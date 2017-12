SPD: Keine Festlegung auf große Koalition

Hält derzeit die innerparteiliche Basisdemokratie hoch: SPD-Chef Martin Schulz am Freitag nach einem Pressestatement im Berliner Willy-Brandt-Haus Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Auch wenn alles darauf hindeutet: Die SPD legt weiter Wert auf die Feststellung, dass es bislang keinerlei Festlegung auf eine erneute Regierungsbeteiligung im Bund gibt. Parteichef Martin Schulz zeigte sich am Freitag verärgert über einen Medienbericht, in dem behauptet wird, die Sozialdemokraten hätten in dem Gespräch im Bundespräsidialamt mit den Spitzen von CDU und CSU faktisch »grünes Licht« für eine Neuauflage der großen Koalition (»Groko«) gegeben. Derweil bekräftigte CDU-Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler am Freitag in Berlin, die Christdemokraten seien bereit, mit der SPD ernsthafte Gespräche über die Bildung einer stabilen Regierung aufzunehmen. Er fügte hinzu: »Das heißt auch ohne Vorbedingungen.«

Der SPD-Vorsitzende betonte am Freitag nach dreistündigen Beratungen der engeren Parteiführung: »Es gibt keinen Automatismus für eine große Koalition.« Einen Bericht von Bild, wonach er am Donnerstag der Aufnahme von Gesprächen darüber zugestimmt habe, bezeichnete er als »Falschmeldung«, die »offenbar von der Union lanciert« worden sei. Auf dem SPD-Bundesparteitag in der kommenden Woche würden »auch andere Varianten beraten«, kündigte Schulz an.

Der CDU-Bundesvorstand beriet am Montag in einer Telefonkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel. Der thüringische CDU-Landeschef Mike Mohring sagte nach der Unterredung, er gehe vom Zustandekommen eines erneuten Bündnisses mit der SPD aus und rechne damit, »dass wir eine Regierung bis März haben werden«. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte am Vorabend gut zwei Stunden lang mit Merkel, Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer im Schloss Bellevue beraten.

Aus dem SPD-Bundesvorstand hieß es am Freitag, ein Beschlussvorschlag für den am Donnerstag beginnenden Bundesparteitag werde in die Richtung gehen, dass die SPD zu ergebnisoffenen Gesprächen mit der Union bereit sei. Der SPD-Jugendverband (»Jusos«) hat unterdessen eine Onlinepetition gegen eine Neuauflage der »Groko« gestartet. (dpa/Reuters/jW)