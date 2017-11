Ein Sündenbock namens Lindner

Nach Scheiteren der »Sondierungen umringt von Bediensteten der Mainstreammedien: FDP-Spitze mit Christian Lindner (m.) Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke

Nach dem Ende der Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und Grünen am Wochenende, verfielen die Lautsprecher deutscher Konzern- und Staatsmedien zunächst in eine Art Schock – um anschließend umgehend einen Sündenbock zu präsentieren: Christian Lindner von der FDP. Beim täglichen Blick in die Printmedien war am Montag und Dienstag wieder Nervenstärke gefordert.

Einheitsbrei. Wer kann, der lege die täglichen Ausgaben der »führenden Tageszeitungen« von FAZ bis taz morgens nebeneinander. Empirisches Fazit der Betrachtungen: In den zurückliegenden Jahren war es nicht selten, dass nahezu alle die gleiche Aufmachung, ähnliche Titelstorys und gelegentlich sogar dieselben Schlagworte benutzten. Aber zu diesem Wochenbeginn wurde deutlich, dass die Macher in den Redaktionen mit Feuereifer bei der Sache waren.

Lindner und die FDP gehören nicht zu den von jW besonders geschätzten politischen Kräften. Um so erstaunlicher ist es, dass der klassischen Partei des deutschen Kapitals und eines Teils des Bürgertums diese »Behandlung« zuteil wird. Der Berliner Tagesspiegel (Holtzbrinck-Gruppe und Hauptstadt-Tröte des »linksliberalen Milieus«) fragte am Dienstag bei »Korrespondenten« der Konkurrenz und der eigenen Verlagsgruppen an: »Wird die Lindner-FDP bei Neuwahlen für den Ausstieg aus den ›Jamaika‹-Verhandlungen (gemeint ist die angestrebte schwarz-gelb-grüne Koalition; jW) abgestraft – oder kann sie im Gegenteil davon profitieren?«

Es antworteten: Nikolaus Blome (Bild), Tina Hassel (ARD), Werner Kolhoff (Saarbrücker Zeitung), Anja Maier (taz), Donata Riedel (Handelsblatt) und Marc Brost (Die Zeit). Blome sagte, »wer als erster geht, muss sich rechtfertigen. Das wird schwer für die FDP«. Hassel mutmaßte: »Der Schuss könnte nach hinten losgehen. Politisches Zocken kann Sehnsucht nach Verlässlichkeit stärken statt nach disruptiver Politik und egoistischen Interessen.« Kolhoff hämisch: »Cool ist nicht automatisch auch klug. Lindners Verweigerungsstrategie wird nicht belohnt werden.«

Besonders kühn die Meinung der taz-Vertreterin: »Die FDP könnte bei Neuwahlen kurzfristig Vorteile haben. Langfristig ist die Ausstiegsentscheidung verheerend für ihre Wahrnehmung«. Nur Riedel und Brost – beide aus Holtzbrinck-Häusern – sahen die FDP neutral oder mit möglichen Vorteilen aus dem Rennen gehen.

Offensichtlich ist: Medien setzen weiter auf Meinungsmache. Das wird zunehmend von Leseren wahrgenommen und kritisiert, vor allem bei der »Abstimmung mit den Füßen«, sprich Abo-Kündigungen und Kaufverweigerung. Nicht in jedem Falle ist es die Konkurrenz der Online-Anbieter, die das bewirkt – denn dort wird im Grunde »Journalismus« in der gleichen Art definiert. Ungeniertes Propagieren einer Meinung vorgeblicher Eliten birgt immer die Gefahr, dass die Dosis fürs Volk zu hoch sein könnte. Dies Überdosierung scheint jetzt gegeben.