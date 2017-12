»Der tägliche ›Normalzustand‹ gefährdet Patienten«

»Wenn das Niveau der 1990er Jahre wieder erreicht werden soll, fehlen allein an der Uniklinik Freiburg mindestens 150 bis 200 Vollzeitstellen nur in der Pflege. Wenn uns diese so viel wert wäre wie beispielsweise in der Schweiz, dann wären es noch deutlich mehr.« – Nils Bornstedt, Antifaschistische Linke Freiburg Foto: Sina Schuldt/dpa

Anlässlich des Warnstreiks an der Uniklinik Freiburg haben Sie am gestrigen Donnerstag zu einer Kundgebung aufgerufen. Ist es heutzutage nicht eher die Ausnahme, dass sich eine Antifagruppe in soziale Kämpfe einbringt?

Antifaschistische Politik muss mit sozialen Kämpfen – oder wie es neuerdings heißt, »neuer Klassenpolitik« – verbunden werden, um erfolgreich zu sein. Denn AfD und Co. nutzen die Verwüstungen der neoliberalen Politik der letzten Jahrzehnte aus: Wen das marode Sozialsystem ängstigt, der darf sich eine traditionelle Familie wünschen. Und wem gerade schon wieder Rente oder Sozialleistungen gekürzt wurden, der soll sich über jede spärliche öffentlich Ausgabe ärgern, die andere dringend benötigen. Für Probleme, die aus dem bestehenden Wirtschaftssystem resultieren, finden sich in der rechten Argumentation andere Sündenböcke. Um dem Vormarsch der Rechten etwas entgegenzusetzen, müssen wir also gemeinsam solidarische Perspektiven entwickeln. Zum Beispiel ist die neue Leiharbeiterin nicht die Konkurrentin um den eigenen Job, sondern eine Leidensgenossin, mit der man gemeinsam für dasselbe Ziel kämpft.

Gewerkschaftsangaben zufolge fehlen bundesweit bis zu 150.000 Pflegekräfte. Wie stellt sich die Situation an der Uniklinik in Freiburg dar?

Das hängt von der Berechnung ab: Wenn das Niveau der 1990er Jahre wieder erreicht werden soll, sind es hier mindestens 150 bis 200 Vollzeitstellen nur in der Pflege. Wenn uns diese so viel wert wäre wie beispielsweise in der Schweiz, dann wären es noch deutlich mehr. Ein Resultat der miserablen Arbeitsbedingungen ist dabei die kurze Verweildauer im Beruf. Viele Azubis können nach der Ausbildung nicht gehalten werden. Die Leute, die dennoch länger in der Pflege arbeiten, reduzieren oft auf 75 oder 50 Prozent, wenn sie sich das finanziell leisten können – vor allem wenn sie älter werden. Kaum jemand schafft es in dem Beruf in Vollzeit bis zur Rente.

Verdi hat die Freiburger Beschäftigten zum Warnstreik aufgerufen. Geht das nicht zwangsläufig zu Lasten der Patientinnen und Patienten?

Die Klinikbetreiber stellen es gerne so dar, als würden Streiks die Patientinnen und Patienten gefährden. Allerdings gefährdet der alltägliche »Normalzustand« sie viel mehr. Sie müssen unnötige Schmerzen aushalten, da nach Operationen regelmäßige Kontrollen unterbleiben, und fehlende Zeit für die Einhaltung von Hygienestandards führt zu vermeidbaren Todesfällen. Für den Warnstreik wird dabei über eine Notdienstvereinbarung die Notfallversorgung selbstverständlich garantiert, um niemanden zu gefährden.

Wie reagiert die Klinikleitung auf die Proteste?

Zwar verliefen die Verhandlungen zwischen Verdi und Klinikvorstand über eine Notdienstvereinbarung konstruktiv, im Nachgang wird aber doch wieder verzögert. Schon im November musste ein geplanter Warnstreik ausgesetzt werden, da die Arbeitgeber per einstweiliger Verfügung gerichtlich gegen den Streikaufruf vorgegangen waren. Aktuell ist es jedoch so, dass die Uniklinik die Notdienstvereinbarung unterzeichnet hat.

Was wäre insgesamt zu tun, um die Situation der Beschäftigten in Kliniken und Pflegeeinrichtungen zu verbessern?

Im ersten Schritt geht es darum, aus einem System des permanenten Kostendrucks auszusteigen, das Fallpauschalensystem abzuschaffen und dafür zu sorgen, dass Mindeststandards für gute Pflege- und Arbeitsbedingungen durchgesetzt werden – am besten per Gesetz, statt per Tarifvertrag. Doch es braucht nicht nur mehr Personal, sondern auch neue Strukturen im Krankenhaus. Hier ließe sich an das Konzept des »klassenlosen Krankenhauses« anknüpfen.

Worum geht es dabei?

Das klassenlose Krankenhaus fordert gleichberechtigte Kooperation zwischen den Berufsgruppen im Krankenhaus, die Abschaffung der Ungleichbehandlung von Patientinnen und Patienten nach Art ihrer Versicherung und die Einführung einer demokratischen, kollektiven Klinikleitung. Insgesamt muss das Gesundheitswesen als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge dem Markt entzogen werden und nach öffentlicher Bedarfsplanung vergesellschaftet werden, das heißt bedarfs- statt profitorientiert.