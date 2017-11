Nachschlag: Küsst die Faschisten

Demonstration der völkischen »Identitären Bewegung« am 17. Juni 2017 in Berlin Foto: Torsten Backofen/ZDF

Tucholsky 1931: »Ihr müsst sie lieb und nett behandeln / Erschreckt sie nicht – sie sind so zart! / Ihr müsst mit Palmen sie umwandeln / getreulich ihrer Eigenart! / Pfeift euerm Hunde, wenn er kläfft –: / Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft!« Den zärtlichen Umgang praktiziert 2017 das Öffentlich-Rechtliche. Die Doku zeigt braunen Kram westdeutsch »Jebildeter«: stets mit Gott im Bunde (»der das deutsche Volk schuf«), mit Tischgebet, aber ohne Führer (der hat’s übertrieben), Hasspredigten im Strafbereich (schließlich: »Was ist Volksverhetzung im Vergleich zu Volksverrätern?«), mit Action-Mätzchen garantiert in die Medien, Totschlag anstiften und vor Kameras höflich sein. Wichtig sind allein Hajo Funkes Analysen zur Neonazistrategie: Stets als »Opfer« posieren, im Verband mehrerer Organisationen marschieren, ständig strafrechtlich relevante Widerlichkeiten von sich geben – da passiert ja nie Nennenswertes. Von Geld redet in der Doku keiner, denn: Endlich küsst sie einer. (asc)