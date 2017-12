Zuverlässige Begleiterinnen

Käthe Leichter, eine der großen Persönlichkeiten der österreichischen Arbeiterbewegung. Ihr ist ein Porträt im Kalender »Wegbereiterinnen« gewidmet Foto: Franz S. Leichter/AG SPAK Bücher

In diesem Jahr hat die von Feministinnen aus Nordrhein-Westfalen ehrenamtlich hergestellte Zeitschrift Wir Frauen ihr 35jähriges Bestehen gefeiert, im kommenden Jahr erscheint der gleichnamige Taschenkalender bereits zum 40. Mal. Ein schönes Alter für eine kluge und attraktive Publikation, die neben dem Nutzwert für die Terminplanung zahlreiche anregende Texte, Informationen zur Geschichte der Frauenbewegung (»Kleine Chronik«), Bilder und vieles mehr bietet. In Artikeln werden sowohl feministische Vorkämpferinnen, Künstlerinnen, Antifaschistinnen und Wissenschaftlerinnen vorgestellt als auch aktuelle politische und gesellschaftliche Debatten reflektiert. Ziemlich weit hinten versteckt, dafür aber um so faszinierender: Auszüge aus zwei Artikeln von Clara Zetkin, geschrieben während der Novemberrevolution 1918, in denen sie einerseits an die Frauen appelliert, sich an der Bewegung zu beteiligen – und andererseits vehement die Einbeziehung auch von Hausfrauen in die Arbeiter- und Soldatenräte jener Tage fordert.

Besonders spannend wie immer das »Kleine Lexikon«, mit dem dieses Mal Cartoonistinnen aus aller Welt bekannt gemacht werden. Die Auswahl ist vorbildlich, weil sie zahlreiche Künstlerinnen aus dem arabischen Raum, aus Afrika und Asien (Pakistan!) einbezieht. Zu einem guten Teil ist das Mitherausgeberin Florence Hervé zu verdanken, die zahlreiche Comiczeichnerinnen aus dem frankophonen Sprachraum vorstellt. Sie ist es auch, die einige ostdeutsche Künstlerinnen wie Barbara Henniger und die unvergleichliche Anke Feuchtenberger würdigt. Hervé ist eine von ganz wenigen in der alten Bundesrepublik sozialisierten Feministinnen, die schon vor der »Wende« 1989/90 enge Kontakte zu Wissenschaftlerinnen und für die Frauenrechte Engagierten in der DDR hatte – und diese danach weiter pflegte.

Graffiti von Maria Es (»Walk to my garden«) im Taschenplaner »Wir Frauen« Foto: Pappy Rossa Verlag

Das hat sie mit Gisela Notz gemeinsam, die mittlerweile ebenfalls seit vielen Jahren den Wandkalender »Wegbereiterinnen« herausgibt, der auf zwölf großformatigen Blättern ebensolche in Wort und Bild vorstellt. Die lesenswerten Texte, versehen mit teils farbigen Porträts, ermöglichen ein Kennenlernen kämpferischer Frauen wie Anna Julia Cooper (1858–1964), Gründerin der »Colored Women’s League of Washington« oder der von den deutschen Faschisten ermordeten Käthe Leichter (1895–1942), einer der bedeutendsten Persönlichkeiten der österreichischen Arbeiterinnenbewegung. Auf jedem Blatt finden sich zudem Literaturhinweise zu Leben und Werk der Porträtierten. Unter ihnen sind auch die dänische Künstlerin Lili Elbe (1882–1931), eine der ersten Intersexuellen, die sich geschlechtsanpassenden Eingriffen unterzog, und die französische Anarchafeministin Rirette Maîtrejean (1887–1968).