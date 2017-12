Monarchistische Allüren

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat am Donnerstag in Potsdam 50 neue Einsatzfahrzeuge an die Bundespolizei übergeben. Das Procedere wurde vor historischer Kulisse zelebriert, nämlich im Park Sanssouci auf dem Platz am Neuen Palais. Nach Angaben von de Maiziére wurden in diesem Jahr bereits 826 neue Fahrzeuge für die Bundespolizei angeschafft. Für die Arbeit der Behörde seien gutes Personal, modernste Einsatzmittel – und »angemessene Befugnisse« nötig, sagte der Minister. Derzeit hat die Bundespolizei 45.500 Mitarbeiter. (dpa/jW)