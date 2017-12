Schwitters und die Vögel

Können Stare nicht nur Kurt Schwitters hören, sondern auch singen? Foto: Darren Staples/REUTERS

Seit einigen Jahren ist Genmanipulation ziemlich einfach geworden. Dank der »Genschere« CRISPR/Cas9 können Wissenschaftler mittlerweile auf höchst bequeme Weise DNA-Abschnitte entfernen und auch einsetzen. Es öffnen sich ganz neue Welten – ob bei Tier- und Pflanzenzucht, der Bekämpfung genetisch bedingter Krankheiten oder gar der Schaffung von sogenannten Designerbabys. Das kann man als reale Utopie oder Dystopie begreifen. Über die Risiken und Nebenwirkungen klärt Peter Kreysler auf, in seinem Feature »Die DNA-Revolution – Schöpfung mit der Genschere« (WDR/DLF 2017; Di., 19.15 Uhr, DLF). Es gibt ja Leute, die wünschen sich, dass der Hund oder das Kind genauso schön glänzen können wie das Smartphone oder der Pkw.

Ein solches Streben nach Perfektion steht natürlich im Widerspruch zur kaputten Welt. Etwas feinsinnigere Geister suchen lieber nach der Schönheit im Kaputten. Diese Perspektive beleuchtet Thomas Zenke in seinem Hörspiel »›Man kann auch mit Müllabfällen schreien‹ – Kurt Schwitters politisch« (DLF 2012; Di., 20 Uhr, DLF). Schwitters verfuhr ziemlich ökologisch, er »hob Zeitungsausrisse auf und Weggeworfenes, Abgewertetes, Abgelebtes, um aus den Scherben Neues zu bauen« – und schuf dann mit Merz seine eigene Kunstrichtung.

Von Schwitters stammt auch die dadaistische »Ursonate«, die der Berliner Künstler Wolfgang Müller später schon einmal aus dem Gesang von skandinavischen Staren heraushörte. Klingt verrückt, ist aber durchaus möglich. Schließlich nehmen Stare vom Handyklingeln bis zum Betriebsgeräusch von motorisierten Rasenmähern so ziemlich alles in ihr Gesangsrepertoire auf, was die Umgebung so hergibt. Und Müller machte seine Entdeckung dort, wo Schwitters regelmäßig seinen Urlaub verbrachte. Ob dieser nicht vielleicht vor einem knappen Jahrhundert den Staren dort die »Ursonate« beigebracht hat? Mit den heutigen Gesängen der Darwin-Finken auf den äquatorialen Galapagosinseln jedenfalls setzt sich Antje Vowinckel im Soundartstück »Galapagos-Kreuzblende« (SWR 2017; Ursendung Di., 23 Uhr, SWR 2) auseinander. Hier geht es unter anderem um die Verknüpfung von Vogelgesang und Artbildung. Damit ist Vowinckel auf dem neuesten Stand der Wissenschaft. In den Wissenschaftsmeldungen von »Forschung aktuell« (Mo. bis Fr., 16.30 Uhr, DLF) wurde erst am 24. November darüber berichtet, wie ein einsames Finkenmännchen, das es vor 36 Jahren von seiner Heimatinsel auf ein weit entferntes Galapagoseiland verschlagen hatte, mit einer dort beheimateten Finkenunterart außergewöhnlichen Nachwuchs zeugte, der einen ganz eigenen Gesang ausgebildet hat. Die spannende »Kurzgeschichte« kann man sich in Gänze als Podcast zu Gemüte führen.

Um Tiere geht es auch in Hermann Bohlens neuestem Hörspiel »Schweine-Heinz« (DLF Kultur 2017; Ursendung Mi., 21.30 Uhr, DLF Kultur). Der Titelheld hat im eigenen Stall schon keine Schweine mehr und sucht statt dessen die Gesellschaft eines Wildschweinrudels im Wald, wo er gerne »Führungsbache« werden möchte. Und weil es so schön ist noch ein dazu passender Vorschlag: Javier Tomeos »Der Gesang der Schildkröten« (DLR Berlin 2003; So., 18.30 Uhr, DLF Kultur).

Thomas Palzer hingegen kümmert sich in »Alt und sexy – Experiment am lebenden Herzen« (BR 2017; Ursendung Sa., 13 Uhr und Wdh. So., 21 Uhr, Bayern 2) um Sex im Alter. Apro­pos Alter: Was wohl aus dem reichlich betagten Medium Radio nach der totalen Digitalisierung werden wird? Das beschäftigt das Duo Blablabor (Annette Schmucki und Reto Friedmann) im Hörspiel »Radio« (Autorenproduktion 2017; Ursendung Sa., 20 Uhr, SRF 2 Kultur).