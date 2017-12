Mähroboter auf dem Idafeld

Foto: Mareile Fellien

Warum Thilo Sarrazin? In mein Feindbild passen alle Politiker, aber Sarrazin ist mir der schnuckligste, schon wegen seines Schnauzbarts, der an Günter Grass, Wolf Biermann und Lech Walesa anschließt, wenn auch in zivilisierender Absicht gestutzt. Diesen Abklatsch eines Scheusals hat er Angela Merkel, Andrea Nahles, Christian Lindner oder Sahra Wagenknecht voraus, denen so eine Bremse auch stehen würde, besonders natürlich Beatrix Amelie Ehrengard Eilika von Storch. Zudem ist er als Sozialdemokrat Mitglied der klassischen Partei des Verrats, deren Positionen er angeblich verraten hat – als gäbe es da noch was zu verraten –, um allen anderen Verrat am Volke vorzuwerfen, womit er Erfolgsschriftsteller wurde: ein starkes Stück Arabeske des ausgebufften Sarazenen uff Hinterbeenen.

Außerdem hat er auf seinem Feriengrundstück auf Usedom – für etwas »mehr als früher ein gutes Fleischergehalt« – einen Hügel abtragen lassen, um freien Blick über den von Neonicotinoiden verseuchten Acker aufs Stettiner Haff zu haben. Natürlich fiel seinem freien Blick auch das Feldraingesträuch, in dem »Schwadronen von Kerbtieren wohnen«, zum Opfer. Müßige Spaziergänger und andere »Verlierer der Modernisierung« haben jetzt andererseits freien Blick auf sein Golfgebolze. So wie er aussieht, unkt und rumkaspert, verkörpert er den Nationalstaatspolitiker jeglicher Couleur per se. Auch wenn man lange nichts von ihm gehört hat; er wird wieder zuschlagen, wenn er nicht dahingerafft wird und die Nahrungskette bereichert, worauf nicht viele warten – aber ein paar elitäre Schleckermäulchen mit dem besonderen Gusto dann doch: Die Geschmäcker sind nun mal verschieden. Zugegeben ist er – ebenso wie Margaret Thatcher – nur Staffage in diesem Essay über den tätigen sozialen Ausgleich in Ansätzen, der sehr wohl friedliebend fortzusetzen ist, durch wen auch immer, zumindest friedliebend … Die Elfen aus dem abgetragenen Hügel sind es jedenfalls nicht. Niemand von Verstand ist auf eine rasierte Wiese erpicht.

Thilo Sarrazin alias Hirntrost,(1) der Meister

der Untergrenze »kognitiver Kompetenz«,

hat nichts geschnallt und deswegen jetzt

im Dorf einen Arthritis-Salon eröffnet.

*

Gelenkverschleiß, dass ich nicht lache – den Elch

links vergesse, den ganzen Kessel verschlinge und

sechs Verse klingle –, bringt Schwung in die Sache.

*

Hurtig die Mähroboter hirschen

kreuz und quer übers Idafeld …

Here come the Rubicons

with moles and turds and guns.

*

Wer führt den Reigen der Staatsarschkriecher an?

Als Mann reinster Gülle hat Etzel Hirnriss zwar

den strengsten »Schlampfaktor« eingefordert,

aber sein’ Fuhrmann nicht ernst genommen.(2)

*

Nicht verraten kannst du den Verräter des Verrates,

er hat das Unrecht auf seiner Seite – die Demokratie

ist seine Spezialstrecke, durch die er Gasse laufen wird.

*

Hurtig die Saurier stampfen

querfeldein über die Urfläche …

Here come the Rubicons

with moles and turds and guns.

*

»Das Auf-der-Terrasse-Liegen und das Shoppen«

muss man üben. »Wir werden auf natürlichem Wege

durchschnittlich dümmer.« Nichts im Kopp als Poppen.

Wo er recht hat, hat er recht: »Berlin ist mehr Ost als West.«

*

In unterirdischen Feinmechanikkooperativen in der Uckermark

wird an der Uhr gedreht, am Intelligenzquotienten geschraubt

und eine annähernde und nährende Gesellschaft aufgebaut.(3)

*

Klapprig die Mähroboter knirschen:

»Жизнь прекрасна, всё нормально

Очень хорошо. […] Подожди еще.«(4)

»Die Wachen sind müde …« – Los geht’s!

*

»Die Beamten laufen bleich und übelriechend herum«,

machen sich keineswegs krumm, weil sie – »je niedriger

die Schicht …« – von Haus aus verbogen sind. »Nirgendwo

sieht man so viele Menschen, die öffentlich in Trainingsanzügen

*

rumschlurfen, wie in Berlin.« »Nicht die materielle, sondern die geistige

und moralische Armut ist das Problem« – bei aller Reproduktion

von Entfremdung –, »weil die Arbeitsbelastung so hoch ist«.

*

Rührig die Mähroboter reimwerkeln:

»Жизнь прекрасна, всё нормально. […]

Подожди еще.« – »Die Wachen sind müde …«

»Warte nur, balde / Ruhest du auch.«

*

Jede Dachdeckerin mit einigem Überblick weiß,

dass es so was wie eine Gesellschaft nicht gibt.

»Auf vereinzelten Soden vergammelte Idole,

die in die Töte hauchen, anstatt im Abgrund

*

zu jauchen. Überfrierende Schweißhand,(5) ausgestreckt

in Finsternis«(6) im Rahmen spontaner Schnellradikalisierung

von Abschaum: »Wer keinen Ehrgeiz hat und keine Not fürchtet,

*

der kann kaum motiviert

und gar nicht sanktioniert werden.«

»Очень хорошо. […] Подожди еще.«

Ρουβίκωνας machen ja auch Hausbesuche.

*

(1) Attila Hornriss; im Dorf wird der Spezialdemokrat meist nur »Etzel Hirnriss« genannt, von einigen wenigen aber auch als »Satan Rohriltis« angehimmelt, weil sie ihn als Rattenverbeißer schätzen. Rohr frei!

(2) Ernst Fuhrmann schreibt (in: Neue Wege, Bd. 3, S. 48) über die »Verdichtung« der »Urfläche«: »Der Saurier würde den Weg trampeln. Der Mensch natürlich auch. Der Saurier würde vielleicht die ganze Fläche abweiden, der Mensch würde sie ins Grundbuch eintragen lassen, Sklaven darauf wirtschaften lassen, vom Profit leben und, soweit es geht, diese Fläche für alles andere Leben sperren. Der Saurier ist vorzuziehen, denn wenn er einmal zerfiel, war er ein tüchtiger Dunghaufen. Man ahnt ja nicht, welche Schätze der Mensch von ihm noch heute hat in der berühmten menschlichen Neigung, von den Leichen seiner Vorfahren zu leben, was die herrlichsten Zweige von Erbschaftsjustiz erzeugt – nun … und so weiter.« – »Verdichtung« ist für Fuhrmann eine Komprimierung von Entwicklungsergebnissen zwecks Weitergabe statt einer ominösen »Höherentwicklung«, die es »natürlich« nicht gibt: Wir Lebewesen – ob Pflanze, Pilz, Tier, Dämon oder Menschentier – sind alle gleich; nämlich einander »Ernährer«. Die speziesistischen Kackscheißveganer rütteln umsonst am Grundgerüst der »Verdichtung«. Es wird schwer werden, aus ihren Überresten gehaltvolle Entwicklungskerne zu komprimieren.

(3) Sarrazin: »In Schwaben wird es immer mehr Maschinenbau und mehr Unternehmertum geben als in der Uckermark – und damit auch deutlich mehr Wohlstand. Dieser Wohlstand hat Wanderungsbewegungen ausgelöst und dazu geführt, dass die in Schwaben lebenden Menschen durchschnittlich einen höheren Intelligenzquotienten haben als jene in der Uckermark, […] wenn man glauben kann, was Tests der Bundeswehr an ihren Rekruten ergeben haben.« Meine Quellen für die kursiv gesetzten Sarrazin-Zitate waren solche, die im Internet leicht zugänglich sind, ob sie im Detail stimmen und aus welchem Zusammenhang auch immer gerissen sind, will ich nicht überprüfen; für meine Zwecke sind sie passend.

(4) Aus: Ласточки (S. Michalok); auf: Ляпис Трубецкой: Чырвоны кальсоны, 2003.

(5) Im Verlauf eines menschlichen Lebens nimmt die Rhythmik ab und die Prosa zu, womit die Ungewissheit des Todes steigt: »Erst langsam fängt es an wieder zu dämmern, dass überhaupt keine organischen Formen der Natur jemals sterben. Sie brauchen nur alle, sobald die richtigen Bedingungen gegeben sind, eine längere Zeit, um sich aus der Zerstreutheit wieder zu sammeln.« (Aus: Ernst Fuhrmann. Neue Wege, Bd. 3, S. 4f.)

(6) Aus: Dark Space Stoner Blackout, in: Bert Papenfuß: Haarbogensturz. Basis-Druck Verlag, Berlin 2001, S. 106.