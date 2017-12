Rücksichtslos verheizt

Italienische Soldaten in sowjetischer Kriegsgefangenschaft (Januar 1943) Foto: Public Domain

Die Niederlage des deutsch-italienischen Afrikakorps unter Feldmarschall Rommel bei El Alamein im Oktober/November 1942 und die folgende Niederlage der Hitlerwehrmacht im Januar 1943 bei Stalingrad leiteten die Krise des Faschismus in Italien ein. Weniger bekannt ist, dass dazu der Untergang der italienischen 8. Armee, der sogenannten Armata Italiana in Russia (ARMIR), auch als Ostarmee bekannt, im November/Dezember 1942 beitrug.

Gemäß dem mit Hitler 1939 geschlossenen »Stahlpakt« musste Mussolini beim Überfall auf die UdSSR Hilfsdienste leisten. Der »Duce« (ital. Führer) schickte zunächst drei Divisionen an die Ostfront, die im Sommer 1942 um weitere acht (Hitler hatte 20 gefordert) auf etwa 230.000 Mann aufgestockt wurden. Die italienischen Truppen sollten die schweren deutschen Verluste in der Schlacht vor Moskau und beim Vordringen auf Stalingrad ausgleichen. Zusammen mit den Verbänden aus Ungarn und Rumänien hatte die ARMIR im Bestand der Heeresgruppe B am Don einen 270 Kilometer breiten Frontabschnitt zu halten. An dem für ihre Personalstärke viel zu breiten Abschnitt traf sie die volle Wucht der zur Entlastung der Stalingrader Front am 19. November 1942 einsetzenden sowjetischen Gegenoffensive.

Als die Reste der 6. deutschen Armee von Friedrich Paulus zwischen dem 31. Januar und dem 2. Februar 1943 im Kessel von Stalingrad kapitulierten, hatte die ARMIR schon aufgegeben. Sie wurde zwischen dem 11. und dem 22. Dezember bei eisiger Kälte in die verschneite Donezsteppe getrieben, dort eingekesselt und größtenteils vernichtet. In der sich seit August 1942 hinziehenden Schlacht zwischen Don und Wolga erlitt die Hitlerwehrmacht eine Niederlage, welche die Wende im Zweiten Weltkrieg einleitete. Sie verlor 32 komplette Divisionen und drei Brigaden, außerdem Verbände von fünf Armeen und eine große Zahl selbständiger Truppenteile.

Jede Hilfe verwehrt

Auf Italien wirkte sich die Niederlage unter mehreren Aspekten aus. Um die eigenen Verluste zu begrenzen, hatte das Oberkommando der Wehrmacht das italienische Hilfskorps an der Ostfront rücksichtslos verheizt. Der italienische Generalstab, in dessen Reihen einige Offiziere mit Marschall Pietro Badoglio an der Spitze ernsthaft erwogen, aus dem faschistischen Bündnis auszubrechen, verfasste dazu einen Bericht. Der besagte, dass die Wehrmacht die Italiener während des Rückzuges in der verschneiten Steppe erbarmungslos ihrem Schicksal überließ, dass die deutschen »Verbündeten«, den Italienern »stets jegliche Hilfe versagten, sich aller verfügbaren Kraftfahrzeuge bemächtigten, unsere Verwundeten ohne Transportmittel, ohne Nahrungsmittel und ohne erforderliche Versorgung zurückließen«. Der Bericht, der unter Soldaten und Offizieren bekannt wurde, steigerte die latent vorhandenen antideutschen Ressentiments zum regelrechten Hass und gab antifaschistischer Stimmung Auftrieb. Der verlorengegangene Mythos von der »Unbesiegbarkeit« der Hitlerwehrmacht führte bei Trägern der faschistischen Diktatur Italiens zu der Erkenntnis, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen war. Fortan suchten sie nach einem Ausweg.

Bereits vor der Niederlage der Wehrmacht bei Stalingrad hatte Ende November 1942 in Mailand in der Wohnung des Schwerindustriellen der Eisen- und Stahlindustrie, Enrico Falk, ein Treffen von Großindustriellen, Vertretern der faschistischen Partei und der bürgerlichen Opposition mit dem führenden Christdemokraten Alcide De Gasperi stattgefunden. Man verhandelte über eine Regierung ohne Mussolini. An der Zusammenkunft nahm auch Marschall Badoglio teil, der sich 1940 gegen den Kriegseintritt Italiens ausgesprochen hatte und anschließend als Generalstabschef des Heeres zurückgetreten war. Danach kam es zu ersten Sondierungen mit Washington und London über einen Bruch mit Hitler.

Selbst Mussolini äußerte am 1. Dezember 1942 gegenüber Hermann Göring bei dessen Besuch in Rom, »dass auf die eine oder andere Weise das Kapitel des Krieges gegen Russland, der keinen Zweck mehr hat, abgeschlossen werden muss«, um Kräfte für den Kampf gegen die Angloamerikaner im Westen zu gewinnen. Außenminister Graf Galeazzo Ciano, der Schwiegersohn des »Duce«, flog am 18. Dezember 1942 ins »Führerhauptquartier Wolfsschanze« und übermittelte Hitler die Frage der italienischen Staatsführung, ob es zur Vermeidung eines Zweifrontenkriegs nicht möglich sei, mit Russland zu einer Lösung zu kommen, um größere Truppenmengen von der Ostfront abziehen zu können. Hitler lehnte kategorisch ab und entgegnete, das strategische Hauptziel bleibe, »den bolschewistischen Koloss zu zerschlagen«.

In den Untergang

Während sich Mussolini Hitler fügte, schritten seine Gegner zur Tat. Am 26. Juli 1943 wurde der »Duce« nach einer Sitzung des Großen Faschistischen Rates gestützt. Unter den Verschwörern befand sich auch Ciano, der seine Teilnahme an dem Staatsstreich mit dem Leben bezahlte. Er fiel den Deutschen in die Hände, und Hitler lieferte ihn an Mussolini aus, der seinen ehemaligen Außenminister, obwohl dieser sich von der Palastrevolte distanzierte, am 11. Januar 1944 hinrichten ließ. Entscheidende Triebkraft der Palastrevolte war die Furcht, der von Kommunisten und Sozialisten dominierte antifaschistische Widerstand könnte zu einem Volksaufstand führen. König Vittorio Emanuele III. beauftragte Badoglio mit der Bildung einer neuen Regierung, die mit den Alliierten einen Waffenstillstand schloss und mit der Kriegserklärung an Deutschland am 13. Oktober 1943 auf die Seite der Antihitlerkoalition übertrat.

Bald aber wurde der auf dem Gran Sasso gefangengesetzte Mussolini von einem SS-Kommando unter Sturmbannführer Otto Skorzeny befreit und bildete unter dem Besatzungsregime der Wehrmacht die sogenannte Repubblica Sociale Italiana (RSI). Das nach seinem Sitz in der Gemeinde Salo am Gardasee kurz Salo-Republik genannte Marionettenregime folgte bis fünf Minuten nach zwölf Hitlerdeutschland in den Untergang.