Böll-Stoff

»Der Böll war als Typ wirklich Klasse. / Da stimmten Gesinnung und Kasse. / Er wär’ überhaupt erste Sahne, / wären da nicht die Romane.« Robert Gernhardt, 1994 Foto: Oliver Berg/dpa

Es wird einem als große Innovation verkauft: Mit dem Internet verbundene Lautsprechersysteme von Google, Amazon und anderen Anbietern können auf Zuruf Musik abspielen, Wikipedia-Einträge vorlesen oder simple Bestellungen aufnehmen. Recht überschaubare Vorteile also. Doch dieser Technikschrott wird ernsthaft als Errungenschaft gefeiert. Der wichtigste Aspekt wird dabei meistens ignoriert: Nutzer dieser Gerätschaften stellen sich mit den Lautsprechern auch ein ständig angeschaltetes Mikrophonsystem in die eigenen vier Wände. Wenn das mal nicht gruselig ist! Kein Problem damit hat die Protagonistin von Claudia Webers Hörspiel »Alexa« (SWR 2017; Ursendung Di., 19.20 Uhr, SWR 2). Mit Begeisterung erkundet sie die neue Welt der vernetzten Dinge.

Jutta Jacobis Feature »A Young Person’s Guide to the Opera – Oder: Diana im Wunderland« (NDR/WDR 2017; Di., 20 Uhr, NDR Kultur) handelt von einer Teenagerin, die Opernsängerin werden möchte. Viele ihrer Mitschüler verspotten sie deshalb. In der Oper bekundet man sein Missfallen dagegen mit Buhrufen – womit sich Uwe Friedrich in »Melomanen außer Rand und Band – Eine Kulturgeschichte des Buhens in der Oper« (BR 2017; Ursendung Fr., 19 Uhr und Wdh. Sa., 14 Uhr, BR-Klassik) beschäftigt. Auch Friederike Mayröcker interessiert das Gesangstheater, ihr neues Hörspiel heißt »Oper!« (ORF 2017; Ursendung Sa., 14 Uhr, ORF Ö1).

Wem an politischer Bildung gelegen ist, der sollte am Mittwochmorgen die Sendung »Rotten system! – rotten world? Fetischkritik oder Entfremdungstheorie« (Mi., 8 Uhr, FSK) nicht verpassen und am Abend Michael Stauffers Stück »Vereinigung für normales Glück« (WDR 2017; Ursendung Mi., 19 Uhr, WDR 3) über einen charmanten Arbeitsverweigerer sowie die Monatskolumne von Hermann L. Gremliza »Konkret goes FSK« (Mi., 22 Uhr, FSK) einschalten.

Über subversive Skateboarder in Rumänien informiert Tim Staffel in der Sportdoku »Olympic riot – Skateboarding in Bucuresti« (DLF 2017; Fr., 20 Uhr, DLF) bevor bei Bayern 2 der große Gerhard Rühm-Abend beginnt. Man kann sich auf seine Hörspiele »Diotima hat ihre Lektüre gewechselt« (HR 1971; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) und »Damentennis« (WDR 1994; Fr., 22.10 Uhr, Bayern 2) freuen. Dazwischen läuft noch das Rühm-Feature »System und Sinnlichkeit« (BR 2017; Ursendung Fr., 21.50 Uhr, Bayern 2) von Klaus Ramm.

Um Heinrich Böll kommt man ob seines runden Geburtstages (21.12.) im Radio nicht herum. Den Literaturnobelpreisträger würdigen Terry Al­brecht mit »Auf der Suche nach einer bewohnbaren Sprache in einem bewohnbaren Land – Die Lange Nacht zum 100. Geburtstag von Heinrich Böll« (Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und Wdh. 23 Uhr, DLF) sowie Thomas von Steinaecker in »Heinrich Böll – Das Gewissen der Literatur« (WDR 2017; Sa., 12 Uhr und Wdh. So., 15 Uhr, WDR 3). Arbeiten des Schriftstellers gibt es natürlich auch: Etwa die Hörspiele »Doktor Murkes gesammeltes Schweigen« (SWF/SR 1986; Fr., 22 Uhr, RBB Kulturradio, So., 18.20 Uhr, SWR 2 und So., 21 Uhr, NDR Info), »Ein Tag wie sonst. Ich begegne meiner Frau« (DRS 1955; Sa., 20 Uhr, SRF 2 Kultur) sowie »Nicht nur zur Weihnachtszeit« (DRS 1988; So., 18 Uhr, SRF 2 Kultur).

Unbedingt einschalten sollte man Ursula Krechels »Im Ohrensaal« (BR 1995; Sa., 15 Uhr, Bayern 2), eine Hörspieladaption von Prosatexten Unica Zürns. Stella Luncke und Josef Maria Schäfers beschäftigen sich mit Familien, die von Kleinkindern dominiert werden: »Wahnsinn Familie!« (DLF Kultur 2017; Ursendung Sa., 18 Uhr, DLF Kultur).