Margwelaschwili, Oertel, Schöbel

Publikumsliebling mit Improvisationstalent: Rundfunkreporter Heinz-Florian Oertel (l., hier mit Axel Peschel) Foto: Peer Grimm/dpa

In der georgischen Botschaft in Berlin wird morgen der 90. Geburtstag des Autors Giwi Margwelaschwili mit der Premiere von »Bedeutungswelten« gefeiert. Mit diesem Gesprächsbuch setzt der Verbrecher-Verlag seine Gesamtausgabe der Werke des deutsch-georgischen Künstlers fort. Als Stadtschreiber von Rheinsberg hatte Margwelaschwili den Roman »Der Kantakt« geschrieben, eine Annäherung an Tucholsky. Den autobiographischen Einschüben entnahm ich, dass ich ihm – ohne es zu wissen – schon 1969 im Berliner Ensemble begegnet war. Damals war er Übersetzer beim Gastspiel des Rustaweli-Theaters aus Tbilisi, ich vernahm seine Stimme per Kopfhörer. Es war sein erster Besuch in seiner Heimatstadt nach 22 Jahren. Der Sohn eines georgischen Landadligen und Feindes der Bolschewiki, der nach Berlin geflohen war, wurde 1927 in der deutschen Hauptstadt geboren und ging in ihr zur Schule. Vom NKWD verhaftet und im Speziallager Sachsenhausen festgehalten, wurde er mit 20 Jahren nach Tbilisi abgeschoben. Dort studierte und arbeitete er, bis er 1987 in die BRD ausreisen konnte.

Schon am Montag beging Heinz Florian Oertel seinen 90. Geburtstag. Als Sportreporter der DDR bei Radio und Fernsehen war er seit den Olympischen Spielen von Helsinki 1952 ob seiner Sprachgewandtheit beliebt, moderierte Fernsehshows wie »Schlager einer großen Stadt«. Der gelernte Schauspieler stand in Kino- und Fernsehfilmen mehrfach vor der Kamera, etwa als er 1972 in »Der Mann, der nach der Oma kam« Rolf Herricht interviewte. Auch in anderen Filmen gab er den Reporter. Als 1977 in »Meine Frau« aus der »Staatsanwalt«-Serie ein Fußballspiel kommentiert werden sollte – mit der Vorgabe, dass kein Vereins- oder Spielername genannt wird – meisterte Oertel auch diese Herausforderung mit viel Improvisationstalent. Als Rentner hat der Publikumsliebling etliche nachdenkliche Bücher geschrieben.

Auch Freizeitsportler Frank Schöbel hatte am Montag Geburtstag. Die 75 merkt man ihm nicht an. Seinen sportlichen Höhepunkt erlebte er 1974 im Frankfurter Waldstadion, als er bei der Eröffungsfeier der Fußballweltmeisterschaft mit dem Schlager »Freunde gibt es überall« vor einem 100-Millionen-Publikum auftrat. Als Eva-Maria Hagen im Sommer 1965 das musikalische DEFA-Lustspiel »Reise ins Ehebett« drehte, berichtete sie ihrem Liebsten Wolf Biermann in einem Brief von dem »süßen Smutje Frank Schöbel, dem beliebten Schlager-As«. Wie er küsste, stand nicht in dem Brief, obwohl das eine Schlüsselszene des Films war. Der sportlich-smarte Schöbel kann singen, schauspielern, komponieren und hat Humor. Viel davon wird dem Zuschauer in diesem Monat noch im MDR geboten, bevor der ewige Sonnyboy ab 6. Januar wieder auf Tour geht.