allerdings deutlich weniger an der Realität. Bei einem gespielten Antifaprotest waren es die Demonstranten und nicht die Polizisten, die auf Gewalt und Krawall gebürstet waren. Die bestens bewehrten TV-Beamten prügelten nicht einmal zurück, als sie die Gelegenheit hatten. An der Stelle muss die ARD dringend nachlegen, wenn ihre Filme als Abbild der Wirklichkeit wahrgenommen werden sollen. (cwr)