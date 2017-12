Das Schwein im Schützengraben

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Früher ließ ich mich mitunter in einer Kirche einsperren. Natürlich bereute ich das zumeist noch vor dem Morgengrauen. Des Nachts war mir kalt geworden, und ich hatte nicht einmal in einen Halbschlaf gefunden. Nicht nur die Kirche, auch jeder Stein, das Maßwerk, unterlagen bestimmten mathematischen Regeln, waren es mitunter auch nur ganz einfache. Doch sie mussten im Laufe der Jahrhunderte erst einmal gefunden werden! Wenn ich aber an die Mathematik dachte, beruhigte ich mich in dem abgeschlossenen Kirchenraum etwas. Von wegen Geister, Himmel, Höllen: Man hatte ganz genau rechnen müssen, während und bevor dieser Bau entstand. Harte Arbeit von armen Teufeln war dann notwendig gewesen. Die Steine hatten – auf welchem Wege auch immer – gewonnen werden müssen. Das Holz allein für die Kirchenbänke hatte herbeigeschleift werden müssen. Geist und Angst und Strafe und Zwang waren hier verbaut. Menschenleben oder zumindest große Teile davon hatten sich mit einem einzigen Kirchenbau verbunden. Jung war einer, wenn begonnen wurde und nicht einmal mehr noch sehr alt, ja, gar nicht mehr vorhanden, als die ganze Angelegenheit ihren Abschluss fand.

Auf der Intensivstation wurde ich gepflegt und umhegt. Ich war zufrieden damit, einmal im Mittelpunkt zu stehen, emotional, denn jeder versuchte auf seine Weise, mir zuzusprechen. Anfangs schwebte ich zwischen Tod und Leben. Ich hätte gern wissen wollen, was es heißt zu sterben. Ich hätte gern wissen wollen, was es heißt, tot zu sein. So stand es um mich, als ich eingeliefert wurde. Eine ältere Schwester gab es, von der ich erfuhr, dass ich alles richtig machte – wenn ich mich auf diese oder jene Seite rollte, wenn ich meinen Oberkörper vorsichtig aufrichtete, wie mir geheißen – oder zumindest bei diesen Bewegungen die Unterstützer unterstützte. Alles, die Seele des Alltags, fiel von mir ab. Ich wurde neu geboren. Wie oft man wohl die Chance dazu bekommt? Nach drei Tagen stand ich auf und ging mit meinem Tropfständer im Zimmer umher, in dem ich als einziger Patient lag. Sehr bald wurde ich auf eine Innere-Station verlegt. Dort war alles anders, doch Inseln des auf das Geringste, Notwendigste Konzentrierten blieben vorhanden. Es wurde mir sehr wichtig, dass ich morgens, nach der Blutzuckerbestimmung, nach dem Blutdruckmessen, nach der Tablettengabe, das neue Zimmer verließ, um mir eine Zeitung zu holen. Ich machte das an jedem der wenigen Tage, und ich war traurig, wenn es die eine bestimmte Zeitung nicht gab. Sie öffnete mir die Welt viel weiter, öffnete mir ein inneres Fenster. Sie verschloss mich vor dem Krankenhaus, so, wie es sich mir jetzt darbot. Am Nachmittag verließ ich – ohne um Erlaubnis zu bitten, die ich eigentlich jeden Tag hätte einholen müssen – auf wackligen Beinen die Station, sogar das Krankenhaus, um in den ersten Tagen auf dem benachbarten Friedhof zu spazieren, später in die kleine Stadt. Meine Besucher warteten im Krankenzimmer, wenn ich zurückkehrte. Es war ihnen wahrscheinlich gesagt worden, dass ich irgendwo im Krankenhaus unterwegs sei. Ich selbst vermisste insgeheim die Intensivstation, auf der ich mehr war und auch weniger, wo ich als Baby lag, als Neu- und Wiedergeborenes. – Am Anfang war dort in jeder Nacht in jeder Stunde jemand zu mir gekommen, um nach mir, um nach den Infusionslösungen zu sehen. Ich lag im Halbdunkel, denn die Tür zum beleuchteten Flur stand immer offen. Ich dachte nichts, wollte mich einfach nur für ein paar Stunden aufgehoben fühlen. Mein Leben war unterbrochen, meine Denkmaschine, mein Kopf, war abgeschaltet. Die Pflichten waren von mir genommen, außer der einen: zu überleben. Auch hier stellten sich tagsüber Besucher ein, die aber immer sehr bald wieder gingen. Ich? Besucher? In der ersten Zeit konnte ich die Augen nicht lang am Stück offenhalten. Und wenn der Pfleger nachts zu mir sagte, die Kontrollen meines Befindens würden schon nächste Nacht weniger häufig werden, dann zuckte ich mit den Achseln – wobei die Bewegung eher ein Gedanke war. Tags sah ich den Wolken zu, und immer wieder den Wolken.

Ich ließ mich in einer Kirche einschließen, hatte mich irgendwo versteckt, um die Wucht dieser Phantasien hier, an diesem Ort, auf mich niederschlagen zu sehen. Ich dachte, die Bevölkerung einer ganzen Stadt – oder die zweier, aufeinanderfolgender oder, vielmehr, in Generationen aufeinanderfolgender Städte – hatte sich hier eingebracht. Jeder Städter hatte mittelbar oder unmittelbar damit zu tun gehabt. An wie vielen Abendbrottischen war der Fortgang der Arbeit Thema gewesen? Wie oft waren die Todesfälle, verursacht durch die Arbeit, Thema gewesen? – Eines Nachts, als ich so, die Knie angezogen, auf einer Kirchenbank von mindestens zwanzig Metern Länge lag, berührte etwas Feuchtes und Kühles meine rechte Hand. Ich schrak hoch. Auch war mit einem Mal der Kirchenraum erleuchtet, so dass ich mich gleich wieder ausstreckte, um mich unsichtbar zu machen. Weder hörte ich jemanden, noch sah ich jemanden. Das Feuchte, Kalte an meinem Handgelenk kehrte nicht wieder. Keine Berührung kehrte wieder. Das elektrische Deckenlicht brannte weiter. Ich vernahm ein Hüsteln. Und indem ich dies alles schreibe, gewinne ich meine Aufmerksamkeit wieder. Meine Finger rasen über die Tastatur. Und könnte ich ihn nicht mitnehmen, den Laptop in diesen von der Decke her beleuchteten, nächtlichen Kirchenraum? Ich stelle es mir vor, und gleich stellt sich bei mir die Angst ein, in den – von mir erdachten Raum – zurückzukehren. Ich möchte lieber kein Hüsteln mehr hören – von wem auch immer. Und doch, und so absurd es klingt, ich möchte zu gern wissen, wer da gehüstelt hat. Ich hebe also ganz vorsichtig den Kopf, immer mehr und schließlich über die Rückenlehne der Kirchenbank hinaus. Da sitzt jemand.

An jeden von uns Patienten war ein Gerät ausgegeben, mit dem man per Knopfdruck Hilfe herbeirufen konnte. Um die Klangwelt aller Patienten richtig und recht zu differenzieren, um jeden Pfleger, jede Schwester ganz genau wissen zu lassen, wann er, wann sie von welchem Patienten genau gemeint waren, war jedes Signal der vielen, verschiedenen Signale nur ein Mal vergeben. Wir führten eine Symphonie auf, die niemals endete. Unser Dirigent war der Tod, im Kampf mit dem Leben. Einem nur zeitweilig auf der Station Anwesenden mochte das Ganze wie eine Kakophonie vorkommen, doch meinen Ohren fügten sich alle Töne zu einem fortwährenden Wohlklang zusammen. Manch einer mochte verstummen. Seine Töne gab es nicht mehr. Doch neue Patienten kamen hinzu, die dafür völlig neue Klänge oder die, die vorher zu einem anderen gehört hatten, dem Konzert hinzufügten.

Auf einem abseits der Kirchenbänke stehenden Stuhl sitzt ein Hund. Ein Hund mit Schlappohren und schwarzem Fell, das seidenweich aussieht. Hat er gehustet? Ich halte meinen Blickkontakt zu ihm auch nur deshalb aufrecht, ich bin nur deshalb dazu in der Lage, indem ich mir zurede, das Ganze wäre ja nur eine von mir selbst erzählte Geschichte. Ich höre Orgelmusik. Ich halte mir die Ohren zu. Da ich mich ganz aufrecht hingesetzt habe, sehe ich den Rücken eines Schweines, wie es sich eilig in Richtung Altar bewegt. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich mir zu Häupten grüne Wellensittiche in einem Kreis fliegen.

Wenn man sich in eine Kirche einschließen lässt – egal, ob darinnen Licht oder kein Licht ist, ganz gleich, ob man glaubt oder nicht glaubt – begibt man sich in die Hände einer höheren Macht. Einer Macht, die durch das Aufeinanderfolgen von Generationen hier in diesem Raum besteht. Diese Macht könnte auch in einem selbst wohnen und nun, nur durch die Umstände, wachgerufen sein. Doch so billig will ich hier nicht davonkommen; ich will bloß erzählen, was wirklich geschah. Sagte ich, ein Schwein wäre Richtung Altar gelaufen? Was für eine Idee. Doch ich hörte Grunzen, so, wie ich auch wieder das Hüsteln vernahm. Auf dem Stuhl, auf dem vordem ein Hund gesessen hatte, saß niemand mehr. Ein unglaubliches Bild, zu leiser Orgelmusik die vier Wellensittiche kreisen zu sehen. Wer spielt hier Orgel? Wohin war der schwarze Hund gelaufen? Was war mit dem Schwein geschehen, dessen Rücken ich gesehen, dessen Grunzen ich gehört hatte? Als ich stand, neben der Kirchenbank stand, auf der ich gelegen, auf der ich gesessen, sah ich neben mir, von einer Wand zur anderen, einen Graben verlaufen. Neben ihm lagen herausgebrochene und übereinander geworfene Fliesen und Steine, aufgeworfene und heraufgeworfene Erde auch. Ein Schützengraben, ließ mich der Graben denken, aber vielleicht nur, weil ich ein Kind des 20. Jahrhunderts bin. Stieg ich in ihn hinab, oder sprang ich darüber? Ich weiß es nicht mehr. Hund, Schwein, Graben, Vögel – ich wollte zunächst einmal herausfinden, wer hier Orgel spielte. Denn dieser Jemand musste einen Schlüssel haben. Trug vielleicht die Schlüssel für die vielen Rätsel bei sich. Ich sah hinauf zur Orgelempore, konnte aber niemanden sehen. Hallo? Hallo, Sie! wollte ich rufen, mich selbst erschreckend, und ich wandte mich nach links. Doch die Worte verließen mich nicht. Und zudem gab es in diesem Raum keine Treppe hinauf zu der Empore. Dafür sah ich, als ich mich umwandte, am Graben eine braune Mülltonne stehen. Nein, ich wollte nicht wissen, was darin ist. Ich wollte nur noch schlafen in einem tadellosen Bett, unbehelligt. Oder wenigstens mich wieder hinlegen, auf einer Kirchenbank Schlaf zu suchen. O ja, wenn man die Augen schließt, reißt die Kette des Beobachteten ab. Aber – wenn das alles, was ich eben geschildert, nur ein Traum war? Ein Traum, den mir die Kirchenbank im Dunkel brachte? Oder lag ich im tadellosen Bett und träumte, dass ich träumte von Wellensittichen, Schwein und Hund? Von keinem anderen Menschen, nur von meiner Einsamkeit, die doch ein stetes Zwiegespräch ist?

Ja, die Zeitung schützte mich und öffnete mich. Sie war es, die einen Teil in mir ausmachte, der immer noch und auf jeden Fall angesprochen werden wollte. In der Lektüre vergaß ich für Augenblicke alles rings um mich her. Ich sah durch diese Zeitung hindurch, und alles, was ich da weich und gefiltert sah, war für Momente nicht so dramatisch, denn ich sah ja noch, ich las ja noch. Dann brachte mir mein Freund einen Band mit Gedichten von Kito Lorenc mit. Auf seine Stimme hatte ich wohl die Jahre vor meinem Umfallen auf der Straße gewartet. Was für eine Stimme, die behutsam zu mir sprach. Ich würde das Wort sonst nie benutzen, aber hier nutze ich es positiv: Der Dichter säuselte. Er machte mich auf leise Art gesund, richtete mich wieder aus, war trotz meines Leides in der Lage, mich zu vervollständigen. Ins Krankenhaus in meinem Rucksack mitgebracht hatte ich Elias Canettis »Die Stimmen von Marrakesch«. Ihn wieder angefangen zu lesen hatte ich bereits auf der Intensivstation. Es ist ein so herrliches Buch, das mich aber an das Rauhe der Tage vor meinem Zusammenbruch erinnerte. Ich wollte und konnte es vorerst nicht weiterlesen. Ich wusste von seiner Schönheit, doch war es aus der Zeit vor meiner Erkrankung, gehörte es nicht in die – wie auch immer – neue Zeit.

Die Lorenc-Gedichte passten in mein neues Leben, so, als hätten sie darauf gewartet, mir in dieser Phase beizustehen. Des Dichters Laute säuselten um mein neues Ich, das vorerst nur aus Gerippe bestand. Mehr war da nicht! Ich war für mich völlig verloren. Doch ich musste froh sein, dass ich in Deutschland lebte, musste froh sein, dass es ein solches Gesundheitswesen besitzt. Freunde waren nah, die zuverlässig zu mir kamen. Es war also noch nicht alles verloren, ich war ja auch insofern reich, als dass ich die für mich neu entdeckten Gedichte von Kito Lorenc hatte, dass ich den morgendlichen Gang zum Zeitungsstand hatte, beide waren Verbandstoffe.

Aber mit dem Lesen war das so eine Sache. Es fällt mir erst jetzt wieder ein. Bei einem meiner verbotenen Ausflüge in die kleine Stadt kaufte ich mir eine starke Lupe. Es musste sein. Denn zeitweise hatte ich im Krankenhaus gar nicht mehr lesen können – auch nicht mit meiner bisherigen Lesebrille. Die Buchstaben rutschten ins Nichtentzifferbare. Doch in Phasen, in denen ich dann wieder – auch ohne Lupe – lesen konnte, war wiederum die gesamte Ferne für mich nicht erkennbar. Das fing an bei den Bäumen im Park, von denen ich beim Blick aus dem Fenster kaum etwas erahnte – außer dem Grün, und dass es wohl an verschiedenen Stellen viel war. Ich war schockiert über die raschen Wechsel, entweder lesen zu können oder in die Ferne schauen zu dürfen. Letzteres war mir vor der Einlieferung immer recht gut gelungen. Ja – ich stand unter Schock ob dieser Veränderungen. Ich war nicht mehr ich. Doch ich erklärte mir das ganze Geschehen damit, dass ich entweder nur die nahe Zukunft – hier im Krankenhaus – ansehen wollte oder aber die fernere Zukunft. Ich war schwer krank, und entweder ich verweigerte den Blick auf die nahe Zukunft im Krankenhaus und unmittelbar danach oder auf meine Zukunft in weiterer Ferne.

Phantasie, die man im positiven Sinne hat, die trägt man auch in negativer Richtung in sich. Beides in vollem Ausmaß. In beide Richtungen kann die Vorstellungskraft ausschlagen. Ich höre das Schwein neben mir. Ich rieche es nicht, doch ich höre es. Mir ist es lieber, es ist neben mir als irgendwo dort am Altar. Ich möchte nicht sehen, was es dort vielleicht anrichten würde. Ich selbst bin zwar nicht gläubig, aber ich bin auf einem von alters her christianisierten Erdteil aufgewachsen. Ich glaube nicht, doch ringsherum die Luft ist noch immer gläubig, des Glaubens fähig. Ich möchte nicht erinnert sein an einen Schützengraben, und doch liegt er aufgewühlt in mir. Ich sehe die Wellensittiche, diese Schelme, hoch über der Empore fliegen. Hab' ich sie freigelassen? Habe ich sie aus mir herausgelassen? Und wo ist der schwarze Hund?

Am nächsten Morgen schloss jemand die Kirchentür auf. Ich wurde überrascht, und alles, was ich tun konnte, war, mich zu Boden zu werfen. Ich erwartete, jemand würde eintreten. Doch mit dem Drehen des Schlüssels im Schloss von außen waren die Aktivitäten beendet. Ich schritt zur Kirchentür, drückte die Klinke, stand im Freien. Zu viel ging mir durch den Kopf, als ich mich der Straße näherte. In meinen Beinen spürte ich Schmerzen. Und dann, wurde mir später erzählt, fiel ich an der Straße einfach um. Der Rettungswagen kam. Ich wurde ins Krankenhaus gefahren.