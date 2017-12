Wanted: Der Rechtsstaat

»Pannen« wie die beim Entzug bereits erteilter Akkreditierungen für Journalisten beim G-20-Gipfel sollen sich nicht wiederholen. Das gelobten am Donnerstag vor einem Bürgerschaftsausschuss Hamburgs Verfassungsschutzchef Voß (l) und Polizeipräsident Meyer Foto: Axel Heimken/dpa

Im Skandal um die am Montag von Hamburgs Polizei und Staatsanwaltschaft gestartete Öffentlichkeitsfahndung nach G-20-Gegnern kommen fast täglich neue fragwürdige Details ans Licht. Die Gerichtspressestelle in Hamburg bestätigte am Freitag gegenüber junge Welt einen Bericht des Deutschlandfunks (DLF), dem zufolge ein einziger Amtsrichter pauschal die öffentliche Fahndung nach allen mittlerweile 107 Verdächtigen – Bilder von drei Gesuchten kamen nach Montag noch dazu – abgesegnet hat. Die Hamburger Polizei hatte versichert, es habe bei jeder Person, deren Foto auf ihre Webseite gestellt wurde, eine sorgfältige Prüfung gegeben.

Der Medienrechtsanwalt Christian Solmecke hat dieses Vorgehen gegenüber dem DLF scharf kritisiert. Die Öffentlichkeitsfahndung sei in Deutschland »streng reguliert«, bei jedem einzelnen Bild müsse »sehr genau« abgewogen werden, ob die abgebildete Person dringend tatverdächtig sei und ob die Schwere des Delikts diese Art der Verfolgung rechtfertige.

Wie berechtigt die Kritik ist, zeigen bereits die ersten Fälle, in denen die Fahndung Erfolg hatte. Nach Medienberichten hat die Polizei bis Donnerstag abend knapp 200 Hinweise erhalten. Neun der 107 Gesuchten seien identifiziert, ihre Bilder seien von den öffentlich einsehbaren Seiten genommen worden. Darunter ist eine 17jährige. Ihr von der Polizei online gestelltes Foto hatte Bild am Dienstag unter der Überschrift »Polizei sucht diese Krawall-Barbie« auf der Titelseite gedruckt. Der Jurist und Sozialwissenschaftler Bernd Maelicke monierte in der Süddeutschen Zeitung (Freitagausgabe) die richterliche Freigabe des Fotos der Minderjährigen, für die der »Schutzgedanke des Jugendstrafrechts« gelte.

Am Mittwoch hatte auch Hamburgs Datenschutzbeauftragter Johannes Casper den Onlinepranger der Polizei kritisiert. Gerade im Internetzeitalter sei ein solches Vorgehen nicht angemessen, sagte er der Deutschen Presseagentur. Bedenken äußerte auch Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne): »Durch Facebook, Twitter, Instagram und Co wird eine Öffentlichkeitsfahndung zu jeder Tages- und Nachtzeit allgegenwärtig. Es gibt quasi kein Entrinnen«, schrieb er am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite. Prinzipiell verteidigte er die Fahndungsmethode jedoch. Die Staatsanwaltschaft habe »sorgfältig« geprüft, ob alle rechtlichen Voraussetzungen dafür gegeben seien. Potentiell von Nachstellungen und unrechtmäßiger Verfolgung Betroffenen erklärt Steffen, ihnen stehe, »weil wir in einem Rechtsstaat leben«, der »Rechtsweg offen«. Sie hätten »gegebenenfalls« einen Anspruch auf Löschung, Richtigstellung und Schadensersatz. Gleichwohl sei eine »effektive, das heißt vollumfängliche öffentliche Rehabilitierung mit der aktuellen Rechtslage« schwer durchzusetzen, räumt der Politiker ein.

Am Donnerstag abend beschäftigte sich im Hamburger Rathaus der Sonderausschuss der Bürgerschaft mit einem anderen G-20-Skandal: dem nachträglichen Entzug der Akkreditierung für Journalisten. Torsten Voss, Chef des Hamburger Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) räumte dort ein, es sei bei der Überprüfung der angemeldeten Medienvertreter zu Fehlern gekommen. Bei fünf der 32 von der Rücknahme der Zulassung zur Berichterstattung Betroffenen seien die Sicherheitsbedenken von seiner Behörde an den Bund gemeldet worden. Im Falle des Kameramanns Frank Bründel sei die Speicherung falsch gewesen, sagte Voss. Bründel arbeitet als Polizeireporter. Er war auf die »schwarze Liste« geraten, weil er bei einer linken 1.-Mai-Demo gefilmt hatte. Die Polizei hatte dort seine Personalien aufgenommen und ihn in der Folge als möglichen Unterstützer einer »gewaltbereiten Bewegung« abgespeichert. LfV-Chef Voss sagte vor dem Ausschuss, eine Arbeitsgruppe in seiner Behörde habe Vorschläge erarbeitet, wie solche »Pannen« künftig vermieden werden könnten.

Auch Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer zeigte sich am Donnerstag etwas zerknirscht: Es sei »nicht ordnungsgemäß« gewesen, dass eine Lis­te mit den Namen von 32 verdächtigten Journalisten an Polizisten ausgehändigt wurde. Die Beamten hatten im für Gipfelberichterstatter eingerichteten Pressezentrum offen mit der Liste hantiert, als sie die Hereinkommenden kontrollierten. »Das darf es nie wieder geben«, sagte Meyer.

Die Affäre um den Entzug der Akkreditierungen konnte in der Sitzung erneut nicht restlos aufgeklärt werden, da Bundespresseamt und Bundeskriminalamt eine Teilnahme abgesagt hatten. Zur Begründung hatten die Behörden laut Spiegel online angegeben, man müsse sich nicht vor einem Landesparlament äußern, da die Akkreditierung ausschließlich in die Zuständigkeit des Bundes falle.